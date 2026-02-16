Тушеная картошка с грибами — простой рецепт с фото за 20 минут на ужин

Тушеная картошка с грибами — рецепт за 20 минут на ужин
Ароматный тушеный картофель с грибами — это простой ужин, который всегда выручает. Сочетание нежного картофеля, сочных шампиньонов и румяных овощей создает насыщенный домашний вкус без лишних ингредиентов.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Тушеная картошка с грибами — быстрый рецепт с фото за 20 минут
Вам понадобится:
- картофель — 600 г;
- шампиньоны — 300 г;
- морковь — 1 шт.;
- лук — 1 шт.;
- специи для картофеля — 0,5 ст. л.;
- соль — по вкусу;
- перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить картофель, нарезать средними кусочками и залить холодной водой, чтобы он не темнел во время подготовки других ингредиентов.
Нарезать лук мелкими кубиками, морковь натереть на средней терке. Шампиньоны промыть, обсушить и нарезать пластинками. Разогреть сковороду с маслом, добавить лук и готовить до мягкости. Добавить морковь, перемешать и обжарить до появления легкого аромата. Выложить грибы, готовить до испарения лишней влаги и появления легкой золотистой корочки.
Добавить подготовленный картофель, приправить специями для картофеля, солью и перцем по вкусу. Перемешать, добавить небольшое количество горячей воды, чтобы жидкость слегка покрывала дно.
Накрыть крышкой и тушить на умеренном огне примерно 20-30 минут до мягкости картофеля. В конце дать блюду настояться несколько минут, чтобы вкусы соединились.
