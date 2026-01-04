Салат из свеклы для похудения — быстрый рецепт с фото

Просто натрите свеклу на терке — рецепт салата для похудения
Салат из свеклы для похудения готовится быстро и легко, используя только овощи и простую заправку. Натертая свекла, соленые огурцы, лук и вареные яйца сочетаются с ароматной заправкой из масла, молока, горчицы и лимонного сока.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 3-4 шт.;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соленые огурцы — 4-5 шт.;
- вареные яйца — 3-4 шт.;
- оливковое масло — по своему вкусу;
- поджаренное масло — 200 мл.;
- молоко — 80-90 мл.;
- соль, черный перец — щепотка;
- горчица — 1 ч. л.;
- лимонный сок — 1 ч. л.;
- петрушка — для украшения;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Лук очистить и нарезать произвольно, обжарить на поджаренном масле до легкого золотистого цвета. Соленые огурцы нарезать кубиком. Вареные яйца нарезать небольшими кусочками.
Для заправки смешать оливковое масло, молоко, горчицу, лимонный сок, соль и перец, взбить блендером до однородной густой массы.
Свеклу натереть на средней терке, добавить мелко нарезанный чеснок и петрушку. Соединить все ингредиенты, полить заправкой и тщательно перемешать. Украсить салат свежей зеленью и подавать с гренками.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона
Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.
Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.
Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.
Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.
Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.
Читайте Новини.LIVE!