Тушена картопля з грибами — простий рецепт з фото за 20 хвилин на вечерю

Тушена картопля з грибами — рецепт за 20 хвилин на вечерю
Ароматна тушена картопля з грибами — це проста вечеря, яка завжди виручає. Поєднання ніжної картоплі, соковитих печериць і рум’яних овочів створює насичений домашній смак без зайвих інгредієнтів.
Рецепт опублікували Smakuiemo, передає Новини.LIVE.
Тушена картопля з грибами — швидкий рецепт з фото за 20 хвилин
Вам знадобиться:
- картопля — 600 г;
- печериці — 300 г;
- морква — 1 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- спеції для картоплі — 0,5 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- перець — за смаком;
- олія — для смаження.
Спосіб приготування
Очистити картоплю, нарізати середніми шматочками та залити холодною водою, щоб вона не темніла під час підготовки інших інгредієнтів.
Нарізати цибулю дрібними кубиками, моркву натерти на середній тертці. Печериці промити, обсушити та нарізати пластинками. Розігріти сковороду з олією, додати цибулю та готувати до м’якості. Додати моркву, перемішати й обсмажити до появи легкого аромату. Викласти гриби, готувати до випаровування зайвої вологи та появи легкої золотистої скоринки.
Додати підготовлену картоплю, приправити спеціями для картоплі, сіллю та перцем за смаком. Перемішати, додати невелику кількість гарячої води, щоб рідина злегка покривала дно.
Накрити кришкою та тушити на помірному вогні приблизно 20–30 хвилин до м’якості картоплі. Наприкінці дати страві настоятися кілька хвилин, щоб смаки поєдналися.
