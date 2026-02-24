Салат із пекінською капустою та горошком — швидкий рецепт за 5 хвилин

Салат із пекінською капустою — рецепт лише з 2-х інгредієнтів
Якщо потрібен швидкий і легкий салат до обіду чи вечері, цей варіант стане справжньою знахідкою. Хрумка пекінська капуста, ніжний горошок і ароматна сметанна заправка створюють просту, але дуже смачну страву.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- пекінська капуста — 1/2 середньої головки;
- горошок консервований — 1 банка;
- зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — пучок.
Для заправки:
- сіль — 1/3 ч. л.;
- гірчиця — 1/2 ч. л.;
- сметана — 4 ст. л.;
- перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
- часник — 1 великий зубчик.
Спосіб приготування
Пекінську капусту нашаткувати тонкими смужками або нарізати довільними шматочками. Перекласти у глибоку миску, зручну для змішування.
Зелень дрібно нарізати та додати до капусти. Додати консервований горошок, попередньо зливши зайву рідину. Кількість горошку можна регулювати за смаком.
Для заправки у сметану додати натертий або пропущений через прес часник, гірчицю, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності.
Готову заправку додати до овочів і добре перемішати. Подавати салат одразу після приготування.
