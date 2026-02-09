Лобіо з квасолі по-грузинськи — класичний рецепт ароматної страви

Рецепт "Лобіо" — найкраща страва з квасолі з грузинської кухні
Лобіо — одна з тих страв, у яких проста квасоля розкривається на повну. Завдяки спеціям, часнику та зелені вона набуває глибокого, насиченого смаку, характерного для грузинської кухні. Цю страву готують і для буднів, і для свят, подають гарячою або теплою, а наступного дня вона стає ще смачнішою.
Рецепт опублікували Smakuiemo
Вам знадобиться:
- квасоля червона або темна — 500 г;
- цибуля ріпчаста — 2–3 шт.;
- помідори свіжі — 2 шт.;
- томатна паста — 1 ст. л.;
- аджика — 1 ст. л.;
- паприка мелена — 1 ч. л.;
- часник — 5–7 зубчиків;
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — за смаком;
- кінза свіжа — 1 пучок;
- олія рослинна — для смаження.
Спосіб приготування
Квасолю попередньо замочити у холодній воді щонайменше на 8 годин. Після цього відварити у свіжій воді до м’якості, щоб зерна легко розминалися, але не розпадалися. Частину відвару залишити для подальшого приготування соусу.
Цибулю нарізати півкільцями або дрібними кубиками й обсмажити на рослинній олії до золотистого кольору. Додати подрібнені помідори та готувати, поки вони стануть м’якими й утворять соус. Вмішати томатну пасту, аджику, паприку, цукор і сіль, ретельно перемішати та протушкувати кілька хвилин до насиченого аромату.
До овочевого соусу додати відварену квасолю та трохи рідини з-під неї, щоб маса залишалася густою, але соковитою. Тушкувати все разом на повільному вогні 10–15 хвилин.
Наприкінці додати подрібнений часник і більшу частину нарізаної кінзи, перемішати, накрити кришкою та дати настоятися кілька хвилин. Готове лобіо посипати рештою зелені та подавати зі свіжим хлібом, лавашем або коржами.
