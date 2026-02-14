Відео
Головна Смак Вітамінний салат — знадобиться синя капуста та 150 г кукурудзи

Вітамінний салат — знадобиться синя капуста та 150 г кукурудзи

Дата публікації: 14 лютого 2026 21:04
Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — корисний рецепт з фото на кожен день
Вітамінний салат. Фото: smakuiemo.com.ua

Яскравий, хрумкий та насичений свіжістю — саме таким має бути справжній вітамінний салат. Поєднання синьої капусти, солодкого перцю, моркви та кукурудзи створює гармонійний баланс текстур і смаків. Легка пікантна заправка підкреслює природну соковитість овочів і робить страву універсальною для щоденного меню. Цей рецепт стане вдалим доповненням до обіду або легкої вечері.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вітамінний салат із синьою капустою та кукурудзою — легкий рецепт з фото

Вам знадобиться:

  • капуста синя — 350 г;
  • морква — 100 г;
  • кукурудза — 150 г;
  • перець солодкий — 150 г;
  • огірок — 100 г.

Для заправки:

  • олія — 3 ст. л.;
  • соєвий соус — 1 ст. л.;
  • гірчиця в зернах — 1 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • цукор — 1 ч. л.;
  • сік лимона — з половини лимона;
  • часник — 2 зубчики.

Спосіб приготування

Ретельно промити всі овочі та обсушити. Нашаткувати синю капусту тонкою соломкою та злегка пом’яти руками, щоб вона стала м’якшою і пустила сік. Натерти моркву на крупній тертці або нарізати тонкою соломкою. Нарізати солодкий перець невеликими шматочками. Огірок нарізати тонкими скибками або соломкою. Відцідити кукурудзу від рідини. Перекласти всі овочі у велику миску та перемішати.

рецепт салату з капустою
Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій ємності з’єднати олію, соєвий соус, сік лимона, гірчицю в зернах, сіль і цукор. Подрібнити часник та додати до заправки. Перемішати до однорідності.

простий рецепт салату з синьою капустою
Приготування салату. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати заправку до овочів та ретельно перемішати, щоб кожен інгредієнт рівномірно вкрився ароматною сумішшю. Залишити салат на кілька хвилин для настоювання, після чого подати до столу.

овочі капуста салат рецепт кукурудза
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
