Полезный салат со свеклой за 5 минут — быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат со свеклой не только полезный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Всего пять ингредиентов, несколько минут на подготовку и ароматная заправка из меда и горчицы — готов легкий и яркий салат для завтрака, обеда или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

свекла вареная или запеченная — 300 г;

лук репчатый — 1 шт.;

огурцы маринованные — 100 г;

фасоль консервированная — 150 г;

зелень — пучок.

Для заправки:

масло — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

зернистая горчица — 1 ст. л.;

лимонный сок — по своему вкусу;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареную или запеченную свеклу натереть на крупной терке, сохраняя ее сочность.

Приготовление заправки. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук очистить и мелко нарезать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, а зелень измельчить.

Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить свеклу, лук, огурцы и фасоль (предварительно слить жидкость). Добавить зелень и аккуратно перемешать.

Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки смешать масло, мед, зернистую горчицу и лимонный сок до однородности. Заправить салат, добавить соль и перец, еще раз осторожно перемешать. Дать блюду несколько минут настояться, чтобы вкусы полностью соединились.

