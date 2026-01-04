Салат з буряка для схуднення — швидкий рецепт з фото

Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряка для схуднення готується швидко і легко, використовуючи лише овочі та просту заправку. Натертий буряк, солоні огірки, цибуля та варені яйця поєднуються з ароматною заправкою з олії, молока, гірчиці та лимонного соку. Рецепт з фото допоможе створити смачний та корисний салат для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

варений буряк — 3–4 шт.;

цибуля — 1 шт.;

солоні огірки — 4–5 шт.;

варені яйця — 3–4 шт.;

оливкова олія — до свого смаку;

підсмажена олія — 200 мл.;

молоко — 80–90 мл;

сіль, чорний перець — щіпка;

гірчиця — 1 ч. л.;

лимонний сік — 1 ч. л.;

петрушка — для прикраси;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати довільно, обсмажити на підсмаженій олії до легкого золотистого кольору. Солоні огірки нарізати кубиком. Варені яйця нарізати невеликими шматочками.

Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати оливкову олію, молоко, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець, збити блендером до однорідної густої маси.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на середній тертці, додати дрібно нарізаний часник і петрушку. З’єднати всі інгредієнти, полити заправкою і ретельно перемішати. Прикрасити салат свіжою зеленню та подавати з грінками.

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.