Новый салат из свеклы 2026 — простой рецепт с ярким вкусом

Вареная свекла. Фото: smachnenke.com.ua

Этот салат из свеклы легко может стать открытием сезона. Он готовится из доступных ингредиентов, выглядит аппетитно и имеет неожиданно насыщенный вкус. Сочетание свеклы, фасоли и нежных крабовых палочек делает блюдо сытным, но не тяжелым. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нового без сложных кулинарных экспериментов.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

свекла — 2 шт.;

фасоль консервированная — 1 банка;

зеленый лук — несколько перышек;

яйца — 2 шт.;

крабовые палочки — 150 г;

чеснок — 1 зубчик;

соль — по своему вкусу;

майонез — для заправки.

Способ приготовления

Свеклу заранее отварить или запечь до мягкости, полностью остудить и натереть на крупной терке или на терке для овощей по-корейски, чтобы салат имел выразительную текстуру. Крабовые палочки нарезать тонкими полосками или небольшими кусочками.

Крабовые палочки. Фото: smachnenke.com.ua

Консервированную фасоль откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Зеленый лук мелко нарезать, используя и белую, и зеленую часть. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками.

Фасоль и зелень. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске соединить свеклу, фасоль, крабовые палочки, яйца и зеленый лук. Добавить чеснок, пропущенный через пресс или очень мелко нарезанный. Посолить по вкусу и заправить майонезом.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Салат получается ярким, питательным и с приятным балансом сладкой свеклы и нежной текстуры остальных ингредиентов.

