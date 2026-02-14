Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — полезный рецепт с фото на каждый день

Витаминный салат — понадобится синяя капуста и 150 г кукурузы
Яркий, хрустящий и насыщенный свежестью — именно таким должен быть настоящий витаминный салат. Легкая пикантная заправка подчеркивает естественную сочность овощей и делает блюдо универсальным для ежедневного меню. Этот рецепт станет удачным дополнением к обеду или легкому ужину.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — легкий рецепт с фото
Вам понадобится:
- капуста синяя — 350 г;
- морковь — 100 г;
- кукуруза — 150 г;
- перец сладкий — 150 г;
- огурец — 100 г.
Для заправки:
- масло — 3 ст. л.;
- соевый соус — 1 ст. л.;
- горчица в зернах — 1 ч. л.;
- соль — 1 ч. л.;
- сахар — 1 ч. л.;
- сок лимона — из половины лимона;
- чеснок — 2 зубчика.
Способ приготовления
Тщательно промыть все овощи и обсушить. Нашинковать синюю капусту тонкой соломкой и слегка помять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Натереть морковь на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Нарезать сладкий перец небольшими кусочками. Огурец нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Отцедить кукурузу от жидкости. Переложить все овощи в большую миску и перемешать.
В отдельной емкости соединить масло, соевый соус, сок лимона, горчицу в зернах, соль и сахар. Измельчить чеснок и добавить к заправке. Перемешать до однородности.
Добавить заправку к овощам и тщательно перемешать, чтобы каждый ингредиент равномерно покрылся ароматной смесью. Оставить салат на несколько минут для настаивания, после чего подать к столу.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона
Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.
Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".
Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".
Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.
Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.
Читайте Новини.LIVE!