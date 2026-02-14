Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — полезный рецепт с фото на каждый день

Витаминный салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Яркий, хрустящий и насыщенный свежестью — именно таким должен быть настоящий витаминный салат. Легкая пикантная заправка подчеркивает естественную сочность овощей и делает блюдо универсальным для ежедневного меню. Этот рецепт станет удачным дополнением к обеду или легкому ужину.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — легкий рецепт с фото

Вам понадобится:

капуста синяя — 350 г;

морковь — 100 г;

кукуруза — 150 г;

перец сладкий — 150 г;

огурец — 100 г.

Для заправки:

масло — 3 ст. л.;

соевый соус — 1 ст. л.;

горчица в зернах — 1 ч. л.;

соль — 1 ч. л.;

сахар — 1 ч. л.;

сок лимона — из половины лимона;

чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Тщательно промыть все овощи и обсушить. Нашинковать синюю капусту тонкой соломкой и слегка помять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Натереть морковь на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Нарезать сладкий перец небольшими кусочками. Огурец нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Отцедить кукурузу от жидкости. Переложить все овощи в большую миску и перемешать.

Капуста и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной емкости соединить масло, соевый соус, сок лимона, горчицу в зернах, соль и сахар. Измельчить чеснок и добавить к заправке. Перемешать до однородности.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить заправку к овощам и тщательно перемешать, чтобы каждый ингредиент равномерно покрылся ароматной смесью. Оставить салат на несколько минут для настаивания, после чего подать к столу.

