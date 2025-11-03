Видео
Чем полезна квашеная капуста — копилка витаминов для здоровья

Чем полезна квашеная капуста — копилка витаминов для здоровья

Дата публикации 3 ноября 2025 00:44
обновлено: 19:38
Чем полезна квашеная капуста — витамины и польза для здоровья зимой
Квашеная капуста. Фото: depositphotos.com

Квашеная капуста — одно из самых ценных зимних блюд, которое не только прекрасно дополняет любое меню, но и поддерживает иммунитет в холодный сезон. Это настоящая природная аптека, в которой сохраняются почти все витамины и ферменты свежей капусты, а благодаря процессу ферментации даже появляются новые полезные вещества.

Новини.LIVE расскажут о том, чем полезна квашеная капуста и почему важно добавить ее в свой рацион, особенно зимой.

Читайте также:

Квашеная капуста  природный источник витамина С

Зимой организм особенно нуждается в витамине С для поддержания иммунитета, профилактики простуд и ускорения обмена веществ. Всего 100 г квашеной капусты обеспечивают почти половину суточной нормы этого витамина. В отличие от термически обработанных продуктов, ферментированная капуста сохраняет его даже при длительном хранении.

Улучшение пищеварения и микрофлоры

Ферментация создает в капусте большое количество молочнокислых бактерий — пробиотиков, которые способствуют здоровой работе кишечника. Регулярное употребление квашеной капусты помогает улучшить пищеварение, нормализовать микрофлору после приема антибиотиков и даже уменьшить вздутие живота.

Польза для сердца и сосудов

В квашеной капусте есть калий, который поддерживает здоровое давление и работу сердца. Благодаря клетчатке этот продукт помогает выводить "плохой" холестерин, снижая риск развития атеросклероза.

Поддержка обмена веществ и снижение веса

Это низкокалорийный продукт — в 100 г всего около 25 ккал. Квашеная капуста хорошо насыщает, но не перегружает организм. Она помогает наладить метаболизм, что особенно важно зимой, когда физическая активность уменьшается.

чим корисна квашена капуста
Квашеная капуста в тарелке. Фото: depositphotos.com

Витаминная поддержка для кожи и нервной системы

Квашеная капуста содержит витамины группы В, которые улучшают состояние кожи, волос и ногтей, а также положительно влияют на нервную систему. Магний и фосфор поддерживают умственную активность, а фолиевая кислота — особенно полезна для женщин.

Как выбрать и хранить

Капуста должна быть хрустящая, светло-золотая, с приятным кисловатым запахом. Чрезмерная соленость или слизь — признак неправильного хранения. Лучше всего держать ее в стеклянных банках или деревянных кадках в прохладном месте — так продукт сохраняет пользу и вкус до самой весны.

Как употреблять квашеную капусту

Квашеную капусту можно добавлять в салаты, борщи, тушеные блюда или просто подавать как закуску. В сочетании с маслом, луком, морковью или клюквой она становится настоящим деликатесом и естественным источником энергии.

Почему важно добавить квашеную капусту в свой рацион зимой

В холодное время года организм нуждается в большем количестве витаминов и микроэлементов, чем в теплый сезон. Из-за недостатка свежих овощей и фруктов мы часто чувствуем усталость, сонливость и снижение иммунитета. Именно поэтому квашеная капуста — незаменимый зимний продукт.

користь квашеної капусти
Квашеная капуста. Фото: depositphotos.com

Она не только восполняет дефицит витаминов, но и помогает организму бороться с вирусами, улучшает аппетит и усвоение пищи. Благодаря природным пробиотикам поддерживает здоровье кишечника — а именно от него на 70% зависит наш иммунитет. Добавить несколько ложек квашеной капусты к обеду или ужину — простой способ ежедневно укреплять свой организм без лекарств и добавок.

Совет

Не стоит запивать квашеную капусту горячими напитками сразу после еды — это может уменьшить активность ферментов. Лучше всего употреблять ее как отдельную закуску или гарнир.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
