Если квасить капусту, то только из таких головок — 5 секретов

Если квасить капусту, то только из таких головок — 5 секретов

Дата публикации 28 октября 2025 01:05
обновлено: 18:40
Как квасить капусту правильно — секреты приготовления хрустящей капусты на зиму
Капуста и морковь. Фото: кадр из видео

Осень — время, когда кухни снова наполняются запахом свежей капусты, моркови и специй. Именно сейчас хозяйки квасят капусту, чтобы зимой она хрустела, имела приятный аромат и подходила к каждому блюду — от борща до вареников. Но чтобы квашеная капуста получилась идеальной, важно не только знать пропорции, но и правильно выбрать саму капусту.

Рецепт опубликовали на канале Лидия Кононенко, выращиваем вместе.



Автор популярного украинского YouTube-канала о садоводстве Лидия Кононенко поделилась проверенными советами, как приготовить по-настоящему хрустящую, белую и ароматную квашеную капусту.

1. Выбирайте только крупные головки

Самое первое правило — не экономить на размере. Из маленьких кочанов капуста получается тусклая и не такая сочная. Крупные, плотные и тяжелые головки — залог идеального результата. Именно они содержат достаточно естественного сока, благодаря которому процесс брожения происходит правильно, а листья сохраняют хрусткость.

"Главное  угадать на соль и взять сочную, крупную и красивую капусту", — подчеркнула Кононенко.

2. Не переусердствуйте с морковью

Морковь добавляет сладости и цвета, но если ее много, капуста потеряет свой белый оттенок.

як квасити капусту
Нарезанная капуста. Фото: кадр из видео

Избыток моркови делает рассол мутным и меняет вкус, поэтому на 5 кг капусты хватит двух средних морковок.

3. Придерживайтесь точной пропорции соли

Это самый важный секрет, который определяет успех всего процесса. На 1 кг капусты нужно 20 г соли — именно столько обеспечивает правильное брожение. Если соли будет меньше (15 г или меньше), капуста перекиснет и быстро испортится. Если больше — станет слишком соленой и потеряет естественный вкус.

4. Перемешивайте с нежностью

Еще одна типичная ошибка — слишком сильно давить капусту во время перемешивания с морковью и солью. От этого она теряет хрусткость.

рецепт квашеної капусти
Капуста в ведре. Фото: кадр из видео

Лучше просто аккуратно перемешать руками, чтобы соль равномерно распределилась, и оставить капусту на несколько минут, чтобы она пустила сок сама.

5. Не забывайте о прокалывании

Пока капуста квасится, обязательно нужно прокалывать ее ножом или деревянной шпажкой. Это позволяет выходить лишнему газу, благодаря чему капуста не темнеет и не горчит. Делать это следует ежедневно в течение первых трех дней.

скільки солі потрібно для квашеної капусти
Банка с водой. Фото: кадр из видео

Секреты Лидии Кононенко — это сочетание народного опыта и практического понимания процесса ферментации. Если придерживаться этих простых советов, капуста получится именно такой, как в детстве — белой, хрустящей, сочной и очень вкусной.

Марина Евтягина - Редактор
Автор:
Марина Евтягина
