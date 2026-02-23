Тушкована квасоля з часником — простий пісний рецепт на кожен день

Тушкована квасоля з часником. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушкована квасоля з часником — це поживна та доступна страва, яка чудово підходить для пісного меню. Поєднання овочів, томатної пасти та ароматного часнику створює насичений смак, що розкривається ще краще після нетривалого настоювання.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

квасоля — 300 г;

цибуля — 2 шт.;

морква — 1 шт.;

часник — 4 зубчики;

томатна паста — 2 ст. л.;

олія — для смаження;

сіль — за смаком;

перець — за смаком.

Спосіб приготування

Квасолю замочити в холодній воді на 6–8 годин, після чого відварити до м’якості приблизно 40–60 хвилин. Якщо використовується вже готова або консервована квасоля, цей етап можна пропустити.

Біла квасоля. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати дрібними кубиками, моркву натерти на середній тертці. У сковороді розігріти олію, викласти цибулю та обсмажувати до прозорості близько 5 хвилин. Додати моркву й готувати ще 5–7 хвилин, поки овочі стануть м’якими.

Цибуля та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати томатну пасту, перемішати та прогріти 2–3 хвилини, щоб вона розкрила аромат. Після цього викласти відварену квасолю, влити трохи води, приправити сіллю та перцем.

Засмажка на пательні. Фото: smakuiemo.com.ua

Тушкувати на слабкому вогні 15–20 хвилин, щоб інгредієнти добре поєдналися між собою. Наприкінці додати подрібнений часник і готувати ще 2–3 хвилини.

Приготування квасолі. Фото: smakuiemo.com.ua

Страву можна подавати одразу гарячою, але після нетривалого настоювання вона стає ще більш ароматною та насиченою.

