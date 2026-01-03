Відео
Банка кукурудзи + шпроти — рецепт салату, сподобається всім

Банка кукурудзи + шпроти — рецепт салату, сподобається всім

Ua ru
Дата публікації: 3 січня 2026 12:04
Салат з кукурудзи та шпротів — швидкий рецепт з фото
Банка кукурудзи та шпроти. Фото: gospodynka.com.ua

Салат з кукурудзи та шпротів — це простий і швидкий рецепт, який готується всього за кілька хвилин. Свіжі огірки, зелень, варені яйця та ароматні шпроти у поєднанні з майонезом створюють ніжний та насичений смак.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • шпроти в олії — 1 б.;
  • кукурудза консервована — 1 б.;
  • огірок свіжий — 1 шт.;
  • зелена цибуля — 20 г;
  • кріп — 2 гілочки;
  • варені яйця — 2 шт.;
  • сіль та перець — до свого смаку;
  • майонез — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Огірок нарізати дрібним кубиком. Зелень подрібнити: зелену цибулю і кріп. Варені яйця нарізати дрібно.

рецепт салату зі шпротами
Шпроти та зелена цибуля. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроти відкрити, злити олію, рибу нарізати дрібними шматочками, хвостики при бажанні видалити.

простий рецепт салату зі шпротами
Кукурудза та майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Додати консервовану кукурудзу. Приправити салат сіллю, перцем і заправити майонезом.

рецепт салату зі шпротами та кукурудзою
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для більшої свіжості можна використовувати майонез з лимонним соком або замінити його сметаною з невеликою кількістю гострої гірчиці. Добре перемішати та викласти на тарілку для подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

 

салат рецепт кукурудза закуска шпроти
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
