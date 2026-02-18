Годзя с мясом и фасолью — старинный рецепт украинской кухни

Блюдо украинской кухни — "Годзя" с мясом, фасолью и капустой
"Годзя" — это настоящий шедевр украинской кухни, который сочетает простые ингредиенты в чрезвычайно богатый вкус. Густое, питательное и ароматное блюдо идеально подходит для большой семьи или праздничного стола. Рецепт проверен поколениями и станет отличным вариантом для семейного ужина.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Пан Фартук — простые рецепты, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- свиные ребра или мякоть — 500 г;
- картофель — 500 г;
- фасоль сухая — 150 г;
- свежая капуста — 300 г;
- квашеные огурцы — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- перец горошком — по вкусу;
- вода или овощной бульон — 600 мл.
Способ приготовления
Фасоль предварительно замочить на ночь в холодной воде, после чего отварить до мягкости. Мясо или ребра нарезать порционными кусками и обжарить на сковороде до румяной корочки. Переложить в чугунок или глубокую кастрюлю.
Картофель нарезать небольшими кубиками, добавить к мясу. Залить водой или бульоном, чтобы ингредиенты были покрыты, и варить до полуготовности картофеля.
Отдельно обжарить измельченный лук и натертую морковь до мягкости.
Когда картофель станет почти готовым, добавить отваренную фасоль, зажарку и нашинкованную капусту. Квашеные огурцы мелко нарезать и добавить к блюду.
Приправить солью и перцем горошком. Накрыть крышкой и тушить до полной готовности капусты и мяса, чтобы все вкусы хорошо соединились. Блюдо должно получиться густым, насыщенным и очень ароматным.
