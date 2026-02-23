Тушеная фасоль с чесноком — простой постный рецепт на каждый день

Тушеная фасоль с чесноком — сытное блюдо вместо гарнира
Тушеная фасоль с чесноком — это питательное и доступное блюдо, которое прекрасно подходит для постного меню. Сочетание овощей, томатной пасты и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, который раскрывается еще лучше после непродолжительного настаивания.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фасоль — 300 г;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок — 4 зубчика;
- томатная паста — 2 ст. л.;
- масло — для жарки;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу.
Способ приготовления
Фасоль замочить в холодной воде на 6-8 часов, после чего отварить до мягкости примерно 40-60 минут. Если используется уже готовая или консервированная фасоль, этот этап можно пропустить.
Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. В сковороде разогреть масло, выложить лук и обжаривать до прозрачности около 5 минут. Добавить морковь и готовить еще 5-7 минут, пока овощи станут мягкими.
Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть 2-3 минуты, чтобы она раскрыла аромат. После этого выложить отваренную фасоль, влить немного воды, приправить солью и перцем.
Тушить на слабом огне 15-20 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились между собой. В конце добавить измельченный чеснок и готовить еще 2-3 минуты.
Блюдо можно подавать сразу горячим, но после непродолжительного настаивания оно становится еще более ароматным и насыщенным.
