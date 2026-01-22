Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат з пекінською капустою та ковбасою — ситний та смачний

Салат з пекінською капустою та ковбасою — ситний та смачний

Ua ru
Дата публікації: 22 січня 2026 13:04
Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт
Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з пекінською капустою та ковбасою вдало поєднує ніжність свіжих овочів і ситність м’ясних інгредієнтів. Він готується швидко, не потребує складних продуктів і завжди виходить збалансованим на смак. Завдяки яйцям і кукурудзі салат добре насичує, але залишається легким.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1 шт.;
  • мисливські сосиски або ковбаса — 3 шт.;
  • яйця варені — 2 шт.;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • морква сира — 1 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець мелений або суміш перців — до свого смаку;
  • часник сушений — 1 ч. л.;
  • майонез — 3–4 ст. л.;
  • сухарики — за бажанням;
  • зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нарізати та перекласти в глибоку миску. Ковбасу або мисливські сосиски нарізати невеликими шматочками та додати до капусти. Варені яйця очистити, нарізати середніми кубиками та перекласти в салатник. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. Моркву очистити та натерти на великій тертці, додати до інших інгредієнтів.

салат з пекінською капустою
Ковбаски та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Посолити салат за смаком, додати мелений перець або суміш перців, всипати сушений часник. Добре перемішати всі інгредієнти без заправки, щоб спеції рівномірно розподілилися.

рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез і ще раз ретельно перемішати до однорідності. За бажанням замінити майонез соусом, йогуртом або рослинною олією.

рецепт салату з пекінською капустою та ковбасками
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти готовий салат у салатник. Перед подачею додати сухарики та посипати зеленню за бажанням. Подавати одразу або після короткого охолодження в холодильнику.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

капуста салат рецепт пекінська капуста ковбаса
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації