Быстрый салат Криспи — рецепт с фото с яблоками, морковью и сельдереем

Быстрый салат "Криспи" — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей
Быстрый салат "Криспи" сочетает свежие яблоки, морковь и сельдерей с пикантной клюквой и нежной йогуртовой заправкой. Рецепт легкий и быстрый в исполнении, салат получается сочным, ароматным и освежающим. Идеально подходит для легкого завтрака или как хороший гарнир к основному блюду.
Рецепт опубликовали на YouTube канале СИТИЙ СТОЛ — еда и рецепты.
Вам понадобится:
- морковь — 2 шт.;
- яблоки — 2 шт.;
- корень сельдерея — 1/2 шт.;
- клюква сушеная — 1 горсть;
- сок лимона — 1/2 шт.;
- соль — по своему вкусу;
- перец черный молотый — по своему вкусу;
- петрушка — 8 веточек;
- горчица французская в зернах — 1 ч. л.;
- мед жидкий или кленовый сироп — 1 ст. л.;
- йогурт натуральный — 2-3 ст. л.
Способ приготовления
Морковь и яблоки очистить и натереть на средней терке или нарезать тонкими полосками. Корень сельдерея очистить и натереть подобно моркови. Сушеную клюкву при необходимости немного замочить в теплой воде, затем слить жидкость.
В большой миске смешать подготовленные овощи и фрукты. Добавить сок лимона, щепотку соли и черного перца.
Петрушку мелко нарезать и добавить к смеси. Горчицу в зернах и мед или кленовый сироп соединить с йогуртом и взбить до однородности, после чего заправить салат. Тщательно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно покрылись соусом.
Салат готов к подаче сразу после приготовления, он получается свежим, ароматным и пикантным.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!