Ленивый Бешбармак — быстрый рецепт на ужина из курицы и лапши

Ленивый "Бешбармак". Коллаж: Новини.LIVE.

Ленивый "Бешбармак" позволяет насладиться классическим блюдом без долгого приготовления. Ароматный бульон, нежное мясо, лапша и маринованный лук создают идеальный обед или ужин. Попробуйте приготовить один раз и вы влюбитель в этот рецепт.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты:

окорочка — 2 шт. (примерно 1 кг);

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

соль — по вкусу;

лавровый лист — 1 шт.;

черный перец горошком — несколько шт.;

лук для маринада — 1 шт. (крупный);

укроп, петрушка — по вкусу;

уксус 6% — 1 ст. л.;

яичная лапша или листы лазаньи — 200-300 г.

Способ приготовления

Сварить окорочка в воде с луком, морковью, солью, лавровым листом и перцем до готовности, получив ароматный бульон.

Курица и овощи. Фото: кадр из видео

В этом бульоне затем сварить лапшу до готовности.

Лапша в бульоне. Фото: кадр из видео

Нарезать лук полукольцами, добавить кипяток, петрушкой и уксусом, оставить на несколько минут для насыщения вкусом.

Вареная курица. Фото: кадр из видео

На тарелку выложить лапшу, сверху разобрать мясо и выложить на лапшу. Добавить маринованный лук с зеленью и немного полить бульоном.

Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Блюдо готово к подаче, сочное и ароматное, но готовится значительно быстрее классического бешбармака.

