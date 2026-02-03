Новый салат из свеклы 2026 — простой рецепт с ярким вкусом

Новый салат из свеклы — всего 4 ингредиента, а вкус невероятный
Этот салат из свеклы легко может стать открытием сезона. Он готовится из доступных ингредиентов, выглядит аппетитно и имеет неожиданно насыщенный вкус. Сочетание свеклы, фасоли и нежных крабовых палочек делает блюдо сытным, но не тяжелым. Идеальный вариант, когда хочется чего-то нового без сложных кулинарных экспериментов.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- свекла — 2 шт.;
- фасоль консервированная — 1 банка;
- зеленый лук — несколько перышек;
- яйца — 2 шт.;
- крабовые палочки — 150 г;
- чеснок — 1 зубчик;
- соль — по своему вкусу;
- майонез — для заправки.
Способ приготовления
Свеклу заранее отварить или запечь до мягкости, полностью остудить и натереть на крупной терке или на терке для овощей по-корейски, чтобы салат имел выразительную текстуру. Крабовые палочки нарезать тонкими полосками или небольшими кусочками.
Консервированную фасоль откинуть на дуршлаг и дать стечь лишней жидкости. Зеленый лук мелко нарезать, используя и белую, и зеленую часть. Яйца сварить вкрутую, охладить, очистить и нарезать небольшими кубиками.
В глубокой миске соединить свеклу, фасоль, крабовые палочки, яйца и зеленый лук. Добавить чеснок, пропущенный через пресс или очень мелко нарезанный. Посолить по вкусу и заправить майонезом.
Салат получается ярким, питательным и с приятным балансом сладкой свеклы и нежной текстуры остальных ингредиентов.
