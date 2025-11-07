Домашняя квашеная капуста — классический рецепт, который всегда получается и сохраняет хрусткость

Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста — настоящая классика украинской кухни. Она вкусная, полезная, простая в приготовлении и всегда получается, если соблюсти пропорции. Хрустящая, ароматная, с приятной кислинкой — такая капуста украсит любое блюдо, от картошки до борща. Попробуйте этот проверенный рецепт, и он точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

капуста — 1 кг;

морковь — 100 г;

соль — 20 г;

(на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).

Способ приготовления

Выбрать поздний сорт капусты — такие головки плотные, сочные и лучше всего подходят для квашения. Капусту нарезать удобными кусками, затем нашинковать — вручную или в комбайне, главное, чтобы кусочки были равномерными. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Если хотите, чтобы капуста получилась более хрустящей, моркови нужно меньше; для более нежной текстуры — чуть больше.

Капуста и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли. Тщательно перемешать руками, слегка отжимая, чтобы овощи пустили сок - именно он обеспечивает правильную ферментацию. Разложить капусту по чистым банкам или кувшинам, плотно утрамбовывая. Из указанного количества получается примерно одна трехлитровая банка и еще немного остатка. Накрыть банки крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня.

Капуста в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой или палочкой — это нужно, чтобы выходил газ и капуста не горчила. Уже через три дня она приобретет приятную кислинку и характерный аромат.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую капусту хранить в холодильнике или в холодном погребе. Она остается хрустящей, ароматной и богатой витаминами даже через несколько недель.

