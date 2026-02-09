Новый салат из пекинской капусты — простой и удачный рецепт на каждый день

Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Новый салат из пекинской капусты — это пример того, как из простых продуктов можно приготовить действительно удачное блюдо. Легкий, свежий и готовый за считанные минуты, он быстро становится любимым вариантом на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

пекинская капуста — 1/2 шт.;

яйца — 2 шт.;

соль — щепотка;

кукуруза консервированная — 80 г;

зеленый лук — небольшой пучок;

майонез — по вкусу;

черный молотый перец — по вкусу;

лимонный сок — 1-2 ст. л.;

растительное масло — для сковороды.

Способ приготовления

Нежную часть пекинской капусты тонко нашинковать и переложить в большую миску. Яйца соединить со щепоткой соли и взбить до однородной массы.

Яйца и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Вылить яичную смесь тонким слоем и приготовить два тонких яичных блина. Каждый блинчик свернуть рулетом и нарезать аккуратной соломкой.

Омлет для салата. Фото: smachnenke.com.ua

К капусте добавить нарезанные яичные блины. Зеленый лук мелко нарезать, добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.

Кукуруза и омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить лимонный сок, заправить майонезом, приправить черным молотым перцем и при необходимости слегка подсолить.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Подавать салат сразу после приготовления.

