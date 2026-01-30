Видео
Салат со свеклой и кукурузой — вкусное сочетание "за копейки"

Ua ru
Дата публикации 30 января 2026 12:04
Салат из свеклы и кукурузы за 1 минуту — простой рецепт из доступных продуктов
Салат со свеклой и кукурузой. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат — идеальный пример того, как из самых простых продуктов можно приготовить яркое и вкусное блюдо. Он готовится буквально за минуту, не требует сложных ингредиентов и всегда выручает, когда хочется чего-то легкого и свежего. Простой, доступный и удивительно удачный вариант на каждый день.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вареная свекла — 1 шт.;
  • красный лук — 1 шт.;
  • консервированная кукуруза — 1 банка;
  • укроп и петрушка — по своему вкусу;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • лимонный сок — 1 ст. л.;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по своему вкусу;
  • черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Вареную свеклу нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками, чтобы салат выглядел аккуратно и аппетитно. Красный лук нарезать тонкими полукольцами — он придаст легкую хрусткость и яркий вкус. С кукурузы слить всю жидкость.

рецепт салату з буряком та кукурудзою
Кукуруза и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

Укроп и петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить ножом или через пресс. В глубокой миске соединить свеклу, лук, кукурузу, зелень и чеснок. Добавить растительное масло, лимонный сок, соль и черный перец.

рецепт смачного салату з буряком
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Все хорошо перемешать до равномерного распределения заправки. Салат можно подавать сразу или дать постоять несколько минут, чтобы вкусы соединились между собой.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт кукуруза свекла закуска
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
