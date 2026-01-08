Быстрый салат Криспи — рецепт с фото с яблоками, морковью и сельдереем

Салат "Криспи". Фото: кадр из видео

Быстрый салат "Криспи" сочетает свежие яблоки, морковь и сельдерей с пикантной клюквой и нежной йогуртовой заправкой. Рецепт легкий и быстрый в исполнении, салат получается сочным, ароматным и освежающим. Идеально подходит для легкого завтрака или как хороший гарнир к основному блюду.

Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ — еда и рецепты.

Вам понадобится:

морковь — 2 шт.;

яблоки — 2 шт.;

корень сельдерея — 1/2 шт.;

клюква сушеная — 1 горсть;

сок лимона — 1/2 шт.;

соль — по своему вкусу;

перец черный молотый — по своему вкусу;

петрушка — 8 веточек;

горчица французская в зернах — 1 ч. л.;

мед жидкий или кленовый сироп — 1 ст. л.;

йогурт натуральный — 2-3 ст. л.

Способ приготовления

Морковь и яблоки очистить и натереть на средней терке или нарезать тонкими полосками. Корень сельдерея очистить и натереть подобно моркови. Сушеную клюкву при необходимости немного замочить в теплой воде, затем слить жидкость.

Яблоки и сельдерей. Фото: кадр из видео

В большой миске смешать подготовленные овощи и фрукты. Добавить сок лимона, щепотку соли и черного перца.

Зелень и изюм. Фото: кадр из видео

Петрушку мелко нарезать и добавить к смеси. Горчицу в зернах и мед или кленовый сироп соединить с йогуртом и взбить до однородности, после чего заправить салат. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.

Приготовление салата. Фото: кадр из видео

Салат готов к подаче сразу после приготовления, он получается свежим, ароматным и пикантным.

