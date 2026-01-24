Відео
Салат "Ніжність" — знадобиться 400 копченої курки та 3 яйця

Дата публікації: 24 січня 2026 12:04
Салат Ніжність — швидкий і смачний рецепт з куркою та ананасами
Салат "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ніжність" виходить легким, ніжним і дуже ситним водночас. Його смак поєднує копчену курку, солодку консервовану кукурудзу та ананаси, а додаток сиру та яєць робить страву гармонійною та насиченою. Цей салат швидко готується та ідеально підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • копчена курка — 400 г;
  • ананаси консервовані — 200 г;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сир твердий — 100 г;
  • кукурудза консервована — 200 г;
  • майонез — 3 ст. л.;
  • сіль — 1/2 ч. л.;
  • чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
  • зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Копчену курку нарізати дрібними кубиками. Ананаси та варені яйця нарізати такими ж невеликими шматочками. Сир натерти на середній тертці. Всі інгредієнти перекласти у велику миску, додати консервовану кукурудзу.

салат з копченою куркою, ананасами, яйцями
Майонез та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез, сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішати всі компоненти до рівномірного розподілу заправки.

салат з копченою куркою, ананасами та яйцями
Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням майонез можна замінити сумішшю натурального йогурту, гірчиці та лимонного соку для більш легкої версії салату. Перед подачею прикрасити салат свіжою зеленню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт курка кукурудза ананас
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
