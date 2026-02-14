Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — корисний рецепт з фото на кожен день

Вітамінний салат — знадобиться синя капуста та 150 г кукурудзи
Яскравий, хрумкий та насичений свіжістю — саме таким має бути справжній вітамінний салат. Поєднання синьої капусти, солодкого перцю, моркви та кукурудзи створює гармонійний баланс текстур і смаків. Легка пікантна заправка підкреслює природну соковитість овочів і робить страву універсальною для щоденного меню. Цей рецепт стане вдалим доповненням до обіду або легкої вечері.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — легкий рецепт з фото
Вам знадобиться:
- капуста синя — 350 г;
- морква — 100 г;
- кукурудза — 150 г;
- перець солодкий — 150 г;
- огірок — 100 г.
Для заправки:
- олія — 3 ст. л.;
- соєвий соус — 1 ст. л.;
- гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- цукор — 1 ч. л.;
- сік лимона — з половини лимона;
- часник — 2 зубчики.
Спосіб приготування
Ретельно промити всі овочі та обсушити. Нашаткувати синю капусту тонкою соломкою та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік. Натерти моркву на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Нарізати солодкий перець невеликими шматочками. Огірок нарізати тонкими скибками або соломкою. Відцідити кукурудзу від рідини. Перекласти всі овочі у велику миску та перемішати.
В окремій ємності з’єднати олію, соєвий соус, сік лимона, гірчицю в зернах, сіль і цукор. Подрібнити часник та додати до заправки. Перемішати до однорідності.
Додати заправку до овочів та ретельно перемішати, щоб кожен інгредієнт рівномірно вкрився ароматною сумішшю. Залишити салат на кілька хвилин для настоювання, після чого подати до столу.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону
Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.
Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".
Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".
Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.
Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!