Лобио из фасоли по-грузински — классический рецепт ароматного блюда

Рецепт "Лобио" — лучшее блюдо из фасоли из грузинской кухни
Лобио — одно из тех блюд, в которых простая фасоль раскрывается на полную. Благодаря специям, чесноку и зелени она приобретает глубокий, насыщенный вкус, характерный для грузинской кухни. Это блюдо готовят и для будней, и для праздников, подают горячим или теплым, а на следующий день оно становится еще вкуснее.
Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- фасоль красная или темная — 500 г;
- лук репчатый — 2-3 шт.;
- помидоры свежие — 2 шт.;
- томатная паста — 1 ст. л.;
- аджика — 1 ст. л.;
- паприка молотая — 1 ч. л.;
- чеснок — 5-7 зубчиков;
- сахар — 1 ст. л;
- соль — по вкусу;
- кинза свежая — 1 пучок;
- масло растительное — для жарки.
Способ приготовления
Фасоль предварительно замочить в холодной воде минимум на 8 часов. После этого отварить в свежей воде до мягкости, чтобы зерна легко разминались, но не распадались. Часть отвара оставить для дальнейшего приготовления соуса.
Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченные помидоры и готовить, пока они станут мягкими и образуют соус. Вмешать томатную пасту, аджику, паприку, сахар и соль, тщательно перемешать и протушить несколько минут до насыщенного аромата.
К овощному соусу добавить отваренную фасоль и немного жидкости из-под нее, чтобы масса оставалась густой, но сочной. Тушить все вместе на медленном огне 10-15 минут.
В конце добавить измельченный чеснок и большую часть нарезанной кинзы, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться несколько минут. Готовое лобио посыпать оставшейся зеленью и подавать со свежим хлебом, лавашем или лепешками.
