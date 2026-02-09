Лобио из фасоли по-грузински — классический рецепт ароматного блюда

Рецепт "Лобио". Фото: smakuiemo.com.ua

Лобио — одно из тех блюд, в которых простая фасоль раскрывается на полную. Благодаря специям, чесноку и зелени она приобретает глубокий, насыщенный вкус, характерный для грузинской кухни. Это блюдо готовят и для будней, и для праздников, подают горячим или теплым, а на следующий день оно становится еще вкуснее.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

фасоль красная или темная — 500 г;

лук репчатый — 2-3 шт.;

помидоры свежие — 2 шт.;

томатная паста — 1 ст. л.;

аджика — 1 ст. л.;

паприка молотая — 1 ч. л.;

чеснок — 5-7 зубчиков;

сахар — 1 ст. л;

соль — по вкусу;

кинза свежая — 1 пучок;

масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Фасоль предварительно замочить в холодной воде минимум на 8 часов. После этого отварить в свежей воде до мягкости, чтобы зерна легко разминались, но не распадались. Часть отвара оставить для дальнейшего приготовления соуса.

Лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченные помидоры и готовить, пока они станут мягкими и образуют соус. Вмешать томатную пасту, аджику, паприку, сахар и соль, тщательно перемешать и протушить несколько минут до насыщенного аромата.

Белая фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua

К овощному соусу добавить отваренную фасоль и немного жидкости из-под нее, чтобы масса оставалась густой, но сочной. Тушить все вместе на медленном огне 10-15 минут.

Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок и большую часть нарезанной кинзы, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться несколько минут. Готовое лобио посыпать оставшейся зеленью и подавать со свежим хлебом, лавашем или лепешками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут.

Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась