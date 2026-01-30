Відео
Салат із буряком та кукурудзою — смачне поєднання "за копійки"

Салат із буряком та кукурудзою — смачне поєднання "за копійки"

Дата публікації: 30 січня 2026 12:04
Салат із буряка та кукурудзи за 1 хвилину — простий рецепт з доступних продуктів
Салат із буряком та кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна приготувати яскраву й смачну страву. Він готується буквально за хвилину, не потребує складних інгредієнтів і завжди виручає, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Простий, доступний і напрочуд вдалий варіант на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • варений буряк — 1 шт.;
  • червона цибуля — 1 шт.;
  • консервована кукурудза — 1 банка;
  • кріп і петрушка — до свого смаку;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • лимонний сік — 1 ст. л.;
  • часник — 1 зубчик;
  • сіль — до свого смаку;
  • чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варений буряк нарізати тонкою соломкою або невеликими кубиками, щоб салат виглядав акуратно й апетитно. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями — вона додасть легку хрумкість і яскравий смак. З кукурудзи злити всю рідину.

рецепт салату з буряком та кукурудзою
Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Кріп і петрушку дрібно нарізати, часник подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці з’єднати буряк, цибулю, кукурудзу, зелень і часник. Додати рослинну олію, лимонний сік, сіль і чорний перець.

рецепт смачного салату з буряком
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усе добре перемішати до рівномірного розподілу заправки. Салат можна подавати одразу або дати постояти кілька хвилин, щоб смаки поєдналися між собою.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
