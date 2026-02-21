Салат із пекінською капустою та тунцем — легка вечеря для схуднення

Салат з пекінською капустою та тунцем. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочеться легкої, але поживної вечері без зайвих калорій, цей салат стане чудовим варіантом. Поєднання хрусткої пекінської капусти, соковитого яблука та тунця забезпечує ситість і користь, а заправка з натурального йогурту робить страву ніжною та збалансованою.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 250 г;

цибуля — 1 шт.;

яблуко — 1 шт.;

тунець консервований — 200 г;

йогурт натуральний — за смаком;

часник — 2 зубчики;

сіль, перець — за смаком.

Спосіб приготування

Зняти з пекінської капусти верхнє листя, качан промити та нарізати смужками середнього розміру. Цибулю розрізати навпіл, після чого нарізати тонкими півкільцями та додати до капусти.

Яблуко з кисло-солодким смаком, не очищаючи від шкірки, нарізати тонкою соломкою та поєднати з іншими інгредієнтами. Тунець відцідити від рідини, розділити на невеликі шматочки та додати до салату.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Часник очистити, подрібнити за допомогою преса або ножа та змішати з овочами. Додати натуральний густий йогурт, приправити сіллю й перцем за смаком. Усе ретельно перемішати та перекласти на тарілку для подачі.

