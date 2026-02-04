Відео
Корисний салат з буряком за 5 хвилин — всього 5 інгредієнтів

Корисний салат з буряком за 5 хвилин — всього 5 інгредієнтів

Дата публікації: 4 лютого 2026 13:04
Корисний салат з буряком за 5 хвилин — швидкий рецепт з 5 інгредієнтів
Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з буряком не тільки корисний, а й неймовірно швидкий у приготуванні. Всього п’ять інгредієнтів, кілька хвилин на підготовку та ароматна заправка з меду та гірчиці — готовий легкий і яскравий салат для сніданку, обіду або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк варений або запечений — 300 г;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • огірки мариновані — 100 г;
  • квасоля консервована — 150 г;
  • зелень — пучок.

Для заправки:

  • олія — 2 ст. л.;
  • мед — 1 ст. л.;
  • зерниста гірчиця — 1 ст. л.;
  • лимонний сік — до свого смаку;
  • сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варений або запечений буряк натерти на крупній тертці, зберігаючи його соковитість.

рецепт салату з буряком
Приготування заправки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю очистити та дрібно нарізати. Мариновані огірки нарізати соломкою, а зелень подрібнити.

корисний салат з буряком
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати буряк, цибулю, огірки та квасолю (попередньо злити рідину). Додати зелень і акуратно перемішати.

рецепт салату з буряком та огірками
Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки змішати олію, мед, зернисту гірчицю та лимонний сік до однорідності. Заправити салат, додати сіль і перець, ще раз обережно перемішати. Дати страві кілька хвилин настоятися, щоб смаки повністю поєдналися.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
