Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Просто натрите свеклу на терке — рецепт салата для похудения

Просто натрите свеклу на терке — рецепт салата для похудения

Ua ru
Дата публикации 4 января 2026 12:04
Салат из свеклы для похудения — быстрый рецепт с фото
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Салат из свеклы для похудения готовится быстро и легко, используя только овощи и простую заправку. Натертая свекла, соленые огурцы, лук и вареные яйца сочетаются с ароматной заправкой из масла, молока, горчицы и лимонного сока.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 3-4 шт.;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • соленые огурцы — 4-5 шт.;
  • вареные яйца — 3-4 шт.;
  • оливковое масло — по своему вкусу;
  • поджаренное масло — 200 мл.;
  • молоко — 80-90 мл.;
  • соль, черный перец — щепотка;
  • горчица — 1 ч. л.;
  • лимонный сок — 1 ч. л.;
  • петрушка — для украшения;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Лук очистить и нарезать произвольно, обжарить на поджаренном масле до легкого золотистого цвета. Соленые огурцы нарезать кубиком. Вареные яйца нарезать небольшими кусочками.

рецепт салату з буряками
Домашний майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки смешать оливковое масло, молоко, горчицу, лимонный сок, соль и перец, взбить блендером до однородной густой массы.

простий рецепт салату з буряками
Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на средней терке, добавить мелко нарезанный чеснок и петрушку. Соединить все ингредиенты, полить заправкой и тщательно перемешать. Украсить салат свежей зеленью и подавать с гренками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

овощи похудение салат рецепт свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации