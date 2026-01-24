Салат Ніжність — швидкий і смачний рецепт з куркою та ананасами

Салат "Ніжність" — знадобиться 400 копченої курки та 3 яйця
Салат "Ніжність" виходить легким, ніжним і дуже ситним водночас. Його смак поєднує копчену курку, солодку консервовану кукурудзу та ананаси, а додаток сиру та яєць робить страву гармонійною та насиченою. Цей салат швидко готується та ідеально підходить як для буденного обіду, так і для святкового столу.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- копчена курка — 400 г;
- ананаси консервовані — 200 г;
- яйця варені — 3 шт.;
- сир твердий — 100 г;
- кукурудза консервована — 200 г;
- майонез — 3 ст. л.;
- сіль — 1/2 ч. л.;
- чорний мелений перець — 1/2 ч. л.;
- зелень — для подачі.
Спосіб приготування
Копчену курку нарізати дрібними кубиками. Ананаси та варені яйця нарізати такими ж невеликими шматочками. Сир натерти на середній тертці. Всі інгредієнти перекласти у велику миску, додати консервовану кукурудзу.
Додати майонез, сіль та чорний мелений перець. Ретельно перемішати всі компоненти до рівномірного розподілу заправки.
За бажанням майонез можна замінити сумішшю натурального йогурту, гірчиці та лимонного соку для більш легкої версії салату. Перед подачею прикрасити салат свіжою зеленню.
