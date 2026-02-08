Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Три прості салати "за копійки" — можна готувати через день

Три прості салати "за копійки" — можна готувати через день

Ua ru
Дата публікації: 8 лютого 2026 12:04
Три прості салати за копійки — швидкі та смачні рецепти
Три салати. Фото: smachnenke.com.ua

Три прості салати "за копійки" — смачні, корисні та швидкі у приготуванні. Вони не вимагають дорогих продуктів, а смак виходить насичений і оригінальний. Такі салати можна готувати хоч через день і кожного разу дивувати родину або гостей новими поєднаннями.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама
Читайте також:

Салат №1 — буряк з цибулею та огірком

Вам знадобиться:

  • буряк — 2 шт.;
  • солоні огірки — 2 шт.;
  • цибуля — 2 шт.;
  • рослинна олія — 2 ст. л.;
  • майонез — 2 ст. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Цибулю нарізати тонкими півкільцями і обсмажити на олії до золотистого кольору, посолити та поперчити.

рецепт салату з буряком
Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на корейській тертці, огірки також натерти та віджати від зайвої рідини. З’єднати інгредієнти у салатнику, додати охолоджену цибулю і майонез, перемішати.

Салат №2 — яблуко з селерою та родзинками

Вам знадобиться:

  • стебла селери — 300 г;
  • яблуко — 1 шт.;
  • родзинки — 100 г;
  • оливкова олія — за смаком.

Селеру нарізати кубиком, яблуко тонкими скибочками. Родзинки залити окропом на 2 хвилини, обсушити і додати до салатника.

рецепт салату з яблуками та селерою
Салат з яблуками та селерою. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити оливковою олією, посолити, перемішати. За бажанням можна додати трохи майонезу.

Салат №3 — гарбуз з морквою та апельсином

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 300 г;
  • морква — 200 г;
  • апельсин — 1 шт.;
  • родзинки — 100 г;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • оливкова олія — 2 ст. л.;
  • орегано — 0,5 ч. л.;
  • сіль, перець — за смаком.

Гарбуз та моркву натерти, апельсин нарізати тонкими скибочками, родзинки залити окропом і обсушити.

рецепт салату з гарбузом та морквою
Салат з морквою та гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у салатнику, заправити сумішшю лимонного соку та олії, додати орегано, сіль і перець. Добре перемішати і подавати.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

овочі морква салат рецепт буряк
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації