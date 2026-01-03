Видео
Україна
Видео

Банка кукурузы + шпроты — рецепт салата, понравится всем

Банка кукурузы + шпроты — рецепт салата, понравится всем

Ua ru
Дата публикации 3 января 2026 12:04
Салат из кукурузы и шпрот — быстрый рецепт с фото
Банка кукурузы и шпроты. Фото: gospodynka.com.ua

Салат из кукурузы и шпрот — это простой и быстрый рецепт, который готовится всего за несколько минут. Свежие огурцы, зелень, вареные яйца и ароматные шпроты в сочетании с майонезом создают нежный и насыщенный вкус.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • шпроты в масле — 1 б;
  • кукуруза консервированная — 1 б.;
  • огурец свежий — 1 шт.;
  • зеленый лук — 20 г;
  • укроп — 2 веточки;
  • вареные яйца — 2 шт.;
  • соль и перец — по своему вкусу;
  • майонез — 2 ст. л.

Способ приготовления

Огурец нарезать мелким кубиком. Зелень измельчить: зеленый лук и укроп. Вареные яйца нарезать мелко.

рецепт салату зі шпротами
Шпроты и зеленый лук. Фото: gospodynka.com.ua

Шпроты открыть, слить масло, рыбу нарезать мелкими кусочками, хвостики при желании удалить.

простий рецепт салату зі шпротами
Кукуруза и майонез. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить консервированную кукурузу. Приправить салат солью, перцем и заправить майонезом.

рецепт салату зі шпротами та кукурудзою
Готовый салат. Фото: gospodynka.com.ua

Для большей свежести можно использовать майонез с лимонным соком или заменить его сметаной с небольшим количеством острой горчицы. Хорошо перемешать и выложить на тарелку для подачи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, которые прекрасно подходят для ежедневного рациона

Рецепт салата из кабачков, как в ресторане, который можно готовить через день.

Вкусный салат с баклажанами за 10 минут.

Рецепт салата из кабачков по-корейски, попробуйте приготовить — и он станет любимым.

Рецепт легкого салата, который можно есть даже ночью, а готовить всего 5 минут.

Рецепт салата с кабачками, для которого понадобится всего три продукта, а получается вкусно и недорого.

 

салат рецепт кукуруза закуска шпроты
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
