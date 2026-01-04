Салат з буряка для схуднення — швидкий рецепт з фото

Просто натріть буряки на тертці — рецепт салату для схуднення
Салат з буряка для схуднення готується швидко і легко, використовуючи лише овочі та просту заправку. Натертий буряк, солоні огірки, цибуля та варені яйця поєднуються з ароматною заправкою з олії, молока, гірчиці та лимонного соку. Рецепт з фото допоможе створити смачний та корисний салат для щоденного меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 3–4 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- солоні огірки — 4–5 шт.;
- варені яйця — 3–4 шт.;
- оливкова олія — до свого смаку;
- підсмажена олія — 200 мл.;
- молоко — 80–90 мл;
- сіль, чорний перець — щіпка;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- лимонний сік — 1 ч. л.;
- петрушка — для прикраси;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Цибулю очистити та нарізати довільно, обсмажити на підсмаженій олії до легкого золотистого кольору. Солоні огірки нарізати кубиком. Варені яйця нарізати невеликими шматочками.
Для заправки змішати оливкову олію, молоко, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець, збити блендером до однорідної густої маси.
Буряк натерти на середній тертці, додати дрібно нарізаний часник і петрушку. З’єднати всі інгредієнти, полити заправкою і ретельно перемішати. Прикрасити салат свіжою зеленню та подавати з грінками.
