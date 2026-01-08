Швидкий салат Кріспі — рецепт з фото з яблуками, морквою та селерою

Швидкий салат "Кріспі" — знадобляться яблука, морква та селера
Швидкий салат "Кріспі" поєднує свіжі яблука, моркву та селеру з пікантною журавлиною і ніжною йогуртовою заправкою. Рецепт легкий і швидкий у виконанні, салат виходить соковитим, ароматним і освіжаючим. Ідеально підходить для легкого сніданку або як гарний гарнір до основної страви.
Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти.
Вам знадобиться:
- морква — 2 шт.;
- яблука — 2 шт.;
- корінь селери — 1/2 шт.;
- журавлина сушена — 1 жменя;
- сік лимона — 1/2 шт.;
- сіль — до свого смаку;
- перець чорний мелений — до свого смаку;
- петрушка — 8 гілочок;
- гірчиця французька в зернах — 1 ч. л.;
- мед рідкий або кленовий сироп — 1 ст. л.;
- йогурт натуральний — 2–3 ст. л.
Спосіб приготування
Моркву і яблука очистити та натерти на середній тертці або нарізати тонкими смужками. Корінь селери очистити і натерти подібно до моркви. Сушену журавлину за потреби трохи замочити у теплій воді, потім злити рідину.
У великій мисці змішати підготовлені овочі та фрукти. Додати сік лимона, дрібку солі і чорного перцю.
Петрушку дрібно нарізати та додати до суміші. Гірчицю в зернах і мед або кленовий сироп з’єднати з йогуртом і збити до однорідності, після чого заправити салат. Ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом.
Салат готовий до подачі одразу після приготування, він виходить свіжим, ароматним і пікантним.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону
Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день.
Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин.
Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим.
Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин.
Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.
Читайте Новини.LIVE!