Новий салат з пекінської капусти — простий і вдалий рецепт на кожен день

Новий салат з пекінської капусти — вдалий рецепт на кожен день
Новий салат з пекінської капусти — це приклад того, як із простих продуктів можна приготувати справді вдалу страву. Легкий, свіжий і готовий за лічені хвилини, він швидко стає улюбленим варіантом на кожен день.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1/2 шт.;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — дрібка;
- кукурудза консервована — 80 г;
- зелена цибуля — невеликий пучок;
- майонез — за смаком;
- чорний мелений перець — за смаком;
- лимонний сік — 1–2 ст. л.;
- рослинна олія — для сковороди.
Спосіб приготування
Ніжну частину пекінської капусти тонко нашаткувати та перекласти у велику миску. Яйця з’єднати з дрібкою солі й збити до однорідної маси.
Сковороду злегка змастити рослинною олією та добре розігріти. Вилити яєчну суміш тонким шаром і приготувати два тонкі яєчні млинці. Кожен млинець згорнути рулетом і нарізати акуратною соломкою.
До капусти додати нарізані яєчні млинці. Зелену цибулю дрібно нарізати, додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.
Додати лимонний сік, заправити майонезом, приправити чорним меленим перцем і за потреби злегка підсолити.
Акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися. Подавати салат одразу після приготування.
