Салат з кукурудзи та шпротів — швидкий рецепт з фото

Банка кукурудзи та шпроти. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з кукурудзи та шпротів — це простий і швидкий рецепт, який готується всього за кілька хвилин. Свіжі огірки, зелень, варені яйця та ароматні шпроти у поєднанні з майонезом створюють ніжний та насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

шпроти в олії — 1 б.;

кукурудза консервована — 1 б.;

огірок свіжий — 1 шт.;

зелена цибуля — 20 г;

кріп — 2 гілочки;

варені яйця — 2 шт.;

сіль та перець — до свого смаку;

майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Огірок нарізати дрібним кубиком. Зелень подрібнити: зелену цибулю і кріп. Варені яйця нарізати дрібно.

Шпроти та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроти відкрити, злити олію, рибу нарізати дрібними шматочками, хвостики при бажанні видалити.

Кукурудза та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Приправити салат сіллю, перцем і заправити майонезом.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для більшої свіжості можна використовувати майонез з лимонним соком або замінити його сметаною з невеликою кількістю гострої гірчиці. Добре перемішати та викласти на тарілку для подачі.

