Головна Смак Новий салат з пекінської капусти — вдалий рецепт на кожен день

Новий салат з пекінської капусти — вдалий рецепт на кожен день

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 14:04
Новий салат з пекінської капусти — простий і вдалий рецепт на кожен день
Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Новий салат з пекінської капусти — це приклад того, як із простих продуктів можна приготувати справді вдалу страву. Легкий, свіжий і готовий за лічені хвилини, він швидко стає улюбленим варіантом на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1/2 шт.;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — дрібка;
  • кукурудза консервована — 80 г;
  • зелена цибуля — невеликий пучок;
  • майонез — за смаком;
  • чорний мелений перець — за смаком;
  • лимонний сік — 1–2 ст. л.;
  • рослинна олія — для сковороди.

Спосіб приготування

Ніжну частину пекінської капусти тонко нашаткувати та перекласти у велику миску. Яйця з’єднати з дрібкою солі й збити до однорідної маси.

рецепт салату з капустою
Яйця та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду злегка змастити рослинною олією та добре розігріти. Вилити яєчну суміш тонким шаром і приготувати два тонкі яєчні млинці. Кожен млинець згорнути рулетом і нарізати акуратною соломкою.

салат з пекінською капустою та омлетом
Омлет для салату. Фото: smachnenke.com.ua

До капусти додати нарізані яєчні млинці. Зелену цибулю дрібно нарізати, додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.

рецепт салату з пекінською капустою та омлетом
Кукурудза та омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Додати лимонний сік, заправити майонезом, приправити чорним меленим перцем і за потреби злегка підсолити.

рецепт салату з пекінською капустою, кукурудзою та омлетом
Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися. Подавати салат одразу після приготування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

яйця салат рецепт кукурудза пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
