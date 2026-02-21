Відео
Салат з пекінською капустою, можна їсти замість вечері — рецерт

Салат з пекінською капустою, можна їсти замість вечері — рецерт

Дата публікації: 21 лютого 2026 12:04
Салат із пекінською капустою та тунцем — легка вечеря для схуднення
Салат з пекінською капустою та тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться легкої, але поживної вечері без зайвих калорій, цей салат стане чудовим варіантом. Поєднання хрусткої пекінської капусти, соковитого яблука та тунця забезпечує ситість і користь, а заправка з натурального йогурту робить страву ніжною та збалансованою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 250 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • яблуко — 1 шт.;
  • тунець консервований — 200 г;
  • йогурт натуральний — за смаком;
  • часник — 2 зубчики;
  • сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Зняти з пекінської капусти верхнє листя, качан промити та нарізати смужками середнього розміру. Цибулю розрізати навпіл, після чого нарізати тонкими півкільцями та додати до капусти.

Яблуко з кисло-солодким смаком, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкою соломкою та поєднати з іншими інгредієнтами. Тунець відцідити від рідини, розділити на невеликі шматочки та додати до салату.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або ножа та змішати з овочами. Додати натуральний густий йогурт, приправити сіллю й перцем за смаком. Усе ретельно перемішати та перекласти на тарілку для подачі.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

