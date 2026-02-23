Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Тушеная фасоль с чесноком — сытное блюдо вместо гарнира

Тушеная фасоль с чесноком — сытное блюдо вместо гарнира

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 16:14
Тушеная фасоль с чесноком — простой постный рецепт на каждый день
Тушеная фасоль с чесноком. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушеная фасоль с чесноком — это питательное и доступное блюдо, которое прекрасно подходит для постного меню. Сочетание овощей, томатной пасты и ароматного чеснока создает насыщенный вкус, который раскрывается еще лучше после непродолжительного настаивания.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фасоль — 300 г;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок — 4 зубчика;
  • томатная паста — 2 ст. л.;
  • масло — для жарки;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу.

Способ приготовления

Фасоль замочить в холодной воде на 6-8 часов, после чего отварить до мягкости примерно 40-60 минут. Если используется уже готовая или консервированная фасоль, этот этап можно пропустить.

рецепт квасолі
Белая фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. В сковороде разогреть масло, выложить лук и обжаривать до прозрачности около 5 минут. Добавить морковь и готовить еще 5-7 минут, пока овощи станут мягкими.

скільки варити квасолю
Лук и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить томатную пасту, перемешать и прогреть 2-3 минуты, чтобы она раскрыла аромат. После этого выложить отваренную фасоль, влить немного воды, приправить солью и перцем.

простий рецепт квасолі
Зажарка на сковороде. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушить на слабом огне 15-20 минут, чтобы ингредиенты хорошо соединились между собой. В конце добавить измельченный чеснок и готовить еще 2-3 минуты.

смачна квасоля на гарнір
Приготовление фасоли. Фото: smakuiemo.com.ua

Блюдо можно подавать сразу горячим, но после непродолжительного настаивания оно становится еще более ароматным и насыщенным.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.

Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.

Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.

Ужин пост рецепт фасоль гарнир
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации