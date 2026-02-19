Лінивий Бешбармак — швидкий рецепт вечері або обіду з фото

Лінивий "Бешбармак". Колаж: Новини.LIVE.

Лінивий "Бешбармак" дозволяє насолодитися класичною стравою без довгого приготування. Ароматний бульйон, ніжне м’ясо, локшина та маринована цибуля створюють насичений смак і чудову текстуру. Ця страва стане швидким і смачним варіантом для домашньої вечері або обіду, який порадує всю родину.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

окорочки — 2 шт. (приблизно 1 кг);

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

сіль — за смаком;

лавровий лист — 1 шт.;

чорний перець горошком — кілька шт.;

цибуля для маринаду — 1 шт. (велика);

укроп, петрушка — за смаком;

оцет 6% — 1 ст. л.;

яєчна локшина або листи лазаньї — 200–300 г.

Спосіб приготування

Зварити окорочки у воді з цибулею, морквою, сіллю, лавровим листом та перцем до готовності, отримавши ароматний бульйон.

Курка та овочі. Фото: кадр з відео

У цьому бульйоні потім зварити локшину до готовності.

Локшина в бульйоні. Фото: кадр з відео

Нарізати цибулю півкільцями, додати окріп, петрушкою та оцтом, залишити на кілька хвилин для насичення смаком.

Варена курка. Фото: кадр з відео

На тарілку викласти локшину, зверху розібрати м’ясо та викласти на локшину. Додати мариновану цибулю з зеленню і трохи полити бульйоном.

Готова страва. Фото: кадр з відео

Страва готова до подачі, соковита та ароматна, але готується значно швидше класичного бешбармаку.

