Україна
Главная Вкус Новый салат из пекинской капусты — удачный рецепт на каждый день

Новый салат из пекинской капусты — удачный рецепт на каждый день

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 14:04
Новый салат из пекинской капусты — простой и удачный рецепт на каждый день
Пекинская капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Новый салат из пекинской капусты — это пример того, как из простых продуктов можно приготовить действительно удачное блюдо. Легкий, свежий и готовый за считанные минуты, он быстро становится любимым вариантом на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 1/2 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • кукуруза консервированная — 80 г;
  • зеленый лук — небольшой пучок;
  • майонез — по вкусу;
  • черный молотый перец — по вкусу;
  • лимонный сок — 1-2 ст. л.;
  • растительное масло — для сковороды.

Способ приготовления

Нежную часть пекинской капусты тонко нашинковать и переложить в большую миску. Яйца соединить со щепоткой соли и взбить до однородной массы.

рецепт салату з капустою
Яйца и соль. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду слегка смазать растительным маслом и хорошо разогреть. Вылить яичную смесь тонким слоем и приготовить два тонких яичных блина. Каждый блинчик свернуть рулетом и нарезать аккуратной соломкой.

салат з пекінською капустою та омлетом
Омлет для салата. Фото: smachnenke.com.ua

К капусте добавить нарезанные яичные блины. Зеленый лук мелко нарезать, добавить консервированную кукурузу, предварительно слив жидкость.

рецепт салату з пекінською капустою та омлетом
Кукуруза и омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить лимонный сок, заправить майонезом, приправить черным молотым перцем и при необходимости слегка подсолить.

рецепт салату з пекінською капустою, кукурудзою та омлетом
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Аккуратно перемешать, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Подавать салат сразу после приготовления.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

яйца салат рецепт кукуруза пекинская капуста
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
