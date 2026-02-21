Салат із пекінською капустою та тунцем — легка вечеря для схуднення

Салат з пекінською капустою, можна їсти замість вечері — рецерт
Якщо хочеться легкої, але поживної вечері без зайвих калорій, цей салат стане чудовим варіантом. Поєднання хрусткої пекінської капусти, соковитого яблука та тунця забезпечує ситість і користь, а заправка з натурального йогурту робить страву ніжною та збалансованою.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 250 г;
- цибуля — 1 шт.;
- яблуко — 1 шт.;
- тунець консервований — 200 г;
- йогурт натуральний — за смаком;
- часник — 2 зубчики;
- сіль, перець — за смаком.
Спосіб приготування
Зняти з пекінської капусти верхнє листя, качан промити та нарізати смужками середнього розміру. Цибулю розрізати навпіл, після чого нарізати тонкими півкільцями та додати до капусти.
Яблуко з кисло-солодким смаком, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкою соломкою та поєднати з іншими інгредієнтами. Тунець відцідити від рідини, розділити на невеликі шматочки та додати до салату.
Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або ножа та змішати з овочами. Додати натуральний густий йогурт, приправити сіллю й перцем за смаком. Усе ретельно перемішати та перекласти на тарілку для подачі.
