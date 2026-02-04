Корисний салат з буряком за 5 хвилин — швидкий рецепт з 5 інгредієнтів

Салат з буряком. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей салат з буряком не тільки корисний, а й неймовірно швидкий у приготуванні. Всього п’ять інгредієнтів, кілька хвилин на підготовку та ароматна заправка з меду та гірчиці — готовий легкий і яскравий салат для сніданку, обіду або святкового столу.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

буряк варений або запечений — 300 г;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

огірки мариновані — 100 г;

квасоля консервована — 150 г;

зелень — пучок.

Для заправки:

олія — 2 ст. л.;

мед — 1 ст. л.;

зерниста гірчиця — 1 ст. л.;

лимонний сік — до свого смаку;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варений або запечений буряк натерти на крупній тертці, зберігаючи його соковитість.

Приготування заправки. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю очистити та дрібно нарізати. Мариновані огірки нарізати соломкою, а зелень подрібнити.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

У великій мисці з’єднати буряк, цибулю, огірки та квасолю (попередньо злити рідину). Додати зелень і акуратно перемішати.

Готовий салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заправки змішати олію, мед, зернисту гірчицю та лимонний сік до однорідності. Заправити салат, додати сіль і перець, ще раз обережно перемішати. Дати страві кілька хвилин настоятися, щоб смаки повністю поєдналися.

