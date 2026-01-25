Суп Здоровье — нежный и сытный рецепт с куриной грудкой

Суп "Здоровье" для комфорта в желудке — 200 г куриной грудки
Суп "Здоровье" сочетает нежную куриную грудку, овощи и плавленый сыр, создавая сытное и легкое блюдо. Он прекрасно согревает в прохладный день, легко усваивается. Густой, ароматный и невероятно домашний — такой суп точно станет любимым в семье.
Рецепт опубликовала Gospodynka.
Вам понадобится:
- отваренная куриная грудка — 200 г;
- куриный бульон — 2,5 л.;
- лук — 2 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- масло + сливочное масло — для обжаривания;
- картофель — 3 шт.;
- плавленый сыр — 300 г;
- чеснок — 3 зуб;
- соль, черный молотый перец — по своему вкусу;
- укроп — 20 г.
Способ приготовления
Отварить куриную грудку до готовности и достать ее из кастрюли, оставив бульон на плите. На сковороде разогреть растительное и сливочное масло и обжарить порезанный лук до прозрачности. Добавить натертую морковь и обжаривать несколько минут.
Картофель нарезать кубиками и добавить в бульон, затем переложить обжаренную зажарку, перемешать. Отваренную курицу нарезать кусочками и добавить в суп.
Добавить мелко порезанный плавленый сыр и чеснок, приправить солью и перцем. Довести до кипения. В конце добавить измельченный укроп, перемешать и дать блюду настояться несколько минут перед подачей.
