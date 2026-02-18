Відео
Шедевр української кухні — "Годзя" з м'ясом, квасолею та овочами

Шедевр української кухні — "Годзя" з м’ясом, квасолею та овочами

Дата публікації: 18 лютого 2026 01:04
Годзя з м’ясом і квасолею — старовинний рецепт української кухні
Страва "Годзя". Фото: кадр з відео

"Годзя" — це справжній шедевр української кухні, який поєднує прості інгредієнти у надзвичайно багатий смак. Густа, поживна та ароматна страва ідеально підходить для великої родини або святкового столу. Рецепт перевірений поколіннями й точно заслуговує на місце у вашому домашньому меню.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Пан Фартух — прості рецепти

Вам знадобиться:

  • свинячі ребра або м’якоть — 500 г;
  • картопля — 500 г;
  • квасоля суха — 150 г;
  • свіжа капуста — 300 г;
  • квашені огірки — 2 шт.;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • перець горошком — за смаком;
  • вода або овочевий бульйон — 600 мл.

Спосіб приготування

Квасолю попередньо замочити на ніч у холодній воді, після чого відварити до м’якості. М’ясо або ребра нарізати порційними шматками та обсмажити на сковороді до рум’яної скоринки. Перекласти в чавунець або глибоку каструлю.

рецепт тушкованої картоплі з квасолею
Картопля та квасоля. Фото: кадр з відео

Картоплю нарізати невеликими кубиками, додати до м’яса. Залити водою або бульйоном, щоб інгредієнти були покриті, та варити до напівготовності картоплі.

українська страва з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Морква та капуста. Фото: кадр з відео

Окремо обсмажити подрібнену цибулю та натерту моркву до м’якості.

рецепт української страви з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Капуста та огірки. Фото: кадр з відео

Коли картопля стане майже готовою, додати відварену квасолю, засмажку та нашатковану капусту. Квашені огірки дрібно нарізати й додати до страви.

рецепт страви з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Готова страва. Фото: кадр з відео

Приправити сіллю та перцем горошком. Накрити кришкою й тушкувати до повної готовності капусти та м’яса, щоб усі смаки добре поєдналися. Страва має вийти густою, насиченою та дуже ароматною.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
