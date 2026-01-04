Відео
Просто натріть буряки на тертці — рецепт салату для схуднення

Просто натріть буряки на тертці — рецепт салату для схуднення

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 12:04
Салат з буряка для схуднення — швидкий рецепт з фото
Варені буряки. Фото: smachnenke.com.ua

Салат з буряка для схуднення готується швидко і легко, використовуючи лише овочі та просту заправку. Натертий буряк, солоні огірки, цибуля та варені яйця поєднуються з ароматною заправкою з олії, молока, гірчиці та лимонного соку. Рецепт з фото допоможе створити смачний та корисний салат для щоденного меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варений буряк — 3–4 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • солоні огірки — 4–5 шт.;
  • варені яйця — 3–4 шт.;
  • оливкова олія — до свого смаку;
  • підсмажена олія — 200 мл.;
  • молоко — 80–90 мл;
  • сіль, чорний перець — щіпка;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • лимонний сік — 1 ч. л.;
  • петрушка — для прикраси;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Цибулю очистити та нарізати довільно, обсмажити на підсмаженій олії до легкого золотистого кольору. Солоні огірки нарізати кубиком. Варені яйця нарізати невеликими шматочками.

рецепт салату з буряками
Домашній майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки змішати оливкову олію, молоко, гірчицю, лимонний сік, сіль і перець, збити блендером до однорідної густої маси.

простий рецепт салату з буряками
Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на середній тертці, додати дрібно нарізаний часник і петрушку. З’єднати всі інгредієнти, полити заправкою і ретельно перемішати. Прикрасити салат свіжою зеленню та подавати з грінками.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

овочі схуднення салат рецепт буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
