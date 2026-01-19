Салат з тунцем та пекінською капустою — рецепт приготування з фото легко та швидко

Салат з тунцем та пекінською капустою — можна замість вечері
Легкий салат з тунцем та пекінською капустою стане відмінним варіантом заміни вечері. Соковиті овочі, зерна гранату, кукурудза та ніжний тунець у поєднанні зі свіжою заправкою з грецького йогурту роблять страву ароматною, ситною та дуже апетитною. Приготування просте і не займе багато часу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 420 г;
- огірок свіжий великий — 1 шт.;
- кріп — 20 г;
- зерна гранату — 60 г;
- кукурудза консервована — 150 г;
- тунець у власному соку — 1 баночка;
- цибуля фіолетова — ½ шт.;
- грецький йогурт — 3 ст. л.;
- гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
- оливкова олія — 1 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- лимонний сік — з ½ лимона;
- сіль — до свого смаку;
- перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Пекінську капусту розрізати на чотири частини та нарізати середніми шматочками, щоб вона залишалася хрумкою. Огірок розрізати навпіл і нарізати півкільцями для соковитості.
Подрібнити кріп і додати до овочів разом із зернами гранату та консервованою кукурудзою. Тунець злити, розім’яти виделкою та акуратно поєднати з овочевою сумішшю.
Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з грецьким йогуртом, зернистою гірчицею, оливковою олією та соєвим соусом. Додати часник, пропущений через прес, сік лимона, сіль і перець. Перемішати до однорідної кремової консистенції.
Заправку влити у миску з салатом і обережно перемішати, щоб всі інгредієнти покрилися соусом. Подавати салат свіжим, насиченим і ароматним.
