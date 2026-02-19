Відео
Головна Смак Лінивий "Бешбармак" — ідеальна вечеря з найпростіших інгредієнтів

Лінивий "Бешбармак" — ідеальна вечеря з найпростіших інгредієнтів

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 21:04
Лінивий Бешбармак — швидкий рецепт вечері або обіду з фото
Лінивий "Бешбармак". Колаж: Новини.LIVE.

Лінивий "Бешбармак" дозволяє насолодитися класичною стравою без довгого приготування. Ароматний бульйон, ніжне м’ясо, локшина та маринована цибуля створюють насичений смак і чудову текстуру. Ця страва стане швидким і смачним варіантом для домашньої вечері або обіду, який порадує всю родину.

Рецепт опублікували на каналі YouTube Alina FooDee, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • окорочки — 2 шт. (приблизно 1 кг);
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • сіль — за смаком;
  • лавровий лист — 1 шт.;
  • чорний перець горошком — кілька шт.;
  • цибуля для маринаду — 1 шт. (велика);
  • укроп, петрушка — за смаком;
  • оцет 6% — 1 ст. л.;
  • яєчна локшина або листи лазаньї — 200–300 г.

Спосіб приготування

Зварити окорочки у воді з цибулею, морквою, сіллю, лавровим листом та перцем до готовності, отримавши ароматний бульйон.

рецепт смачного обіду
Курка та овочі. Фото: кадр з відео

У цьому бульйоні потім зварити локшину до готовності.

рецепт лінивого бешбармаку
Локшина в бульйоні. Фото: кадр з відео

Нарізати цибулю півкільцями, додати окріп, петрушкою та оцтом, залишити на кілька хвилин для насичення смаком.

смачна страва з куркою та локшиною
Варена курка. Фото: кадр з відео

На тарілку викласти локшину, зверху розібрати м’ясо та викласти на локшину. Додати мариновану цибулю з зеленню і трохи полити бульйоном.

рецепт смачної страви з куркою та локшиною
Готова страва. Фото: кадр з відео

Страва готова до подачі, соковита та ароматна, але готується значно швидше класичного бешбармаку.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів, які стануть в нагоді в приготуванні обіду чи вечері 

Ароматні курячі ніжки в духовці по-новому рецепту — вечеря за 30 хвилин. 

Лінива лазанья на сковорідці за 20 хвилин — рецепт на вечерю. 

Соковиті крученики з курячого філе — рецепт смачної вечері. 

Соковиті котлети з крабових паличок — новий рецепт, який всіх підкорив. 

Шашлички зі скумбрії в маринаді в духовці — рецепт на вечерю. 

Проста вечеря в духовці за 30 хвилин — знадобиться 600 г курки. 

Лінива вечеря в духовці за 30 хвилин — не рецепт, а золото.

м'ясо Вечеря рецепт курка обід
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
