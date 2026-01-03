Салат из кукурузы и шпрот — быстрый рецепт с фото

Банка кукурузы + шпроты — рецепт салата, понравится всем
Салат из кукурузы и шпрот — это простой и быстрый рецепт, который готовится всего за несколько минут. Свежие огурцы, зелень, вареные яйца и ароматные шпроты в сочетании с майонезом создают нежный и насыщенный вкус.
Вам понадобится:
- шпроты в масле — 1 б;
- кукуруза консервированная — 1 б.;
- огурец свежий — 1 шт.;
- зеленый лук — 20 г;
- укроп — 2 веточки;
- вареные яйца — 2 шт.;
- соль и перец — по своему вкусу;
- майонез — 2 ст. л.
Способ приготовления
Огурец нарезать мелким кубиком. Зелень измельчить: зеленый лук и укроп. Вареные яйца нарезать мелко.
Шпроты открыть, слить масло, рыбу нарезать мелкими кусочками, хвостики при желании удалить.
Добавить консервированную кукурузу. Приправить салат солью, перцем и заправить майонезом.
Для большей свежести можно использовать майонез с лимонным соком или заменить его сметаной с небольшим количеством острой горчицы. Хорошо перемешать и выложить на тарелку для подачи.
