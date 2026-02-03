Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Новий салат з буряка — всього 4 інгредієнти, а смак неймовірний

Новий салат з буряка — всього 4 інгредієнти, а смак неймовірний

Ua ru
Дата публікації: 3 лютого 2026 14:04
Новий салат з буряка 2026 — простий рецепт з яскравим смаком
Варений буряк. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат з буряка легко може стати відкриттям сезону. Він готується з доступних інгредієнтів, виглядає апетитно й має несподівано насичений смак. Поєднання буряка, квасолі та ніжних крабових паличок робить страву ситною, але не важкою. Ідеальний варіант, коли хочеться чогось нового без складних кулінарних експериментів.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • буряк — 2 шт.;
  • квасоля консервована — 1 банка;
  • зелена цибуля — кілька пір’їнок;
  • яйця — 2 шт.;
  • крабові палички — 150 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — до свого смаку;
  • майонез — для заправки.

Спосіб приготування

Буряк заздалегідь відварити або запекти до м’якості, повністю остудити та натерти на крупній тертці або на тертці для овочів по-корейськи, щоб салат мав виразну текстуру. Крабові палички нарізати тонкими смужками або невеликими шматочками.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабові палички. Фото: smachnenke.com.ua

Консервовану квасолю відкинути на друшляк і дати стекти зайвій рідині. Зелену цибулю дрібно нарізати, використовуючи і білу, і зелену частину. Яйця зварити круто, охолодити, очистити та нарізати невеликими кубиками.

салат з буряком та квасолею
Квасоля та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці з’єднати буряк, квасолю, крабові палички, яйця та зелену цибулю. Додати часник, пропущений через прес або дуже дрібно нарізаний. Посолити за смаком і заправити майонезом.

рецепт салату з буряком, квасолею та крабовими паличками
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат виходить яскравим, поживним і з приємним балансом солодкого буряка та ніжної текстури інших інгредієнтів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

салат рецепт квасоля крабові палички буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації