Салат из свеклы и кукурузы за 1 минуту — простой рецепт из доступных продуктов

Салат со свеклой и кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный пример того, как из самых простых продуктов можно приготовить яркое и вкусное блюдо. Он готовится буквально за минуту, не требует сложных ингредиентов и всегда выручает, когда хочется чего-то легкого и свежего. Простой, доступный и удивительно удачный вариант на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

вареная свекла — 1 шт.;

красный лук — 1 шт.;

консервированная кукуруза — 1 банка;

укроп и петрушка — по своему вкусу;

растительное масло — 2 ст. л.;

лимонный сок — 1 ст. л.;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по своему вкусу;

черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареную свеклу нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками, чтобы салат выглядел аккуратно и аппетитно. Красный лук нарезать тонкими полукольцами — он придаст легкую хрусткость и яркий вкус. С кукурузы слить всю жидкость.

Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Укроп и петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить ножом или через пресс. В глубокой миске соединить свеклу, лук, кукурузу, зелень и чеснок. Добавить растительное масло, лимонный сок, соль и черный перец.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все хорошо перемешать до равномерного распределения заправки. Салат можно подавать сразу или дать постоять несколько минут, чтобы вкусы соединились между собой.

