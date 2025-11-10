Видео
Видео

Капустняк по рецепту бабушки — все будут просить добавки

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 21:04
обновлено: 18:14
Украинский капустняк по рецепту бабушки — самый вкусный суп из квашеной капусты, который нравится всей семье
Капустняк с фасолью. Фото: smachnenke.com.ua

Этот украинский капустняк — именно тот домашний вкус, который возвращает в детство. Сытный, наваристый, с кислинкой квашеной капусты и ароматом чеснока и копченых колбасок. По этому бабушкиному рецепту блюдо всегда получается густым, насыщенным и невероятно вкусным — именно таким, который вся семья просит сварить еще.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

  • капуста квашеная — 450 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • картофель — 300 г;
  • фасоль консервированная — 1 банка;
  • охотничьи колбаски — 300 г;
  • укроп и петрушка — по несколько веточек;
  • чеснок — 5 зубчиков;
  • мука — 1 ст. л.;
  • томатная паста — 70 г;
  • растительное масло — 70 мл;
  • лавровый лист — 3 шт.;
  • душистый перец горошком — 5 шт.;
  • паприка копченая — ½ ч. л.;
  • паприка сладкая — ½ ч. л.;
  • соль — по своему вкусу;
  • смесь молотых перцев — щепотка.

Способ приготовления

В кастрюле разогреть масло, добавить измельченный лук и обжарить до легкого золотистого цвета. Добавить ложку муки, перемешать и прогреть еще минуту — это сделает суп более густым и насыщенным. Выложить квашеную капусту и тушить на среднем огне 5 минут, пока она не станет мягче. Затем влить немного воды, только чтобы покрыть капусту, накрыть крышкой и тушить еще 15 минут. Охотничьи колбаски нарезать кружочками и обжарить на сухой сковороде 4-5 минут до румяной корочки. Картофель нарезать мелкими кубиками, чтобы быстрее сварился.

рецепт капусняка
Капуста и специи. Фото: smachnenke.com.ua

К капусте добавить лавровый лист, душистый перец, обе паприки, томатную пасту и измельченный зубчик чеснока. Хорошо перемешать и тушить 10 минут под крышкой. Затем влить примерно 1 литр воды, добавить картофель и варить 7-10 минут до полуготовности. Добавить колбаски и консервированную фасоль, перемешать и варить еще 5 минут.

простий рецепт приготування капусняка
Готовый капустняк. Фото: smachnenke.com.ua

В ступке растереть оставшийся чеснок с измельченным укропом и петрушкой, посолить и вмешать в готовый суп. Снять капустняк с огня, дать ему настояться несколько минут. Перед подачей можно украсить зеленью. Суп получается ароматным, густым и по-настоящему украинским — лучшее блюдо для холодного времени года.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
