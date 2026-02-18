Годзя з м’ясом і квасолею — старовинний рецепт української кухні

Шедевр української кухні — "Годзя" з м’ясом, квасолею та овочами
"Годзя" — це справжній шедевр української кухні, який поєднує прості інгредієнти у надзвичайно багатий смак. Густа, поживна та ароматна страва ідеально підходить для великої родини або святкового столу. Рецепт перевірений поколіннями й точно заслуговує на місце у вашому домашньому меню.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- свинячі ребра або м’якоть — 500 г;
- картопля — 500 г;
- квасоля суха — 150 г;
- свіжа капуста — 300 г;
- квашені огірки — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- перець горошком — за смаком;
- вода або овочевий бульйон — 600 мл.
Спосіб приготування
Квасолю попередньо замочити на ніч у холодній воді, після чого відварити до м’якості. М’ясо або ребра нарізати порційними шматками та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Перекласти в чавунець або глибоку каструлю.
Картоплю нарізати невеликими кубиками, додати до м’яса. Залити водою або бульйоном, щоб інгредієнти були покриті, та варити до напівготовності картоплі.
Окремо обсмажити подрібнену цибулю та натерту моркву до м’якості.
Коли картопля стане майже готовою, додати відварену квасолю, засмажку та нашатковану капусту. Квашені огірки дрібно нарізати й додати до страви.
Приправити сіллю та перцем горошком. Накрити кришкою й тушкувати до повної готовності капусти та м’яса, щоб усі смаки добре поєдналися. Страва має вийти густою, насиченою та дуже ароматною.
