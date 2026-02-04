Видео
Полезный салат со свеклой за 5 минут — всего 5 ингредиентов

Ua ru
Дата публикации 4 февраля 2026 13:04
Полезный салат со свеклой за 5 минут — быстрый рецепт из 5 ингредиентов
Салат со свеклой. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот салат со свеклой не только полезный, но и невероятно быстрый в приготовлении. Всего пять ингредиентов, несколько минут на подготовку и ароматная заправка из меда и горчицы — готов легкий и яркий салат для завтрака, обеда или праздничного стола.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла вареная или запеченная — 300 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • огурцы маринованные — 100 г;
  • фасоль консервированная — 150 г;
  • зелень — пучок.

Для заправки:

  • масло — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • зернистая горчица — 1 ст. л.;
  • лимонный сок — по своему вкусу;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареную или запеченную свеклу натереть на крупной терке, сохраняя ее сочность.

рецепт салату з буряком
Приготовление заправки. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук очистить и мелко нарезать. Маринованные огурцы нарезать соломкой, а зелень измельчить.

корисний салат з буряком
Приготовление салата. Фото: smakuiemo.com.ua

В большой миске соединить свеклу, лук, огурцы и фасоль (предварительно слить жидкость). Добавить зелень и аккуратно перемешать.

рецепт салату з буряком та огірками
Готовый салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки смешать масло, мед, зернистую горчицу и лимонный сок до однородности. Заправить салат, добавить соль и перец, еще раз осторожно перемешать. Дать блюду несколько минут настояться, чтобы вкусы полностью соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
