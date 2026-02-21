Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Салат с пекинской капустой вместо ужина — рецепт для похудения

Салат с пекинской капустой вместо ужина — рецепт для похудения

Ua ru
Дата публикации 21 февраля 2026 12:04
Салат с пекинской капустой и тунцом — рецепт для похудения
Салат с пекинской капустой и тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется легкого, но питательного ужина без лишних калорий, этот салат станет отличным вариантом. Сочетание хрустящей пекинской капусты, сочного яблока и тунца обеспечивает сытость и пользу, а заправка из натурального йогурта делает блюдо нежным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • пекинская капуста — 250 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яблоко — 1 шт.;
  • тунец консервированный — 200 г;
  • йогурт натуральный — по вкусу;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Снять с пекинской капусты верхние листья, кочан промыть и нарезать полосками среднего размера. Лук разрезать пополам, после чего нарезать тонкими полукольцами и добавить к капусте.

Яблоко с кисло-сладким вкусом, не очищая от кожуры, нарезать тонкой соломкой и соединить с остальными ингредиентами. Тунец отцедить от жидкости, разделить на небольшие кусочки и добавить к салату.

рецепт салату з пекінською капустою
Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Чеснок очистить, измельчить с помощью пресса или ножа и смешать с овощами. Добавить натуральный густой йогурт, приправить солью и перцем по вкусу. Все тщательно перемешать и переложить на тарелку для подачи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

похудение салат рецепт консерва пекинская капуста тунец
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации