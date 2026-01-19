Видео
Україна
Салат с тунцом и пекинской капустой — можно вместо ужина

Салат с тунцом и пекинской капустой — можно вместо ужина

Ua ru
Дата публикации 19 января 2026 12:04
Салат с тунцом и пекинской капустой — рецепт приготовления с фото легко и быстро
Салат с тунцом и пекинской капустой. Фото: smakuiemo.com.ua

Легкий салат с тунцом и пекинской капустой станет отличным вариантом замены ужина. Сочные овощи, зерна граната, кукуруза и нежный тунец в сочетании со свежей заправкой из греческого йогурта делают блюдо ароматным, сытным и очень аппетитным. Приготовление простое и не займет много времени.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 420 г;
  • огурец свежий крупный — 1 шт.;
  • укроп — 20 г;
  • зерна граната — 60 г;
  • кукуруза консервированная — 150 г;
  • тунец в собственном соку — 1 баночка;
  • лук фиолетовый — ½ шт.;
  • греческий йогурт — 3 ст. л.;
  • горчица зернистая — 1 ч. л.;
  • оливковое масло — 1 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • лимонный сок — из ½ лимона;
  • соль — по своему вкусу;
  • перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Пекинскую капусту разрезать на четыре части и нарезать средними кусочками, чтобы она оставалась хрустящей. Огурец разрезать пополам и нарезать полукольцами для сочности.

салат з пекінською капустою
Пекинская капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Измельчить укроп и добавить к овощам вместе с зернами граната и консервированной кукурузой. Тунец слить, размять вилкой и аккуратно соединить с овощной смесью.

простий рецепт салату з пекінською капустою
Тунец и овощи. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки лук мелко нарезать, смешать с греческим йогуртом, зернистой горчицей, оливковым маслом и соевым соусом. Добавить чеснок, пропущенный через пресс, сок лимона, соль и перец. Перемешать до однородной кремовой консистенции.

рецепт салату з пекінською капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Заправку влить в миску с салатом и осторожно перемешать, чтобы все ингредиенты покрылись соусом. Подавать салат свежим, насыщенным и ароматным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ужин салат рецепт пекинская капуста тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
