Видео

Рецепт домашней квашеной капусты — классика, всегда получается

Ua ru
Дата публикации 7 ноября 2025 14:44
обновлено: 14:47
Домашняя квашеная капуста — классический рецепт, который всегда получается и сохраняет хрусткость
Квашеная капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашеная капуста — настоящая классика украинской кухни. Она вкусная, полезная, простая в приготовлении и всегда получается, если соблюсти пропорции. Хрустящая, ароматная, с приятной кислинкой — такая капуста украсит любое блюдо, от картошки до борща. Попробуйте этот проверенный рецепт, и он точно станет вашим любимым.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — 1 кг;
  • морковь — 100 г;
  • соль — 20 г;
  • (на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).

Способ приготовления

Выбрать поздний сорт капусты — такие головки плотные, сочные и лучше всего подходят для квашения. Капусту нарезать удобными кусками, затем нашинковать — вручную или в комбайне, главное, чтобы кусочки были равномерными. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Если хотите, чтобы капуста получилась более хрустящей, моркови нужно меньше; для более нежной текстуры — чуть больше.

рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: smakuiemo.com.ua

На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли. Тщательно перемешать руками, слегка отжимая, чтобы овощи пустили сок - именно он обеспечивает правильную ферментацию. Разложить капусту по чистым банкам или кувшинам, плотно утрамбовывая. Из указанного количества получается примерно одна трехлитровая банка и еще немного остатка. Накрыть банки крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста в банке. Фото: smakuiemo.com.ua

Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой или палочкой — это нужно, чтобы выходил газ и капуста не горчила. Уже через три дня она приобретет приятную кислинку и характерный аромат.

смачна квашена капуста в банках
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готовую капусту хранить в холодильнике или в холодном погребе. Она остается хрустящей, ароматной и богатой витаминами даже через несколько недель.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста салат рецепт квашенная капуста ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
