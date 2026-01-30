Салат из свеклы и кукурузы за 1 минуту — простой рецепт из доступных продуктов

Салат со свеклой и кукурузой — вкусное сочетание "за копейки"
Этот салат — идеальный пример того, как из самых простых продуктов можно приготовить яркое и вкусное блюдо. Он готовится буквально за минуту, не требует сложных ингредиентов и всегда выручает, когда хочется чего-то легкого и свежего. Простой, доступный и удивительно удачный вариант на каждый день.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вареная свекла — 1 шт.;
- красный лук — 1 шт.;
- консервированная кукуруза — 1 банка;
- укроп и петрушка — по своему вкусу;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- лимонный сок — 1 ст. л.;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по своему вкусу;
- черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Вареную свеклу нарезать тонкой соломкой или небольшими кубиками, чтобы салат выглядел аккуратно и аппетитно. Красный лук нарезать тонкими полукольцами — он придаст легкую хрусткость и яркий вкус. С кукурузы слить всю жидкость.
Укроп и петрушку мелко нарезать, чеснок измельчить ножом или через пресс. В глубокой миске соединить свеклу, лук, кукурузу, зелень и чеснок. Добавить растительное масло, лимонный сок, соль и черный перец.
Все хорошо перемешать до равномерного распределения заправки. Салат можно подавать сразу или дать постоять несколько минут, чтобы вкусы соединились между собой.
