Салат з кукурудзи та шпротів — швидкий рецепт з фото

Банка кукурудзи + шпроти — рецепт салату, сподобається всім
Салат з кукурудзи та шпротів — це простий і швидкий рецепт, який готується всього за кілька хвилин. Свіжі огірки, зелень, варені яйця та ароматні шпроти у поєднанні з майонезом створюють ніжний та насичений смак.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- шпроти в олії — 1 б.;
- кукурудза консервована — 1 б.;
- огірок свіжий — 1 шт.;
- зелена цибуля — 20 г;
- кріп — 2 гілочки;
- варені яйця — 2 шт.;
- сіль та перець — до свого смаку;
- майонез — 2 ст. л.
Спосіб приготування
Огірок нарізати дрібним кубиком. Зелень подрібнити: зелену цибулю і кріп. Варені яйця нарізати дрібно.
Шпроти відкрити, злити олію, рибу нарізати дрібними шматочками, хвостики при бажанні видалити.
Додати консервовану кукурудзу. Приправити салат сіллю, перцем і заправити майонезом.
Для більшої свіжості можна використовувати майонез з лимонним соком або замінити його сметаною з невеликою кількістю гострої гірчиці. Добре перемішати та викласти на тарілку для подачі.
