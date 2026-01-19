Салат с тунцом и пекинской капустой — рецепт приготовления с фото легко и быстро

Салат с тунцом и пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Легкий салат с тунцом и пекинской капустой станет отличным вариантом замены ужина. Сочные овощи, зерна граната, кукуруза и нежный тунец в сочетании со свежей заправкой из греческого йогурта делают блюдо ароматным, сытным и очень аппетитным. Приготовление простое и не займет много времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 420 г;

огурец свежий крупный — 1 шт.;

укроп — 20 г;

зерна граната — 60 г;

кукуруза консервированная — 150 г;

тунец в собственном соку — 1 баночка;

лук фиолетовый — ½ шт.;

греческий йогурт — 3 ст. л.;

горчица зернистая — 1 ч. л.;

оливковое масло — 1 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

лимонный сок — из ½ лимона;

соль — по своему вкусу;

перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту разрезать на четыре части и нарезать средними кусочками, чтобы она оставалась хрустящей. Огурец разрезать пополам и нарезать полукольцами для сочности.

Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Измельчить укроп и добавить к овощам вместе с зернами граната и консервированной кукурузой. Тунец слить, размять вилкой и аккуратно соединить с овощной смесью.

Тунец и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки лук мелко нарезать, смешать с греческим йогуртом, зернистой горчицей, оливковым маслом и соевым соусом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, сок лимона, соль и перец. Перемешать до однородной кремовой консистенции.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправку влить в миску с салатом и осторожно перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Подавать салат свежим, насыщенным и ароматным.

