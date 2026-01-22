Салат з пекінською капустою та ковбасою — простий рецепт

Салат з пекінською капустою та ковбасою. Фото: gospodynka.com.ua

Цей салат з пекінською капустою та ковбасою вдало поєднує ніжність свіжих овочів і ситність м’ясних інгредієнтів. Він готується швидко, не потребує складних продуктів і завжди виходить збалансованим на смак. Завдяки яйцям і кукурудзі салат добре насичує, але залишається легким.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1 шт.;

мисливські сосиски або ковбаса — 3 шт.;

яйця варені — 2 шт.;

кукурудза консервована — 200 г;

морква сира — 1 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець мелений або суміш перців — до свого смаку;

часник сушений — 1 ч. л.;

майонез — 3–4 ст. л.;

сухарики — за бажанням;

зелень — за бажанням.

Спосіб приготування

Пекінську капусту тонко нарізати та перекласти в глибоку миску. Ковбасу або мисливські сосиски нарізати невеликими шматочками та додати до капусти. Варені яйця очистити, нарізати середніми кубиками та перекласти в салатник. Додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину. Моркву очистити та натерти на великій тертці, додати до інших інгредієнтів.

Ковбаски та яйця. Фото: gospodynka.com.ua

Посолити салат за смаком, додати мелений перець або суміш перців, всипати сушений часник. Добре перемішати всі інгредієнти без заправки, щоб спеції рівномірно розподілилися.

Приготування салату. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез і ще раз ретельно перемішати до однорідності. За бажанням замінити майонез соусом, йогуртом або рослинною олією.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Перекласти готовий салат у салатник. Перед подачею додати сухарики та посипати зеленню за бажанням. Подавати одразу або після короткого охолодження в холодильнику.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.