Три простых салата "за копейки" — можно готовить через день

Три простых салата "за копейки" — можно готовить через день

Дата публикации 8 февраля 2026 12:04
Три простых салата за копейки — быстрые и вкусные рецепты
Три салата. Фото: smachnenke.com.ua

Три простых салата "за копейки"— вкусные, полезные и быстрые в приготовлении. Они не требуют дорогих продуктов, а вкус получается насыщенный и оригинальный. Такие салаты можно готовить хоть через день и каждый раз удивлять семью или гостей новыми сочетаниями.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Салат №1 — свекла с луком и огурцом

Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт.;
  • соленые огурцы — 2 шт.;
  • лук — 2 шт.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, посолить и поперчить.

рецепт салату з буряком
Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на корейской терке, огурцы также натереть и отжать от лишней жидкости. Соединить ингредиенты в салатнике, добавить охлажденный лук и майонез, перемешать.

Салат №2 — яблоко с сельдереем и изюмом

Вам понадобится:

  • стебли сельдерея — 300 г;
  • яблоко — 1 шт.;
  • изюм — 100 г;
  • оливковое масло — по вкусу.

Сельдерей нарезать кубиком, яблоко тонкими ломтиками. Изюм залить кипятком на 2 минуты, обсушить и добавить в салатник.

рецепт салату з яблуками та селерою
Салат с яблоками и сельдереем. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить оливковым маслом, посолить, перемешать. По желанию можно добавить немного майонеза.

Салат №3 — тыква с морковью и апельсином

Вам понадобится:

  • тыква — 300 г;
  • морковь — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • изюм — 100 г;
  • сок лимона — 1 ст. л.;
  • оливковое масло — 2 ст. л.;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • соль, перец — по вкусу.

Тыкву и морковь натереть, апельсин нарезать тонкими ломтиками, изюм залить кипятком и обсушить.

рецепт салату з гарбузом та морквою
Салат с морковью и тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в салатнике, заправить смесью лимонного сока и масла, добавить орегано, соль и перец. Хорошо перемешать и подавать.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

овощи морковь салат рецепт свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
