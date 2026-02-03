Видео
Главная Вкус Новый салат из свеклы — всего 4 ингредиента, а вкус невероятный

Новый салат из свеклы — всего 4 ингредиента, а вкус невероятный

Дата публикации 3 февраля 2026 14:04
Новый салат из свеклы 2026 — простой рецепт с ярким вкусом
Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из свеклы легко может стать открытием сезона. Он готовится из доступных ингредиентов, выглядит аппетитно и имеет неожиданно насыщенный вкус. Сочетание свеклы, фасоли и нежных крабовых палочек делает блюдо сытным, но не тяжелым. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нового без сложных кулинарных экспериментов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • свекла — 2 шт.;
  • фасоль консервированная — 1 банка;
  • зеленый лук — несколько перышек;
  • яйца — 2 шт.;
  • крабовые палочки — 150 г;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соль — по своему вкусу;
  • майонез — для заправки.

Способ приготовления

Свеклу заранее отварить или запечь до мягкости, полностью остудить и натереть на крупной терке или на терке для овощей по-корейски, чтобы салат имел выразительную текстуру. Крабовые палочки нарезать тонкими полосками или небольшими кусочками.

рецепт салату з крабовими паличками
Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Консервированную фасоль откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Зеленый лук мелко нарезать, используя и белую, и зеленую часть. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками.

салат з буряком та квасолею
Фасоль и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, фасоль, крабовые палочки, яйца и зеленый лук. Добавить чеснок, пропущенный через пресс или очень мелко нарезанный. Посолить по вкусу и заправить майонезом.

рецепт салату з буряком, квасолею та крабовими паличками
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, питательным и с приятным балансом сладкой свеклы и нежной текстуры остальных ингредиентов.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

салат рецепт фасоль крабовые палочки свекла
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
