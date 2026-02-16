Тушена картопля з грибами — простий рецепт з фото за 20 хвилин на вечерю

Тушена картопля з грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматна тушена картопля з грибами — це проста вечеря, яка завжди виручає. Поєднання ніжної картоплі, соковитих печериць і рум’яних овочів створює насичений домашній смак без зайвих інгредієнтів.

Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.

Тушена картопля з грибами — швидкий рецепт з фото за 20 хвилин

Вам знадобиться:

картопля — 600 г;

печериці — 300 г;

морква — 1 шт.;

цибуля — 1 шт.;

спеції для картоплі — 0,5 ст. л.;

сіль — за смаком;

перець — за смаком;

олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити картоплю, нарізати середніми шматочками та залити холодною водою, щоб вона не темніла під час підготовки інших інгредієнтів.

Картопля та вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на середній тертці. Печериці промити, обсушити та нарізати пластинками. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю та готувати до м’якості. Додати моркву, перемішати й обсмажити до появи легкого аромату. Викласти гриби, готувати до випаровування зайвої вологи та появи легкої золотистої скоринки.

Печериці та цибуля. Фото: smakuiemo.com.ua

Додати підготовлену картоплю, приправити спеціями для картоплі, сіллю та перцем за смаком. Перемішати, додати невелику кількість гарячої води, щоб рідина злегка покривала дно.

Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрити кришкою та тушити на помірному вогні приблизно 20–30 хвилин до м’якості картоплі. Наприкінці дати страві настоятися кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.

