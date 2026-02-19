Лінивий Бешбармак — швидкий рецепт вечері або обіду з фото

Лінивий "Бешбармак" — ідеальна вечеря з найпростіших інгредієнтів
Лінивий "Бешбармак" дозволяє насолодитися класичною стравою без довгого приготування. Ароматний бульйон, ніжне м’ясо, локшина та маринована цибуля створюють насичений смак і чудову текстуру. Ця страва стане швидким і смачним варіантом для домашньої вечері або обіду, який порадує всю родину.
Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- окорочки — 2 шт. (приблизно 1 кг);
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- сіль — за смаком;
- лавровий лист — 1 шт.;
- чорний перець горошком — кілька шт.;
- цибуля для маринаду — 1 шт. (велика);
- укроп, петрушка — за смаком;
- оцет 6% — 1 ст. л.;
- яєчна локшина або листи лазаньї — 200–300 г.
Спосіб приготування
Зварити окорочки у воді з цибулею, морквою, сіллю, лавровим листом та перцем до готовності, отримавши ароматний бульйон.
У цьому бульйоні потім зварити локшину до готовності.
Нарізати цибулю півкільцями, додати окріп, петрушкою та оцтом, залишити на кілька хвилин для насичення смаком.
На тарілку викласти локшину, зверху розібрати м’ясо та викласти на локшину. Додати мариновану цибулю з зеленню і трохи полити бульйоном.
Страва готова до подачі, соковита та ароматна, але готується значно швидше класичного бешбармаку.
Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері
Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин.
Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю.
Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері.
Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив.
Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю.
Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки.
Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото.
Читайте Новини.LIVE!