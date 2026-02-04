Корисний салат з буряком за 5 хвилин — швидкий рецепт з 5 інгредієнтів

Корисний салат з буряком за 5 хвилин — всього 5 інгредієнтів
Цей салат з буряком не тільки корисний, а й неймовірно швидкий у приготуванні. Всього п’ять інгредієнтів, кілька хвилин на підготовку та ароматна заправка з меду та гірчиці — готовий легкий і яскравий салат для сніданку, обіду або святкового столу.
Рецепт опублікували Smakuiemo.
Вам знадобиться:
- буряк варений або запечений — 300 г;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- огірки мариновані — 100 г;
- квасоля консервована — 150 г;
- зелень — пучок.
Для заправки:
- олія — 2 ст. л.;
- мед — 1 ст. л.;
- зерниста гірчиця — 1 ст. л.;
- лимонний сік — до свого смаку;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Варений або запечений буряк натерти на крупній тертці, зберігаючи його соковитість.
Цибулю очистити та дрібно нарізати. Мариновані огірки нарізати соломкою, а зелень подрібнити.
У великій мисці з’єднати буряк, цибулю, огірки та квасолю (попередньо злити рідину). Додати зелень і акуратно перемішати.
Для заправки змішати олію, мед, зернисту гірчицю та лимонний сік до однорідності. Заправити салат, додати сіль і перець, ще раз обережно перемішати. Дати страві кілька хвилин настоятися, щоб смаки повністю поєдналися.
