Полезный салат со свеклой за 5 минут — быстрый рецепт из 5 ингредиентов

Полезный салат со свеклой за 5 минут — всего 5 ингредиентов
Этот салат со свеклой не только полезный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Всего пять ингредиентов, несколько минут на подготовку и ароматная заправка из меда и горчицы — готов легкий и яркий салат для завтрака, обеда или праздничного стола.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- свекла вареная или запеченная — 300 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- огурцы маринованные — 100 г;
- фасоль консервированная — 150 г;
- зелень — пучок.
Для заправки:
- масло — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- зернистая горчица — 1 ст. л.;
- лимонный сок — по своему вкусу;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Вареную или запеченную свеклу натереть на крупной терке, сохраняя ее сочность.
Лук очистить и мелко нарезать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, а зелень измельчить.
В большой миске соединить свеклу, лук, огурцы и фасоль (предварительно слить жидкость). Добавить зелень и аккуратно перемешать.
Для заправки смешать масло, мед, зернистую горчицу и лимонный сок до однородности. Заправить салат, добавить соль и перец, еще раз осторожно перемешать. Дать блюду несколько минут настояться, чтобы вкусы полностью соединились.
