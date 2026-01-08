Відео
Швидкий салат "Кріспі" — знадобляться яблука, морква та селера

Швидкий салат "Кріспі" — знадобляться яблука, морква та селера

Ua ru
Дата публікації: 8 січня 2026 12:04
Швидкий салат Кріспі — рецепт з фото з яблуками, морквою та селерою
Салат "Кріспі". Фото: кадр з відео

Швидкий салат "Кріспі" поєднує свіжі яблука, моркву та селеру з пікантною журавлиною і ніжною йогуртовою заправкою. Рецепт легкий і швидкий у виконанні, салат виходить соковитим, ароматним і освіжаючим. Ідеально підходить для легкого сніданку або як гарний гарнір до основної страви.

Рецепт опублікували на YouTube каналі СИТИЙ СТІЛ — їжа та рецепти

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • морква — 2 шт.;
  • яблука — 2 шт.;
  • корінь селери — 1/2 шт.;
  • журавлина сушена — 1 жменя;
  • сік лимона — 1/2 шт.;
  • сіль — до свого смаку;
  • перець чорний мелений — до свого смаку;
  • петрушка — 8 гілочок;
  • гірчиця французька в зернах — 1 ч. л.;
  • мед рідкий або кленовий сироп — 1 ст. л.;
  • йогурт натуральний — 2–3 ст. л.

Спосіб приготування

Моркву і яблука очистити та натерти на середній тертці або нарізати тонкими смужками. Корінь селери очистити і натерти подібно до моркви. Сушену журавлину за потреби трохи замочити у теплій воді, потім злити рідину.

рецепт свіжого салату з яблук, моркви та селери з журавлиною
Яблука та селера. Фото: кадр з відео

У великій мисці змішати підготовлені овочі та фрукти. Додати сік лимона, дрібку солі і чорного перцю.

свіжий салат з яблук, моркви та селери з журавлиною
Зелень та родзинки. Фото: кадр з відео

Петрушку дрібно нарізати та додати до суміші. Гірчицю в зернах і мед або кленовий сироп з’єднати з йогуртом і збити до однорідності, після чого заправити салат. Ретельно перемішати, щоб всі інгредієнти рівномірно вкрилися соусом.

смачний салат з яблук, моркви та селери з журавлиною
Приготування салату. Фото: кадр з відео

Салат готовий до подачі одразу після приготування, він виходить свіжим, ароматним і пікантним.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які чудово підходять для повсякденного раціону 

Рецепт салату з кабачків, як у ресторані, який можна готувати через день. 

Смачний салат з баклажанами за 10 хвилин

Рецепт салату з кабачків по-корейськи, спробуйте приготувати — і він стане улюбленим. 

Рецепт легкого салату, який можна їсти навіть уночі, а готувати лише 5 хвилин. 

Рецепт салату з кабачками, для якого знадобиться лише три продукти, а виходить смачно і недорого.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
