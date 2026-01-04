Салат из свеклы для похудения — быстрый рецепт с фото

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы для похудения готовится быстро и легко, используя только овощи и простую заправку. Натертая свекла, соленые огурцы, лук и вареные яйца сочетаются с ароматной заправкой из масла, молока, горчицы и лимонного сока.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареная свекла — 3-4 шт.;

лук репчатый — 1 шт.;

соленые огурцы — 4-5 шт.;

вареные яйца — 3-4 шт.;

оливковое масло — по своему вкусу;

поджаренное масло — 200 мл.;

молоко — 80-90 мл.;

соль, черный перец — щепотка;

горчица — 1 ч. л.;

лимонный сок — 1 ч. л.;

петрушка — для украшения;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать произвольно, обжарить на поджаренном масле до легкого золотистого цвета. Соленые огурцы нарезать кубиком. Вареные яйца нарезать небольшими кусочками.

Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать оливковое масло, молоко, горчицу, лимонный сок, соль и перец, взбить блендером до однородной густой массы.

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на средней терке, добавить мелко нарезанный чеснок и петрушку. Соединить все ингредиенты, полить заправкой и тщательно перемешать. Украсить салат свежей зеленью и подавать с гренками.

