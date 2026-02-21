Салат с пекинской капустой и тунцом — рецепт для похудения

Салат с пекинской капустой и тунцом. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется легкого, но питательного ужина без лишних калорий, этот салат станет отличным вариантом. Сочетание хрустящей пекинской капусты, сочного яблока и тунца обеспечивает сытость и пользу, а заправка из натурального йогурта делает блюдо нежным и сбалансированным.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

пекинская капуста — 250 г;

лук — 1 шт.;

яблоко — 1 шт.;

тунец консервированный — 200 г;

йогурт натуральный — по вкусу;

чеснок — 2 зубчика;

соль, перец — по вкусу.

Способ приготовления

Снять с пекинской капусты верхние листья, кочан промыть и нарезать полосками среднего размера. Лук разрезать пополам, после чего нарезать тонкими полукольцами и добавить к капусте.

Яблоко с кисло-сладким вкусом, не очищая от кожуры, нарезать тонкой соломкой и соединить с остальными ингредиентами. Тунец отцедить от жидкости, разделить на небольшие кусочки и добавить к салату.

Готовый салат. Фото: smachnenke.com.ua

Чеснок очистить, измельчить с помощью пресса или ножа и смешать с овощами. Добавить натуральный густой йогурт, приправить солью и перцем по вкусу. Все тщательно перемешать и переложить на тарелку для подачи.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой салатов, хорошо подходящих для зимнего рациона

Легкий салат с пекинской капустой для похудения — всего 3 ингредиента.

Салат сельди под новой шубой — альтернатива классической "Шубе".

Вкусный салат "Мадонна" — сочетание лучше надоевших "Шубу" и "Оливье".

Быстрый салат "Криспи" для похудения и иммунитета — понадобятся яблоки, морковь и сельдерей.

Вкусный салат с сельдью и яйцом — рецепт за 15 минут.

Ваша пробная версия Premium закончилась