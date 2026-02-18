Годзя з м’ясом і квасолею — старовинний рецепт української кухні

Страва "Годзя". Фото: кадр з відео

"Годзя" — це справжній шедевр української кухні, який поєднує прості інгредієнти у надзвичайно багатий смак. Густа, поживна та ароматна страва ідеально підходить для великої родини або святкового столу. Рецепт перевірений поколіннями й точно заслуговує на місце у вашому домашньому меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

свинячі ребра або м’якоть — 500 г;

картопля — 500 г;

квасоля суха — 150 г;

свіжа капуста — 300 г;

квашені огірки — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — за смаком;

перець горошком — за смаком;

вода або овочевий бульйон — 600 мл.

Спосіб приготування

Квасолю попередньо замочити на ніч у холодній воді, після чого відварити до м’якості. М’ясо або ребра нарізати порційними шматками та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Перекласти в чавунець або глибоку каструлю.

Картопля та квасоля. Фото: кадр з відео

Картоплю нарізати невеликими кубиками, додати до м’яса. Залити водою або бульйоном, щоб інгредієнти були покриті, та варити до напівготовності картоплі.

Морква та капуста. Фото: кадр з відео

Окремо обсмажити подрібнену цибулю та натерту моркву до м’якості.

Капуста та огірки. Фото: кадр з відео

Коли картопля стане майже готовою, додати відварену квасолю, засмажку та нашатковану капусту. Квашені огірки дрібно нарізати й додати до страви.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Приправити сіллю та перцем горошком. Накрити кришкою й тушкувати до повної готовності капусти та м’яса, щоб усі смаки добре поєдналися. Страва має вийти густою, насиченою та дуже ароматною.

