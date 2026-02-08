Три прості салати за копійки — швидкі та смачні рецепти

Три салати. Фото: smachnenke.com.ua

Три прості салати "за копійки" — смачні, корисні та швидкі у приготуванні. Вони не вимагають дорогих продуктів, а смак виходить насичений і оригінальний. Такі салати можна готувати хоч через день і кожного разу дивувати родину або гостей новими поєднаннями.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Салат №1 — буряк з цибулею та огірком

Вам знадобиться:

буряк — 2 шт.;

солоні огірки — 2 шт.;

цибуля — 2 шт.;

рослинна олія — 2 ст. л.;

майонез — 2 ст. л.;

сіль, перець — за смаком.

Цибулю нарізати тонкими півкільцями і обсмажити на олії до золотистого кольору, посолити та поперчити.

Салат з буряком. Фото: smachnenke.com.ua

Буряк натерти на корейській тертці, огірки також натерти та віджати від зайвої рідини. З’єднати інгредієнти у салатнику, додати охолоджену цибулю і майонез, перемішати.

Салат №2 — яблуко з селерою та родзинками

Вам знадобиться:

стебла селери — 300 г;

яблуко — 1 шт.;

родзинки — 100 г;

оливкова олія — за смаком.

Селеру нарізати кубиком, яблуко тонкими скибочками. Родзинки залити окропом на 2 хвилини, обсушити і додати до салатника.

Салат з яблуками та селерою. Фото: smachnenke.com.ua

Заправити оливковою олією, посолити, перемішати. За бажанням можна додати трохи майонезу.

Салат №3 — гарбуз з морквою та апельсином

Вам знадобиться:

гарбуз — 300 г;

морква — 200 г;

апельсин — 1 шт.;

родзинки — 100 г;

сік лимона — 1 ст. л.;

оливкова олія — 2 ст. л.;

орегано — 0,5 ч. л.;

сіль, перець — за смаком.

Гарбуз та моркву натерти, апельсин нарізати тонкими скибочками, родзинки залити окропом і обсушити.

Салат з морквою та гарбузом. Фото: smachnenke.com.ua

Змішати у салатнику, заправити сумішшю лимонного соку та олії, додати орегано, сіль і перець. Добре перемішати і подавати.

