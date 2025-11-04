Видео
Видео

Когда квасить капусту в ноябре 2025 — по лунному календарю

Дата публикации 4 ноября 2025 01:04
обновлено: 15:12
Когда квасить капусту в ноябре 2025 — лучшие дни по лунному календарю
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Ноябрь — лучшее время для квашения капусты, когда поздние сорта становятся сладкими и сочными. Но чтобы закуска получилась идеально, важно знать, в какие дни ее квасить по лунному календарю. Мы собрали благоприятные даты, народные приметы и советы, чтобы ваша капуста получилась хрустящей и сохранялась всю зиму.

Новини.LIVE расскажут, когда в ноябре квасить капусту по лунному календарю.

Когда квасить капусту в ноябре 2025 — благоприятные дни по лунному календарю

Ноябрь — лучшее время для квашения капусты. Именно сейчас поздние сорта становятся сочными, плотными и приобретают естественную сладость, что делает их идеальными для зимних заготовок.

коли квасити капусту в листопаді 2025
Капуста и морковь. Фото: Freepik

Но опытные хозяйки знают: чтобы капуста получилась хрустящей, ароматной и не испортилась, важно не только правильно выбрать ингредиенты, но и заквасить ее в благоприятные дни по лунному календарю.

Благоприятные дни для квашения капусты в ноябре 2025 года

Лучше всего квасить капусту на растущем месяце — именно в этот период активизируются процессы брожения, а капуста получается нежной, сочной и хрустящей.

В ноябре 2025 года благоприятными для квашения считаются такие дни:

  • 2-5, 8, 9, 11-13, 20-25 ноября.

Также по народным традициям среда, пятница и суббота — "женские" дни, когда капуста получается лучше всего. В эти дни, считают хозяйки, блюдо получается особенно ароматным и дольше хранится.

Золотые правила идеальной квашеной капусты

  • Выбирайте поздние сорта. Они плотные, тяжелые, с белыми листьями — именно такие дают лучшую текстуру.
  • Нарезайте тонко и равномерно. Это обеспечит равномерное просаливание и хорошее брожение.
  • Соль — только каменная. Йодированная или морская соль замедляет процесс и делает капусту мягкой.
  • Морковь — для цвета и сладости. Но избыток может сделать капусту слишком мягкой.
  • Хорошо утрамбовывайте капусту. Это поможет выделить сок и создаст естественный рассол.
  • Температурный режим — ключевой. Первые 2-3 дня капуста должна стоять при комнатной температуре, а затем — в прохладном месте, чтобы не перекисла.
  • Протыкание капусты. Ежедневно прокалывайте ее деревянной палочкой, чтобы выпустить газы и избежать горечи.

Почему стоит добавить квашеную капусту в свой рацион зимой

Квашеная капуста — это настоящая зимняя аптека. Она содержит витамин C, который поддерживает иммунитет, витамин K — для здоровья сосудов, а также клетчатку, улучшающую пищеварение.

коли квасити капусту за луним календарем в листопаді 2025
Квашеная капуста. Фото: Freepik

Рассол из капусты помогает восстановить водно-солевой баланс и уменьшает отеки. Добавив ее в свое меню, вы поддержите организм в холодное время года, обеспечите себя природными витаминами и улучшите обмен веществ.

Марина Евтягина
Автор:
Марина Евтягина
