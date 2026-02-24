Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Салат із пекінською капустою — рецепт лише з 2-х інгредієнтів

Салат із пекінською капустою — рецепт лише з 2-х інгредієнтів

Ua ru
Дата публікації: 24 лютого 2026 12:04
Салат із пекінською капустою та горошком — швидкий рецепт за 5 хвилин
Салат із пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібен швидкий і легкий салат до обіду чи вечері, цей варіант стане справжньою знахідкою. Хрумка пекінська капуста, ніжний горошок і ароматна сметанна заправка створюють просту, але дуже смачну страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • пекінська капуста — 1/2 середньої головки;
  • горошок консервований — 1 банка;
  • зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — пучок.

Для заправки:

  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • гірчиця — 1/2 ч. л.;
  • сметана — 4 ст. л.;
  • перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;
  • часник — 1 великий зубчик.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нашаткувати тонкими смужками або нарізати довільними шматочками. Перекласти у глибоку миску, зручну для змішування.

Зелень дрібно нарізати та додати до капусти. Додати консервований горошок, попередньо зливши зайву рідину. Кількість горошку можна регулювати за смаком.

салат з пекінською капустою
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки у сметану додати натертий або пропущений через прес часник, гірчицю, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності.

Готову заправку додати до овочів і добре перемішати. Подавати салат одразу після приготування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

капуста горох салат рецепт пекінська капуста
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації