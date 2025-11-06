Видео
Видео

Главная Вкус Два проверенных рецепта квашеной капусты, достались по наследству

Два проверенных рецепта квашеной капусты, достались по наследству

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 01:04
обновлено: 16:07
Два рецепта квашеной капусты — классический и в рассоле, которые гарантированно удаются
Квашеная капуста. Фото: кадр из видео

Квашеная капуста — настоящая витаминная находка для зимы. Она сохраняет полезные вещества, поддерживает иммунитет и прекрасно сочетается с любым блюдом. Предлагаем два наследственных рецепта — классический и в рассоле. Оба проверены годами, а результат — всегда идеальный.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Вкусно и красиво дома.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • капуста — по количеству желаемой заготовки;
  • морковь — 30 г на 1 кг капусты;
  • соль — 20 г на 1 кг капусты.

Первый рецепт — классический, без рассола

Нашинковать капусту тонкими полосками, морковь натереть на крупной терке. Перемешать все в большой миске, добавить соль и слегка прижать руками, чтобы овощи пустили сок. Важно не переборщить с надавливанием — капуста должна остаться хрустящей, а не размятой.

класичний рецепт квашеної капусти
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Переложить смесь в чистую банку или бочку, хорошо утрамбовать, чтобы не оставалось воздушных карманов. Сверху положить тарелку или гнет, чтобы капуста оставалась под соком. Оставить при комнатной температуре на 2-3 дня, периодически прокалывая деревянной шпажкой, чтобы выходил воздух. Затем переставить в прохладное место. Через 5-7 дней квашеная капуста готова к употреблению - ароматная, свежая и хрустящая.

Второй рецепт — с рассолом

Нашинковать капусту, добавить тертую морковь, перемешать. В глубокой миске приготовить рассол: растворить 20 г соли на 1 л воды. Тщательно перемешать, чтобы соль полностью растворилась.

рецепт квашеної капусти в розсолі
Капуста в рассоле. Фото: кадр из видео

Выложить капусту в банки или керамические емкости, слегка прижимая, и залить подготовленным рассолом, чтобы он полностью покрыл овощи. Накрыть марлей или крышкой и оставить при комнатной температуре на 3-4 дня. Каждый день прокалывать деревянной палочкой до дна, чтобы выпустить лишний газ.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: кадр из видео

Через несколько дней, когда капуста приобретет приятную кислинку и золотистый цвет, ее можно переносить в холодильник или погреб. Такой способ гарантирует нежную, но хрустящую текстуру — идеальную для салатов или гарниров.

Предлагаем вам ознакомиться с нашей подборкой рецептов квашеной капусты

Вкусная квашеная капуста "Тридневка" — выходит всегда, умеренно кислая.

Неожиданная добавка при квашении капусты – получается в 10 раз вкуснее.

Квашеная капуста по старинному рецепту такая стоит вплоть до новой.

Ароматная квашеная капуста с маминым секретом – рецепт никогда не подводит.

капуста рецепт квашенная капуста закуска ферментированные овощи
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
