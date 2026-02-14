Видео
Главная Вкус Витаминный салат — понадобится синяя капуста и 150 г кукурузы

Витаминный салат — понадобится синяя капуста и 150 г кукурузы

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 21:04
Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — полезный рецепт с фото на каждый день
Витаминный салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Яркий, хрустящий и насыщенный свежестью — именно таким должен быть настоящий витаминный салат. Легкая пикантная заправка подчеркивает естественную сочность овощей и делает блюдо универсальным для ежедневного меню. Этот рецепт станет удачным дополнением к обеду или легкому ужину.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Витаминный салат с синей капустой и кукурузой — легкий рецепт с фото

Вам понадобится:

  • капуста синяя — 350 г;
  • морковь — 100 г;
  • кукуруза — 150 г;
  • перец сладкий — 150 г;
  • огурец — 100 г.

Для заправки:

  • масло — 3 ст. л.;
  • соевый соус — 1 ст. л.;
  • горчица в зернах — 1 ч. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сахар — 1 ч. л.;
  • сок лимона — из половины лимона;
  • чеснок — 2 зубчика.

Способ приготовления

Тщательно промыть все овощи и обсушить. Нашинковать синюю капусту тонкой соломкой и слегка помять руками, чтобы она стала мягче и пустила сок. Натереть морковь на крупной терке или нарезать тонкой соломкой. Нарезать сладкий перец небольшими кусочками. Огурец нарезать тонкими ломтиками или соломкой. Отцедить кукурузу от жидкости. Переложить все овощи в большую миску и перемешать.

рецепт салату з капустою
Капуста и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной емкости соединить масло, соевый соус, сок лимона, горчицу в зернах, соль и сахар. Измельчить чеснок и добавить к заправке. Перемешать до однородности.

простий рецепт салату з синьою капустою
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить заправку к овощам и тщательно перемешать, чтобы каждый ингредиент равномерно покрылся ароматной смесью. Оставить салат на несколько минут для настаивания, после чего подать к столу.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

овощи капуста салат рецепт кукуруза
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
