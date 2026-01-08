Швидкий салат Кріспі — рецепт з фото з яблуками, морквою та селерою

Салат "Кріспі". Фото: кадр з відео

Швидкий салат "Кріспі" поєднує свіжі яблука, моркву та селеру з пікантною журавлиною і ніжною йогуртовою заправкою. Рецепт легкий і швидкий у виконанні, салат виходить соковитим, ароматним і освіжаючим. Ідеально підходить для легкого сніданку або як гарний гарнір до основної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.

Вам знадобиться:

морква — 2 шт.;

яблука — 2 шт.;

корінь селери — 1/2 шт.;

журавлина сушена — 1 жменя;

сік лимона — 1/2 шт.;

сіль — до свого смаку;

перець чорний мелений — до свого смаку;

петрушка — 8 гілочок;

гірчиця французька в зернах — 1 ч. л.;

мед рідкий або кленовий сироп — 1 ст. л.;

йогурт натуральний — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву і яблука очистити та натерти на середній тертці або нарізати тонкими смужками. Корінь селери очистити і натерти подібно до моркви. Сушену журавлину за потреби трохи замочити у теплій воді, потім злити рідину.

Яблука та селера. Фото: кадр з відео

У великій мисці змішати підготовлені овочі та фрукти. Додати сік лимона, дрібку солі і чорного перцю.

Зелень та родзинки. Фото: кадр з відео

Петрушку дрібно нарізати та додати до суміші. Гірчицю в зернах і мед або кленовий сироп з’єднати з йогуртом і збити до однорідності, після чого заправити салат. Ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом.

Приготування салату. Фото: кадр з відео

Салат готовий до подачі одразу після приготування, він виходить свіжим, ароматним і пікантним.

