Салат с пекинской капустой и тунцом — рецепт для похудения

Салат с пекинской капустой вместо ужина — рецепт для похудения
Если хочется легкого, но питательного ужина без лишних калорий, этот салат станет отличным вариантом. Сочетание хрустящей пекинской капусты, сочного яблока и тунца обеспечивает сытость и пользу, а заправка из натурального йогурта делает блюдо нежным и сбалансированным.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- пекинская капуста — 250 г;
- лук — 1 шт.;
- яблоко — 1 шт.;
- тунец консервированный — 200 г;
- йогурт натуральный — по вкусу;
- чеснок — 2 зубчика;
- соль, перец — по вкусу.
Способ приготовления
Снять с пекинской капусты верхние листья, кочан промыть и нарезать полосками среднего размера. Лук разрезать пополам, после чего нарезать тонкими полукольцами и добавить к капусте.
Яблоко с кисло-сладким вкусом, не очищая от кожуры, нарезать тонкой соломкой и соединить с остальными ингредиентами. Тунец отцедить от жидкости, разделить на небольшие кусочки и добавить к салату.
Чеснок очистить, измельчить с помощью пресса или ножа и смешать с овощами. Добавить натуральный густой йогурт, приправить солью и перцем по вкусу. Все тщательно перемешать и переложить на тарелку для подачи.
