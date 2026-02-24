Салат із пекінською капустою та горошком — швидкий рецепт за 5 хвилин

Салат із пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо потрібен швидкий і легкий салат до обіду чи вечері, цей варіант стане справжньою знахідкою. Хрумка пекінська капуста, ніжний горошок і ароматна сметанна заправка створюють просту, але дуже смачну страву.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

пекінська капуста — 1/2 середньої головки;

горошок консервований — 1 банка;

зелень (кріп, петрушка, зелена цибуля) — пучок.

Для заправки:

сіль — 1/3 ч. л.;

гірчиця — 1/2 ч. л.;

сметана — 4 ст. л.;

перець чорний мелений — 1/4 ч. л.;

часник — 1 великий зубчик.

Спосіб приготування

Пекінську капусту нашаткувати тонкими смужками або нарізати довільними шматочками. Перекласти у глибоку миску, зручну для змішування.

Зелень дрібно нарізати та додати до капусти. Додати консервований горошок, попередньо зливши зайву рідину. Кількість горошку можна регулювати за смаком.

Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Для заправки у сметану додати натертий або пропущений через прес часник, гірчицю, сіль і чорний перець. Ретельно перемішати до однорідності.

Готову заправку додати до овочів і добре перемішати. Подавати салат одразу після приготування.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти.

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі".

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє".

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин.