Суп Здоровье — нежный и сытный рецепт с куриной грудкой

Суп "Здоровье". Фото: gospodynka.com.ua

Суп "Здоровье" сочетает нежную куриную грудку, овощи и плавленый сыр, создавая сытное и легкое блюдо. Он прекрасно согревает в прохладный день, легко усваивается. Густой, ароматный и невероятно домашний — такой суп точно станет любимым в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

отваренная куриная грудка — 200 г;

куриный бульон — 2,5 л.;

лук — 2 шт.;

морковь — 2 шт.;

масло + сливочное масло — для обжаривания;

картофель — 3 шт.;

плавленый сыр — 300 г;

чеснок — 3 зуб;

соль, черный молотый перец — по своему вкусу;

укроп — 20 г.

Способ приготовления

Отварить куриную грудку до готовности и достать ее из кастрюли, оставив бульон на плите. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить порезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут.

Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель нарезать кубиками и добавить в бульон, затем переложить обжаренную зажарку, перемешать. Отваренную курицу нарезать кусочками и добавить в суп.

Готовый суп. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко порезанный плавленый сыр и чеснок, приправить солью и перцем. Довести до кипения. В конце добавить измельченный укроп, перемешать и дать блюду настояться несколько минут перед подачей.

