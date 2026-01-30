Салат із буряка та кукурудзи за 1 хвилину — простий рецепт з доступних продуктів

Салат із буряком та кукурудзою — смачне поєднання "за копійки"
Цей салат — ідеальний приклад того, як із найпростіших продуктів можна приготувати яскраву й смачну страву. Він готується буквально за хвилину, не потребує складних інгредієнтів і завжди виручає, коли хочеться чогось легкого та свіжого. Простий, доступний і напрочуд вдалий варіант на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- варений буряк — 1 шт.;
- червона цибуля — 1 шт.;
- консервована кукурудза — 1 банка;
- кріп і петрушка — до свого смаку;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- лимонний сік — 1 ст. л.;
- часник — 1 зубчик;
- сіль — до свого смаку;
- чорний мелений перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
Варений буряк нарізати тонкою соломкою або невеликими кубиками, щоб салат виглядав акуратно й апетитно. Червону цибулю нарізати тонкими півкільцями — вона додасть легку хрумкість і яскравий смак. З кукурудзи злити всю рідину.
Кріп і петрушку дрібно нарізати, часник подрібнити ножем або через прес. У глибокій мисці з’єднати буряк, цибулю, кукурудзу, зелень і часник. Додати рослинну олію, лимонний сік, сіль і чорний перець.
Усе добре перемішати до рівномірного розподілу заправки. Салат можна подавати одразу або дати постояти кілька хвилин, щоб смаки поєдналися між собою.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
