Рецепт "Лобіо" — найкраща страва з квасолі з грузинської кухні

Рецепт "Лобіо" — найкраща страва з квасолі з грузинської кухні

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 16:04
Лобіо з квасолі по-грузинськи — класичний рецепт ароматної страви
Рецепт "Лобіо". Фото: smakuiemo.com.ua

Лобіо — одна з тих страв, у яких проста квасоля розкривається на повну. Завдяки спеціям, часнику та зелені вона набуває глибокого, насиченого смаку, характерного для грузинської кухні. Цю страву готують і для буднів, і для свят, подають гарячою або теплою, а наступного дня вона стає ще смачнішою.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • квасоля червона або темна — 500 г;
  • цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;
  • помідори свіжі — 2 шт.;
  • томатна паста — 1 ст. л.;
  • аджика — 1 ст. л.;
  • паприка мелена — 1 ч. л.;
  • часник — 5–7 зубчиків;
  • цукор — 1 ст. л.;
  • сіль — за смаком;
  • кінза свіжа — 1 пучок;
  • олія рослинна — для смаження.

Спосіб приготування

Квасолю попередньо замочити у холодній воді щонайменше на 8 годин. Після цього відварити у свіжій воді до м’якості, щоб зерна легко розминалися, але не розпадалися. Частину відвару залишити для подальшого приготування соусу.

рецепт лобіо з квасолею
Цибуля та спеції. Фото: smakuiemo.com.ua

Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками й обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Додати подрібнені помідори та готувати, поки вони стануть м’якими й утворять соус. Вмішати томатну пасту, аджику, паприку, цукор і сіль, ретельно перемішати та протушкувати кілька хвилин до насиченого аромату.

рецепт лобіо по-грузинськи
Біла квасоля. Фото: smakuiemo.com.ua

До овочевого соусу додати відварену квасолю та трохи рідини з-під неї, щоб маса залишалася густою, але соковитою. Тушкувати все разом на повільному вогні 10–15 хвилин.

як приготувати лобіо з квасолею
Приготування страви. Фото: smakuiemo.com.ua

Наприкінці додати подрібнений часник і більшу частину нарізаної кінзи, перемішати, накрити кришкою та дати настоятися кілька хвилин. Готове лобіо посипати рештою зелені та подавати зі свіжим хлібом, лавашем або коржами.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів перших страв

Турецький крем-суп із сочевиці — це корисно та дуже смачно. 

Простий рецепт капусняку з ребрами та з копченим ароматом. 

Рецепт супу "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки. 

Французький цибулевий суп — смачна страва в холодну пору року. 

Наваристий капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки. 

Смачний домашній суп із сирними галушками — рецепт за 20 хвилин. 

Ароматний грибний суп з печериць — за рецептом свекрухи. 

Автор:
Марина Євтягіна
Автор:
Марина Євтягіна
