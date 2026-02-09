Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Рецепт "Лобио" — лучшее блюдо из фасоли из грузинской кухни

Рецепт "Лобио" — лучшее блюдо из фасоли из грузинской кухни

Ua ru
Дата публикации 9 февраля 2026 16:04
Лобио из фасоли по-грузински — классический рецепт ароматного блюда
Рецепт "Лобио". Фото: smakuiemo.com.ua

Лобио — одно из тех блюд, в которых простая фасоль раскрывается на полную. Благодаря специям, чесноку и зелени она приобретает глубокий, насыщенный вкус, характерный для грузинской кухни. Это блюдо готовят и для будней, и для праздников, подают горячим или теплым, а на следующий день оно становится еще вкуснее.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • фасоль красная или темная — 500 г;
  • лук репчатый — 2-3 шт.;
  • помидоры свежие — 2 шт.;
  • томатная паста — 1 ст. л.;
  • аджика — 1 ст. л.;
  • паприка молотая — 1 ч. л.;
  • чеснок — 5-7 зубчиков;
  • сахар — 1 ст. л;
  • соль — по вкусу;
  • кинза свежая — 1 пучок;
  • масло растительное — для жарки.

Способ приготовления

Фасоль предварительно замочить в холодной воде минимум на 8 часов. После этого отварить в свежей воде до мягкости, чтобы зерна легко разминались, но не распадались. Часть отвара оставить для дальнейшего приготовления соуса.

рецепт лобіо з квасолею
Лук и специи. Фото: smakuiemo.com.ua

Лук нарезать полукольцами или мелкими кубиками и обжарить на растительном масле до золотистого цвета. Добавить измельченные помидоры и готовить, пока они станут мягкими и образуют соус. Вмешать томатную пасту, аджику, паприку, сахар и соль, тщательно перемешать и протушить несколько минут до насыщенного аромата.

рецепт лобіо по-грузинськи
Белая фасоль. Фото: smakuiemo.com.ua

К овощному соусу добавить отваренную фасоль и немного жидкости из-под нее, чтобы масса оставалась густой, но сочной. Тушить все вместе на медленном огне 10-15 минут.

як приготувати лобіо з квасолею
Приготовление блюда. Фото: smakuiemo.com.ua

В конце добавить измельченный чеснок и большую часть нарезанной кинзы, перемешать, накрыть крышкой и дать настояться несколько минут. Готовое лобио посыпать оставшейся зеленью и подавать со свежим хлебом, лавашем или лепешками.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов первых блюд

Турецкий крем-суп из чечевицы — это полезно и очень вкусно.

Простой рецепт капустняка с ребрами и с копченым ароматом.

Рецепт супа "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки.

Французский луковый суп — вкусное блюдо в холодное время года.

Наваристый капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки.

Вкусный домашний суп с сырными клецками — рецепт за 20 минут.

Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови.

рецепт суп фасоль грузинская кухня лобио
Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации