Три простых салата за копейки — быстрые и вкусные рецепты

Три салата. Фото: smachnenke.com.ua

Три простых салата "за копейки"— вкусные, полезные и быстрые в приготовлении. Они не требуют дорогих продуктов, а вкус получается насыщенный и оригинальный. Такие салаты можно готовить хоть через день и каждый раз удивлять семью или гостей новыми сочетаниями.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Салат №1 — свекла с луком и огурцом

Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

соленые огурцы — 2 шт.;

лук — 2 шт.;

растительное масло — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

соль, перец — по вкусу.

Лук нарезать тонкими полукольцами и обжарить на растительном масле до золотистого цвета, посолить и поперчить.

Салат со свеклой. Фото: smachnenke.com.ua

Свеклу натереть на корейской терке, огурцы также натереть и отжать от лишней жидкости. Соединить ингредиенты в салатнике, добавить охлажденный лук и майонез, перемешать.

Салат №2 — яблоко с сельдереем и изюмом

Вам понадобится:

стебли сельдерея — 300 г;

яблоко — 1 шт.;

изюм — 100 г;

оливковое масло — по вкусу.

Сельдерей нарезать кубиком, яблоко тонкими ломтиками. Изюм залить кипятком на 2 минуты, обсушить и добавить в салатник.

Салат с яблоками и сельдереем. Фото: smachnenke.com.ua

Заправить оливковым маслом, посолить, перемешать. По желанию можно добавить немного майонеза.

Салат №3 — тыква с морковью и апельсином

Вам понадобится:

тыква — 300 г;

морковь — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

изюм — 100 г;

сок лимона — 1 ст. л.;

оливковое масло — 2 ст. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

соль, перец — по вкусу.

Тыкву и морковь натереть, апельсин нарезать тонкими ломтиками, изюм залить кипятком и обсушить.

Салат с морковью и тыквой. Фото: smachnenke.com.ua

Смешать в салатнике, заправить смесью лимонного сока и масла, добавить орегано, соль и перец. Хорошо перемешать и подавать.

