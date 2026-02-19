Видео
Україна
Видео

Ленивый "Бешбармак" — ужин из курицы и лапши без лишних калорий

Ленивый "Бешбармак" — ужин из курицы и лапши без лишних калорий

Дата публикации 19 февраля 2026 21:04
Ленивый Бешбармак — быстрый рецепт на ужина из курицы и лапши
Ленивый "Бешбармак". Коллаж: Новини.LIVE.

Ленивый "Бешбармак" позволяет насладиться классическим блюдом без долгого приготовления. Ароматный бульон, нежное мясо, лапша и маринованный лук создают идеальный обед или ужин. Попробуйте приготовить один раз и вы влюбитель в этот рецепт.

Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee, передает Новини.LIVE.

Ингредиенты:

Ингредиенты:

  • окорочка — 2 шт. (примерно 1 кг);
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • соль — по вкусу;
  • лавровый лист — 1 шт.;
  • черный перец горошком — несколько шт.;
  • лук для маринада — 1 шт. (крупный);
  • укроп, петрушка — по вкусу;
  • уксус 6% — 1 ст. л.;
  • яичная лапша или листы лазаньи — 200-300 г.

Способ приготовления

Сварить окорочка в воде с луком, морковью, солью, лавровым листом и перцем до готовности, получив ароматный бульон.

рецепт смачного обіду
Курица и овощи. Фото: кадр из видео

В этом бульоне затем сварить лапшу до готовности.

рецепт лінивого бешбармаку
Лапша в бульоне. Фото: кадр из видео

Нарезать лук полукольцами, добавить кипяток, петрушкой и уксусом, оставить на несколько минут для насыщения вкусом.

смачна страва з куркою та локшиною
Вареная курица. Фото: кадр из видео

На тарелку выложить лапшу, сверху разобрать мясо и выложить на лапшу. Добавить маринованный лук с зеленью и немного полить бульоном.

рецепт смачної страви з куркою та локшиною
Готовое блюдо. Фото: кадр из видео

Блюдо готово к подаче, сочное и ароматное, но готовится значительно быстрее классического бешбармака.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина

Ароматные куриные ножки в духовке по-новому рецепту – ужин за 30 минут.

Ленивая лазанья на сковороде за 20 минут – рецепт на ужин.

Сочные крученики из куриного филе – рецепт вкусного ужина.

Сочные котлеты из крабовых палочек – новый рецепт, который всех покорил.

Шашлычки из скумбрии в маринаде в духовке – рецепт на ужин.

Простой ужин в духовке за 30 минут – понадобится 600 г курицы.

Ленивый ужин в духовке за 30 минут – не рецепт, а золото.

мясо Ужин рецепт курица обед
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
