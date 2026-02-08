Три простых салата за копейки — быстрые и вкусные рецепты

Три простых салата "за копейки" — можно готовить через день
Три простых салата "за копейки"— вкусные, полезные и быстрые в приготовлении. Они не требуют дорогих продуктов, а вкус получается насыщенный и оригинальный. Такие салаты можно готовить хоть через день и каждый раз удивлять семью или гостей новыми сочетаниями.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Салат №1 — свекла с луком и огурцом
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- соленые огурцы — 2 шт.;
- лук — 2 шт.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, посолить и поперчить.
Свеклу натереть на корейской терке, огурцы также натереть и отжать от лишней жидкости. Соединить ингредиенты в салатнике, добавить охлажденный лук и майонез, перемешать.
Салат №2 — яблоко с сельдереем и изюмом
Вам понадобится:
- стебли сельдерея — 300 г;
- яблоко — 1 шт.;
- изюм — 100 г;
- оливковое масло — по вкусу.
Сельдерей нарезать кубиком, яблоко тонкими ломтиками. Изюм залить кипятком на 2 минуты, обсушить и добавить в салатник.
Заправить оливковым маслом, посолить, перемешать. По желанию можно добавить немного майонеза.
Салат №3 — тыква с морковью и апельсином
Вам понадобится:
- тыква — 300 г;
- морковь — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- изюм — 100 г;
- сок лимона — 1 ст. л.;
- оливковое масло — 2 ст. л.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- соль, перец — по вкусу.
Тыкву и морковь натереть, апельсин нарезать тонкими ломтиками, изюм залить кипятком и обсушить.
Смешать в салатнике, заправить смесью лимонного сока и масла, добавить орегано, соль и перец. Хорошо перемешать и подавать.
