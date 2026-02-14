Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — корисний рецепт з фото на кожен день

Вітамінний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Яскравий, хрумкий та насичений свіжістю — саме таким має бути справжній вітамінний салат. Поєднання синьої капусти, солодкого перцю, моркви та кукурудзи створює гармонійний баланс текстур і смаків. Легка пікантна заправка підкреслює природну соковитість овочів і робить страву універсальною для щоденного меню. Цей рецепт стане вдалим доповненням до обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — легкий рецепт з фото

Вам знадобиться:

капуста синя — 350 г;

морква — 100 г;

кукурудза — 150 г;

перець солодкий — 150 г;

огірок — 100 г.

Для заправки:

олія — 3 ст. л.;

соєвий соус — 1 ст. л.;

гірчиця в зернах — 1 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

цукор — 1 ч. л.;

сік лимона — з половини лимона;

часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Ретельно промити всі овочі та обсушити. Нашаткувати синю капусту тонкою соломкою та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік. Натерти моркву на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Нарізати солодкий перець невеликими шматочками. Огірок нарізати тонкими скибками або соломкою. Відцідити кукурудзу від рідини. Перекласти всі овочі у велику миску та перемішати.

Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій ємності з’єднати олію, соєвий соус, сік лимона, гірчицю в зернах, сіль і цукор. Подрібнити часник та додати до заправки. Перемішати до однорідності.

Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати заправку до овочів та ретельно перемішати, щоб кожен інгредієнт рівномірно вкрився ароматною сумішшю. Залишити салат на кілька хвилин для настоювання, після чого подати до столу.

