Салат из двух ингредиентов — простой рецепт, который приятно удивляет

Салат с яйцами. Фото: smachnenke.com.ua

Иногда именно самые простые рецепты становятся настоящим открытием. Этот салат готовится всего из двух основных ингредиентов, но вкус получается неожиданно гармоничным и насыщенным. Отличный вариант, когда хочется чего-то легкого, быстрого и без лишних продуктов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

Реклама

яйца — 4 шт.;

лук синий — 1 шт.

Для маринада лука:

вода — 150 мл.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1-2 ст. л.;

яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;

базилик сушеный — несколько щепоток.

Дополнительно:

Реклама

майонез — 2-4 ст. л.;

зеленый лук — по своему вкусу.

Способ приготовления

Лук нарезать очень тонкими полукольцами. При необходимости слегка помять руками, чтобы он стал более мягким. В сотейнике соединить воду, соль, сахар и яблочный уксус, довести до кипения и снять с огня.

Лук и яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить сушеный базилик и залить горячим маринадом подготовленный лук. Оставить мариноваться минимум на 1 час, чтобы вкус стал мягким и сбалансированным.

Реклама

Приготовление салата. Фото: smachnenke.com.ua

Яйца отварить, охладить и нарезать средним кубиком. Замаринованный лук слегка отжать от жидкости и соединить с яйцами. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым луком и дать салату постоять 5 минут, чтобы вкусы соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Реклама

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Реклама

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.