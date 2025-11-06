Відео
Україна
Два перевірені рецепти квашеної капусти, які дістались у спадок

Два перевірені рецепти квашеної капусти, які дістались у спадок

Дата публікації: 6 листопада 2025 01:04
Оновлено: 16:07
Два рецепти квашеної капусти — класичний і в розсолі, які гарантовано вдаються
Квашена капуста. Фото: кадр з відео

Квашена капуста — справжня вітамінна знахідка для зими. Вона зберігає корисні речовини, підтримує імунітет і чудово смакує з будь-якою стравою. Пропонуємо два спадкові рецепти — класичний і в розсолі. Обидва перевірені роками, а результат — завжди ідеальний.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Смачно та гарно вдома

Вам знадобиться:

  • капуста — за кількістю бажаної заготівлі;
  • морква — 30 г на 1 кг капусти;
  • сіль — 20 г на 1 кг капусти.

Перший рецепт — класичний, без розсолу

Нашаткувати капусту тонкими смужками, моркву натерти на крупній тертці. Перемішати все у великій мисці, додати сіль і злегка притиснути руками, щоб овочі пустили сік. Важливо не переборщити з натисканням — капуста має залишитись хрусткою, а не розім’ятою.

класичний рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Перекласти суміш у чисту банку або бочку, добре утрамбувати, щоб не залишалося повітряних кишень. Зверху покласти тарілку або гніт, щоб капуста залишалась під соком. Залишити при кімнатній температурі на 2–3 дні, періодично проколюючи дерев’яною шпажкою, щоб виходило повітря. Потім переставити у прохолодне місце. Через 5–7 днів квашена капуста готова до вживання — ароматна, свіжа та хрустка.

Другий рецепт — із розсолом

Нашаткувати капусту, додати терту моркву, перемішати. У глибокій мисці приготувати розсіл: розчинити 20 г солі на 1 л води. Ретельно перемішати, щоб сіль повністю розчинилася.

рецепт квашеної капусти в розсолі
Капуста в розсолі. Фото: кадр з відео

Викласти капусту в банки або керамічні ємності, злегка притискаючи, і залити підготовленим розсолом, щоб він повністю покрив овочі. Накрити марлею або кришкою й залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні. Кожного дня проколювати дерев’яною паличкою до дна, щоб випустити зайвий газ.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста в банках. Фото: кадр з відео

Через кілька днів, коли капуста набуде приємної кислинки та золотавого кольору, її можна переносити до холодильника або погребу. Такий спосіб гарантує ніжну, але хрустку текстуру — ідеальну для салатів або гарнірів.

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
