Салат с тунцом и пекинской капустой — рецепт приготовления с фото легко и быстро

Салат с тунцом и пекинской капустой — можно вместо ужина
Легкий салат с тунцом и пекинской капустой станет отличным вариантом замены ужина. Сочные овощи, зерна граната, кукуруза и нежный тунец в сочетании со свежей заправкой из греческого йогурта делают блюдо ароматным, сытным и очень аппетитным. Приготовление простое и не займет много времени.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 420 г;
- огурец свежий крупный — 1 шт.;
- укроп — 20 г;
- зерна граната — 60 г;
- кукуруза консервированная — 150 г;
- тунец в собственном соку — 1 баночка;
- лук фиолетовый — ½ шт.;
- греческий йогурт — 3 ст. л.;
- горчица зернистая — 1 ч. л.;
- оливковое масло — 1 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- лимонный сок — из ½ лимона;
- соль — по своему вкусу;
- перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Пекинскую капусту разрезать на четыре части и нарезать средними кусочками, чтобы она оставалась хрустящей. Огурец разрезать пополам и нарезать полукольцами для сочности.
Измельчить укроп и добавить к овощам вместе с зернами граната и консервированной кукурузой. Тунец слить, размять вилкой и аккуратно соединить с овощной смесью.
Для заправки лук мелко нарезать, смешать с греческим йогуртом, зернистой горчицей, оливковым маслом и соевым соусом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, сок лимона, соль и перец. Перемешать до однородной кремовой консистенции.
Заправку влить в миску с салатом и осторожно перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Подавать салат свежим, насыщенным и ароматным.
