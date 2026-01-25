Суп Здоров’я — ніжний і ситний рецепт з курячою грудкою

Суп "Здоровʼя" для комфорту в шлунку — 200 г курячої грудки
Суп "Здоров’я" поєднує ніжну курячу грудку, овочі та плавлений сир, створюючи ситну та легку страву. Він чудово зігріває в прохолодний день, легко засвоюється. Густий, ароматний і неймовірно домашній — такий суп точно стане улюбленим у родині.
Рецепт опублікувала Gospodynka.
Вам знадобиться:
- відварена куряча грудка — 200 г;
- курячий бульйон — 2,5 л;
- цибуля — 2 шт.;
- морква — 2 шт.;
- олія + вершкове масло — для обсмажування;
- картопля — 3 шт.;
- плавлений сир — 300 г;
- часник — 3 зуб.;
- сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;
- кріп — 20 г.
Спосіб приготування
Відварити курячу грудку до готовності та дістати її з каструлі, залишивши бульйон на плиті. На сковороді розігріти олію з вершковим маслом і обсмажити порізану цибулю до прозорості. Додати натерту моркву та обсмажувати кілька хвилин.
Картоплю нарізати кубиками та додати в бульйон, потім перекласти обсмажену засмажку, перемішати. Відварену курку нарізати шматочками та додати до супу.
Додати дрібно порізаний плавлений сир та часник, приправити сіллю і перцем. Довести до кипіння. Наприкінці додати подрібнений кріп, перемішати та дати страві настоятися кілька хвилин перед подачею.
