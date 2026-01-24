Салат Ніжність — швидкий і смачний рецепт з куркою та ананасами

Салат "Ніжність". Фото: gospodynka.com.ua

Салат "Ніжність" виходить легким, ніжним і дуже ситним водночас. Його смак поєднує копчену курку, солодку консервовану кукурудзу та ананаси, а додаток сиру та яєць робить страву гармонійною та насиченою. Цей салат швидко готується та ідеально підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

копчена курка — 400 г;

ананаси консервовані — 200 г;

яйця варені — 3 шт.;

сир твердий — 100 г;

кукурудза консервована — 200 г;

майонез — 3 ст. л.;

сіль — 1/2 ч. л.;

чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;

зелень — для подачі.

Спосіб приготування

Копчену курку нарізати дрібними кубиками. Ананаси та варені яйця нарізати такими ж невеликими шматочками. Сир натерти на середній тертці. Всі інгредієнти перекласти у велику миску, додати консервовану кукурудзу.

Майонез та салат. Фото: gospodynka.com.ua

Додати майонез, сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішати всі компоненти до рівномірного розподілу заправки.

Готовий салат. Фото: gospodynka.com.ua

За бажанням майонез можна замінити сумішшю натурального йогурту, гірчиці та лимонного соку для більш легкої версії салату. Перед подачею прикрасити салат свіжою зеленню.

