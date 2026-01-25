Суп Здоров’я — ніжний і ситний рецепт з курячою грудкою

Суп "Здоровʼя". Фото: gospodynka.com.ua

Суп "Здоров’я" поєднує ніжну курячу грудку, овочі та плавлений сир, створюючи ситну та легку страву. Він чудово зігріває в прохолодний день, легко засвоюється. Густий, ароматний і неймовірно домашній — такий суп точно стане улюбленим у родині.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

відварена куряча грудка — 200 г;

курячий бульйон — 2,5 л;

цибуля — 2 шт.;

морква — 2 шт.;

олія + вершкове масло — для обсмажування;

картопля — 3 шт.;

плавлений сир — 300 г;

часник — 3 зуб.;

сіль, чорний мелений перець — до свого смаку;

кріп — 20 г.

Спосіб приготування

Відварити курячу грудку до готовності та дістати її з каструлі, залишивши бульйон на плиті. На сковороді розігріти олію з вершковим маслом і обсмажити порізану цибулю до прозорості. Додати натерту моркву та обсмажувати кілька хвилин.

Приготування супу. Фото: gospodynka.com.ua

Картоплю нарізати кубиками та додати в бульйон, потім перекласти обсмажену засмажку, перемішати. Відварену курку нарізати шматочками та додати до супу.

Готовий суп. Фото: gospodynka.com.ua

Додати дрібно порізаний плавлений сир та часник, приправити сіллю і перцем. Довести до кипіння. Наприкінці додати подрібнений кріп, перемішати та дати страві настоятися кілька хвилин перед подачею.

