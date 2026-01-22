Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт

Салат з пекінською капустою та ковбасою — ситний та смачний
Цей салат з пекінською капустою та ковбасою вдало поєднує ніжність свіжих овочів і ситність м’ясних інгредієнтів. Він готується швидко, не потребує складних продуктів і завжди виходить збалансованим на смак. Завдяки яйцям і кукурудзі салат добре насичує, але залишається легким.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1 шт.;
- мисливські сосиски або ковбаса — 3 шт.;
- яйця варені — 2 шт.;
- кукурудза консервована — 200 г;
- морква сира — 1 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- перець мелений або суміш перців — до свого смаку;
- часник сушений — 1 ч. л.;
- майонез — 3–4 ст. л.;
- сухарики — за бажанням;
- зелень — за бажанням.
Спосіб приготування
Пекінську капусту тонко нарізати та перекласти в глибоку миску. Ковбасу або мисливські сосиски нарізати невеликими шматочками та додати до капусти. Варені яйця очистити, нарізати середніми кубиками та перекласти в салатник. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. Моркву очистити та натерти на великій тертці, додати до інших інгредієнтів.
Посолити салат за смаком, додати мелений перець або суміш перців, всипати сушений часник. Добре перемішати всі інгредієнти без заправки, щоб спеції рівномірно розподілилися.
Додати майонез і ще раз ретельно перемішати до однорідності. За бажанням замінити майонез соусом, йогуртом або рослинною олією.
Перекласти готовий салат у салатник. Перед подачею додати сухарики та посипати зеленню за бажанням. Подавати одразу або після короткого охолодження в холодильнику.
