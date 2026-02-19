Ленивый Бешбармак — быстрый рецепт на ужина из курицы и лапши

Ленивый "Бешбармак" — ужин из курицы и лапши без лишних калорий
Ленивый "Бешбармак" позволяет насладиться классическим блюдом без долгого приготовления. Ароматный бульон, нежное мясо, лапша и маринованный лук создают идеальный обед или ужин. Попробуйте приготовить один раз и вы влюбитель в этот рецепт.
Рецепт опубликовали на канале YouTube Alina FooDee, передает Новини.LIVE.
Ингредиенты:
- окорочка — 2 шт. (примерно 1 кг);
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- соль — по вкусу;
- лавровый лист — 1 шт.;
- черный перец горошком — несколько шт.;
- лук для маринада — 1 шт. (крупный);
- укроп, петрушка — по вкусу;
- уксус 6% — 1 ст. л.;
- яичная лапша или листы лазаньи — 200-300 г.
Способ приготовления
Сварить окорочка в воде с луком, морковью, солью, лавровым листом и перцем до готовности, получив ароматный бульон.
В этом бульоне затем сварить лапшу до готовности.
Нарезать лук полукольцами, добавить кипяток, петрушкой и уксусом, оставить на несколько минут для насыщения вкусом.
На тарелку выложить лапшу, сверху разобрать мясо и выложить на лапшу. Добавить маринованный лук с зеленью и немного полить бульоном.
Блюдо готово к подаче, сочное и ароматное, но готовится значительно быстрее классического бешбармака.
Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов, которые пригодятся в приготовлении обеда или ужина
