Україна
Салат з тунцем та пекінською капустою — можна замість вечері

Салат з тунцем та пекінською капустою — можна замість вечері

Ua ru
Дата публікації: 19 січня 2026 12:04
Салат з тунцем та пекінською капустою — рецепт приготування з фото легко та швидко
Салат з тунцем та пекінською капустою. Фото: smakuiemo.com.ua

Легкий салат з тунцем та пекінською капустою стане відмінним варіантом заміни вечері. Соковиті овочі, зерна гранату, кукурудза та ніжний тунець у поєднанні зі свіжою заправкою з грецького йогурту роблять страву ароматною, ситною та дуже апетитною. Приготування просте і не займе багато часу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 420 г;
  • огірок свіжий великий — 1 шт.;
  • кріп — 20 г;
  • зерна гранату — 60 г;
  • кукурудза консервована — 150 г;
  • тунець у власному соку — 1 баночка;
  • цибуля фіолетова — ½ шт.;
  • грецький йогурт — 3 ст. л.;
  • гірчиця зерниста — 1 ч. л.;
  • оливкова олія — 1 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • лимонний сік — з ½ лимона;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Пекінську капусту розрізати на чотири частини та нарізати середніми шматочками, щоб вона залишалася хрумкою. Огірок розрізати навпіл і нарізати півкільцями для соковитості.

салат з пекінською капустою
Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Подрібнити кріп і додати до овочів разом із зернами гранату та консервованою кукурудзою. Тунець злити, розім’яти виделкою та акуратно поєднати з овочевою сумішшю.

простий рецепт салату з пекінською капустою
Тунець та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з грецьким йогуртом, зернистою гірчицею, оливковою олією та соєвим соусом. Додати часник, пропущений через прес, сік лимона, сіль і перець. Перемішати до однорідної кремової консистенції.

рецепт салату з пекінською капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправку влити у миску з салатом і обережно перемішати, щоб всі інгредієнти покрилися соусом. Подавати салат свіжим, насиченим і ароматним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

Вечеря салат рецепт пекінська капуста тунець
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
