Новий салат з буряка 2026 — простий рецепт з яскравим смаком

Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з буряка легко може стати відкриттям сезону. Він готується з доступних інгредієнтів, виглядає апетитно й має несподівано насичений смак. Поєднання буряка, квасолі та ніжних крабових паличок робить страву ситною, але не важкою. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось нового без складних кулінарних експериментів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

квасоля консервована — 1 банка;

зелена цибуля — кілька пір’їнок;

яйця — 2 шт.;

крабові палички — 150 г;

часник — 1 зубчик;

сіль — до свого смаку;

майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Буряк заздалегідь відварити або запекти до м’якості, повністю остудити та натерти на крупній тертці або на тертці для овочів по-корейськи, щоб салат мав виразну текстуру. Крабові палички нарізати тонкими смужками або невеликими шматочками.

Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Консервовану квасолю відкинути на друшляк і дати стекти зайвій рідині. Зелену цибулю дрібно нарізати, використовуючи і білу, і зелену частину. Яйця зварити круто, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками.

Квасоля та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, квасолю, крабові палички, яйця та зелену цибулю. Додати часник, пропущений через прес або дуже дрібно нарізаний. Посолити за смаком і заправити майонезом.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить яскравим, поживним і з приємним балансом солодкого буряка та ніжної текстури інших інгредієнтів.

