Салат з тунцем та пекінською капустою — рецепт приготування з фото легко та швидко

Легкий салат з тунцем та пекінською капустою стане відмінним варіантом заміни вечері. Соковиті овочі, зерна гранату, кукурудза та ніжний тунець у поєднанні зі свіжою заправкою з грецького йогурту роблять страву ароматною, ситною та дуже апетитною. Приготування просте і не займе багато часу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 420 г;

огірок свіжий великий — 1 шт.;

кріп — 20 г;

зерна гранату — 60 г;

кукурудза консервована — 150 г;

тунець у власному соку — 1 баночка;

цибуля фіолетова — ½ шт.;

грецький йогурт — 3 ст. л.;

гірчиця зерниста — 1 ч. л.;

оливкова олія — 1 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

лимонний сік — з ½ лимона;

сіль — до свого смаку;

перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Пекінську капусту розрізати на чотири частини та нарізати середніми шматочками, щоб вона залишалася хрумкою. Огірок розрізати навпіл і нарізати півкільцями для соковитості.

Пекінська капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Подрібнити кріп і додати до овочів разом із зернами гранату та консервованою кукурудзою. Тунець злити, розім’яти виделкою та акуратно поєднати з овочевою сумішшю.

Тунець та овочі. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки цибулю дрібно нарізати, змішати з грецьким йогуртом, зернистою гірчицею, оливковою олією та соєвим соусом. Додати часник, пропущений через прес, сік лимона, сіль і перець. Перемішати до однорідної кремової консистенції.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправку влити у миску з салатом і обережно перемішати, щоб всі інгредієнти покрилися соусом. Подавати салат свіжим, насиченим і ароматним.

