Салат из кукурузы и шпрот — быстрый рецепт с фото

Банка кукурузы и шпроты. Фото: gospodynka.com.ua

Салат из кукурузы и шпрот — это простой и быстрый рецепт, который готовится всего за несколько минут. Свежие огурцы, зелень, вареные яйца и ароматные шпроты в сочетании с майонезом создают нежный и насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

шпроты в масле — 1 б;

кукуруза консервированная — 1 б.;

огурец свежий — 1 шт.;

зеленый лук — 20 г;

укроп — 2 веточки;

вареные яйца — 2 шт.;

соль и перец — по своему вкусу;

майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Огурец нарезать мелким кубиком. Зелень измельчить: зеленый лук и укроп. Вареные яйца нарезать мелко.

Шпроты и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроты открыть, слить масло, рыбу нарезать мелкими кусочками, хвостики при желании удалить.

Кукуруза и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Приправить салат солью, перцем и заправить майонезом.

Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для большей свежести можно использовать майонез с лимонным соком или заменить его сметаной с небольшим количеством острой горчицы. Хорошо перемешать и выложить на тарелку для подачи.

