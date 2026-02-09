Новый салат из пекинской капусты — простой и удачный рецепт на каждый день

Новый салат из пекинской капусты — удачный рецепт на каждый день
Новый салат из пекинской капусты — это пример того, как из простых продуктов можно приготовить действительно удачное блюдо. Легкий, свежий и готовый за считанные минуты, он быстро становится любимым вариантом на каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 1/2 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — щепотка;
- кукуруза консервированная — 80 г;
- зеленый лук — небольшой пучок;
- майонез — по вкусу;
- черный молотый перец — по вкусу;
- лимонный сок — 1-2 ст. л.;
- растительное масло — для сковороды.
Способ приготовления
Нежную часть пекинской капусты тонко нашинковать и переложить в большую миску. Яйца соединить со щепоткой соли и взбить до однородной массы.
Сковороду слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Вылить яичную смесь тонким слоем и приготовить два тонких яичных блина. Каждый блинчик свернуть рулетом и нарезать аккуратной соломкой.
К капусте добавить нарезанные яичные блины. Зеленый лук мелко нарезать, добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.
Добавить лимонный сок, заправить майонезом, приправить черным молотым перцем и при необходимости слегка подсолить.
Аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Подавать салат сразу после приготовления.
