Новий салат з пекінської капусти — простий і вдалий рецепт на кожен день

Пекінська капуста. Фото: smachnenke.com.ua

Новий салат з пекінської капусти — це приклад того, як із простих продуктів можна приготувати справді вдалу страву. Легкий, свіжий і готовий за лічені хвилини, він швидко стає улюбленим варіантом на кожен день.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1/2 шт.;

яйця — 2 шт.;

сіль — дрібка;

кукурудза консервована — 80 г;

зелена цибуля — невеликий пучок;

майонез — за смаком;

чорний мелений перець — за смаком;

лимонний сік — 1–2 ст. л.;

рослинна олія — для сковороди.

Спосіб приготування

Ніжну частину пекінської капусти тонко нашаткувати та перекласти у велику миску. Яйця з’єднати з дрібкою солі й збити до однорідної маси.

Яйця та сіль. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду злегка змастити рослинною олією та добре розігріти. Вилити яєчну суміш тонким шаром і приготувати два тонкі яєчні млинці. Кожен млинець згорнути рулетом і нарізати акуратною соломкою.

Омлет для салату. Фото: smachnenke.com.ua

До капусти додати нарізані яєчні млинці. Зелену цибулю дрібно нарізати, додати консервовану кукурудзу, попередньо зливши рідину.

Кукурудза та омлет. Фото: smachnenke.com.ua

Додати лимонний сік, заправити майонезом, приправити чорним меленим перцем і за потреби злегка підсолити.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Акуратно перемішати, щоб усі інгредієнти рівномірно поєдналися. Подавати салат одразу після приготування.

