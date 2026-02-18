Видео
Главная Вкус Блюдо украинской кухни — "Годзя" с мясом, фасолью и капустой

Блюдо украинской кухни — "Годзя" с мясом, фасолью и капустой

Ua ru
Дата публикации 18 февраля 2026 01:04
Годзя с мясом и фасолью — старинный рецепт украинской кухни
Блюдо "Годзя". Фото: кадр из видео

"Годзя" — это настоящий шедевр украинской кухни, который сочетает простые ингредиенты в чрезвычайно богатый вкус. Густое, питательное и ароматное блюдо идеально подходит для большой семьи или праздничного стола. Рецепт проверен поколениями и станет отличным вариантом для семейного ужина.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • свиные ребра или мякоть — 500 г;
  • картофель — 500 г;
  • фасоль сухая — 150 г;
  • свежая капуста — 300 г;
  • квашеные огурцы — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • перец горошком — по вкусу;
  • вода или овощной бульон — 600 мл.

Способ приготовления

Фасоль предварительно замочить на ночь в холодной воде, после чего отварить до мягкости. Мясо или ребра нарезать порционными кусками и обжарить на сковороде до румяной корочки. Переложить в чугунок или глубокую кастрюлю.

рецепт тушкованої картоплі з квасолею
Картофель и фасоль. Фото: кадр из видео

Картофель нарезать небольшими кубиками, добавить к мясу. Залить водой или бульоном, чтобы ингредиенты были покрыты, и варить до полуготовности картофеля.

українська страва з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Морковь и капуста. Фото: кадр из видео

Отдельно обжарить измельченный лук и натертую морковь до мягкости.

рецепт української страви з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Капуста и огурцы. Фото: кадр из видео

Когда картофель станет почти готовым, добавить отваренную фасоль, зажарку и нашинкованную капусту. Квашеные огурцы мелко нарезать и добавить к блюду.

рецепт страви з м’ясом, квасолею, картоплею та капустою
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Приправить солью и перцем горошком. Накрыть крышкой и тушить до полной готовности капусты и мяса, чтобы все вкусы хорошо соединились. Блюдо должно получиться густым, насыщенным и очень ароматным.

овощи мясо капуста картошка рецепт Украинская кухня фасоль
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
