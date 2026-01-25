Видео
Суп "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки

Дата публикации 25 января 2026 15:04
Суп Здоровье — нежный и сытный рецепт с куриной грудкой
Суп "Здоровье". Фото: gospodynka.com.ua

Суп "Здоровье" сочетает нежную куриную грудку, овощи и плавленый сыр, создавая сытное и легкое блюдо. Он прекрасно согревает в прохладный день, легко усваивается. Густой, ароматный и невероятно домашний — такой суп точно станет любимым в семье.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • отваренная куриная грудка — 200 г;
  • куриный бульон — 2,5 л.;
  • лук — 2 шт.;
  • морковь — 2 шт.;
  • масло + сливочное масло — для обжаривания;
  • картофель — 3 шт.;
  • плавленый сыр — 300 г;
  • чеснок — 3 зуб;
  • соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
  • укроп — 20 г.

Способ приготовления

Отварить куриную грудку до готовности и достать ее из кастрюли, оставив бульон на плите. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить порезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут.

рецепт смачного супу
Приготовление супа. Фото: gospodynka.com.ua

Картофель нарезать кубиками и добавить в бульон, затем переложить обжаренную зажарку, перемешать. Отваренную курицу нарезать кусочками и добавить в суп.

рецепт вершкового супу з куркою
Готовый суп. Фото: gospodynka.com.ua

Добавить мелко порезанный плавленый сыр и чеснок, приправить солью и перцем. Довести до кипения. В конце добавить измельченный укроп, перемешать и дать блюду настояться несколько минут перед подачей.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

здоровье рецепт суп курица обед
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
