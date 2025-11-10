Украинский капустняк по рецепту бабушки — самый вкусный суп из квашеной капусты, который нравится всей семье

Капустняк с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот украинский капустняк — именно тот домашний вкус, который возвращает в детство. Сытный, наваристый, с кислинкой квашеной капусты и ароматом чеснока и копченых колбасок. По этому бабушкиному рецепту блюдо всегда получается густым, насыщенным и невероятно вкусным — именно таким, который вся семья просит сварить еще.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

капуста квашеная — 450 г;

лук репчатый — 1 шт.;

картофель — 300 г;

фасоль консервированная — 1 банка;

охотничьи колбаски — 300 г;

укроп и петрушка — по несколько веточек;

чеснок — 5 зубчиков;

мука — 1 ст. л.;

томатная паста — 70 г;

растительное масло — 70 мл;

лавровый лист — 3 шт.;

душистый перец горошком — 5 шт.;

паприка копченая — ½ ч. л.;

паприка сладкая — ½ ч. л.;

соль — по своему вкусу;

смесь молотых перцев — щепотка.

Способ приготовления

В кастрюле разогреть масло, добавить измельченный лук и обжарить до легкого золотистого цвета. Добавить ложку муки, перемешать и прогреть еще минуту — это сделает суп более густым и насыщенным. Выложить квашеную капусту и тушить на среднем огне 5 минут, пока она не станет мягче. Затем влить немного воды, только чтобы покрыть капусту, накрыть крышкой и тушить еще 15 минут. Охотничьи колбаски нарезать кружочками и обжарить на сухой сковороде 4-5 минут до румяной корочки. Картофель нарезать мелкими кубиками, чтобы быстрее сварился.

Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

К капусте добавить лавровый лист, душистый перец, обе паприки, томатную пасту и измельченный зубчик чеснока. Хорошо перемешать и тушить 10 минут под крышкой. Затем влить примерно 1 литр воды, добавить картофель и варить 7-10 минут до полуготовности. Добавить колбаски и консервированную фасоль, перемешать и варить еще 5 минут.

Готовый капустняк. Фото: smachnenke.com.ua

В ступке растереть оставшийся чеснок с измельченным укропом и петрушкой, посолить и вмешать в готовый суп. Снять капустняк с огня, дать ему настояться несколько минут. Перед подачей можно украсить зеленью. Суп получается ароматным, густым и по-настоящему украинским — лучшее блюдо для холодного времени года.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — получается всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты — получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту — такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом — рецепт никогда не подводит.