Три прості салати за копійки — швидкі та смачні рецепти

Три прості салати "за копійки" — можна готувати через день
Три прості салати "за копійки" — смачні, корисні та швидкі у приготуванні. Вони не вимагають дорогих продуктів, а смак виходить насичений і оригінальний. Такі салати можна готувати хоч через день і кожного разу дивувати родину або гостей новими поєднаннями.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Салат №1 — буряк з цибулею та огірком
Вам знадобиться:
- буряк — 2 шт.;
- солоні огірки — 2 шт.;
- цибуля — 2 шт.;
- рослинна олія — 2 ст. л.;
- майонез — 2 ст. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Цибулю нарізати тонкими півкільцями і обсмажити на олії до золотистого кольору, посолити та поперчити.
Буряк натерти на корейській тертці, огірки також натерти та віджати від зайвої рідини. З’єднати інгредієнти у салатнику, додати охолоджену цибулю і майонез, перемішати.
Салат №2 — яблуко з селерою та родзинками
Вам знадобиться:
- стебла селери — 300 г;
- яблуко — 1 шт.;
- родзинки — 100 г;
- оливкова олія — за смаком.
Селеру нарізати кубиком, яблуко тонкими скибочками. Родзинки залити окропом на 2 хвилини, обсушити і додати до салатника.
Заправити оливковою олією, посолити, перемішати. За бажанням можна додати трохи майонезу.
Салат №3 — гарбуз з морквою та апельсином
Вам знадобиться:
- гарбуз — 300 г;
- морква — 200 г;
- апельсин — 1 шт.;
- родзинки — 100 г;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- оливкова олія — 2 ст. л.;
- орегано — 0,5 ч. л.;
- сіль, перець — за смаком.
Гарбуз та моркву натерти, апельсин нарізати тонкими скибочками, родзинки залити окропом і обсушити.
Змішати у салатнику, заправити сумішшю лимонного соку та олії, додати орегано, сіль і перець. Добре перемішати і подавати.
