Салат из двух ингредиентов — простой рецепт, который приятно удивляет

Салат всего из 2 ингредиентов — вы точно не знали этого рецепта
Иногда именно самые простые рецепты становятся настоящим открытием. Этот салат готовится всего из двух основных ингредиентов, но вкус получается неожиданно гармоничным и насыщенным. Отличный вариант, когда хочется чего-то легкого, быстрого и без лишних продуктов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- яйца — 4 шт.;
- лук синий — 1 шт.
Для маринада лука:
- вода — 150 мл.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1-2 ст. л.;
- яблочный уксус 6% — 2 ст. л.;
- базилик сушеный — несколько щепоток.
Дополнительно:
- майонез — 2-4 ст. л.;
- зеленый лук — по своему вкусу.
Способ приготовления
Лук нарезать очень тонкими полукольцами. При необходимости слегка помять руками, чтобы он стал более мягким. В сотейнике соединить воду, соль, сахар и яблочный уксус, довести до кипения и снять с огня.
Добавить сушеный базилик и залить горячим маринадом подготовленный лук. Оставить мариноваться минимум на 1 час, чтобы вкус стал мягким и сбалансированным.
Яйца отварить, охладить и нарезать средним кубиком. Замаринованный лук слегка отжать от жидкости и соединить с яйцами. Добавить майонез и тщательно перемешать до однородности. Перед подачей посыпать мелко нарезанным зеленым луком и дать салату постоять 5 минут, чтобы вкусы соединились.
