Україна
Главная Вкус Тушеная картошка с грибами — рецепт за 20 минут на ужин

Тушеная картошка с грибами — рецепт за 20 минут на ужин

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 21:04
Тушеная картошка с грибами — простой рецепт с фото за 20 минут на ужин
Тушеная картошка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматный тушеный картофель с грибами — это простой ужин, который всегда выручает. Сочетание нежного картофеля, сочных шампиньонов и румяных овощей создает насыщенный домашний вкус без лишних ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • картофель — 600 г;
  • шампиньоны — 300 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • специи для картофеля — 0,5 ст. л.;
  • соль — по вкусу;
  • перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не темнел во время подготовки других ингредиентов.

рецепт картолі з грибами
Картофель и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать пластинками. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости. Добавить морковь, перемешать и обжарить до появления легкого аромата. Выложить грибы, готовить до испарения лишней влаги и появления легкой золотистой корочки.

смачна картопля з грибами
Шампиньоны и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить подготовленный картофель, приправить специями для картофеля, солью и перцем по вкусу. Перемешать, добавить небольшое количество горячей воды, чтобы жидкость слегка покрывала дно.

тушкована вечеря з грибами
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне примерно 20-30 минут до мягкости картофеля. В конце дать блюду настояться несколько минут, чтобы вкусы соединились.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой котлет и блюд из фарша на любой вкус

Рецепт домашних котлет из свинины — вкусные и сочные с корочкой.

Рецепт куриных котлет в духовке — вкусные, сочные, с хрустящей корочкой.

Как приготовить котлеты из кабачков, чтобы все ахнули, — рецепт.

Вкусные рубленые котлеты из курицы на ужин — удачный рецепт с фото.

Очень вкусные котлеты из кабачков, как мясные — просто гениальный рецепт.

Ужин картошка рецепт грибы шампиньоны
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
