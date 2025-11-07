Домашняя квашеная капуста — классический рецепт, который всегда получается и сохраняет хрусткость

Рецепт домашней квашеной капусты — классика, всегда получается
Квашеная капуста — настоящая классика украинской кухни. Она вкусная, полезная, простая в приготовлении и всегда получается, если соблюсти пропорции. Хрустящая, ароматная, с приятной кислинкой — такая капуста украсит любое блюдо, от картошки до борща. Попробуйте этот проверенный рецепт, и он точно станет вашим любимым.
Рецепт опубликовали Smakuiemo.
Вам понадобится:
- капуста — 1 кг;
- морковь — 100 г;
- соль — 20 г;
- (на одну трехлитровую банку нужно примерно 3 кг капусты).
Способ приготовления
Выбрать поздний сорт капусты — такие головки плотные, сочные и лучше всего подходят для квашения. Капусту нарезать удобными кусками, затем нашинковать — вручную или в комбайне, главное, чтобы кусочки были равномерными. Морковь очистить и натереть на крупной терке, добавить к капусте. Если хотите, чтобы капуста получилась более хрустящей, моркови нужно меньше; для более нежной текстуры — чуть больше.
На каждый килограмм капусты добавить 20 г соли. Тщательно перемешать руками, слегка отжимая, чтобы овощи пустили сок - именно он обеспечивает правильную ферментацию. Разложить капусту по чистым банкам или кувшинам, плотно утрамбовывая. Из указанного количества получается примерно одна трехлитровая банка и еще немного остатка. Накрыть банки крышками (не герметично) и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня.
Ежедневно прокалывать капусту деревянной шпажкой или палочкой — это нужно, чтобы выходил газ и капуста не горчила. Уже через три дня она приобретет приятную кислинку и характерный аромат.
Готовую капусту хранить в холодильнике или в холодном погребе. Она остается хрустящей, ароматной и богатой витаминами даже через несколько недель.
