Тушеная картошка с грибами — простой рецепт с фото за 20 минут на ужин

Тушеная картошка с грибами. Фото: smakuiemo.com.ua

Ароматный тушеный картофель с грибами — это простой ужин, который всегда выручает. Сочетание нежного картофеля, сочных шампиньонов и румяных овощей создает насыщенный домашний вкус без лишних ингредиентов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Тушеная картошка с грибами — быстрый рецепт с фото за 20 минут

Вам понадобится:

картофель — 600 г;

шампиньоны — 300 г;

морковь — 1 шт.;

лук — 1 шт.;

специи для картофеля — 0,5 ст. л.;

соль — по вкусу;

перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить картофель, нарезать средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не темнел во время подготовки других ингредиентов.

Картофель и вода. Фото: smakuiemo.com.ua

Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать пластинками. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости. Добавить морковь, перемешать и обжарить до появления легкого аромата. Выложить грибы, готовить до испарения лишней влаги и появления легкой золотистой корочки.

Шампиньоны и лук. Фото: smakuiemo.com.ua

Добавить подготовленный картофель, приправить специями для картофеля, солью и перцем по вкусу. Перемешать, добавить небольшое количество горячей воды, чтобы жидкость слегка покрывала дно.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне примерно 20-30 минут до мягкости картофеля. В конце дать блюду настояться несколько минут, чтобы вкусы соединились.

