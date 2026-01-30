Салат із буряка та кукурудзи за 1 хвилину — простий рецепт з доступних продуктів

Салат із буряком та кукурудзою. Фото: smachnenke.com.ua

Цей салат — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна приготувати яскраву й смачну страву. Він готується буквально за хвилину, не потребує складних інгредієнтів і завжди виручає, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Простий, доступний і напрочуд вдалий варіант на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

варений буряк — 1 шт.;

червона цибуля — 1 шт.;

консервована кукурудза — 1 банка;

кріп і петрушка — до свого смаку;

рослинна олія — 2 ст. л.;

лимонний сік — 1 ст. л.;

часник — 1 зубчик;

сіль — до свого смаку;

чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Варений буряк нарізати тонкою соломкою або невеликими кубиками, щоб салат виглядав акуратно й апетитно. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями — вона додасть легку хрумкість і яскравий смак. З кукурудзи злити всю рідину.

Кукурудза та зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Кріп і петрушку дрібно нарізати, часник подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці з’єднати буряк, цибулю, кукурудзу, зелень і часник. Додати рослинну олію, лимонний сік, сіль і чорний перець.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Усе добре перемішати до рівномірного розподілу заправки. Салат можна подавати одразу або дати постояти кілька хвилин, щоб смаки поєдналися між собою.

