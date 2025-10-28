Відео
Україна
Головна Смак Якщо квасити капусту, то лише з таких головок — 5 секретів

Якщо квасити капусту, то лише з таких головок — 5 секретів

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 01:05
Оновлено: 18:40
Як квасити капусту правильно — секрети приготування хрумкої капусти на зиму
Капуста та морква. Фото: кадр з відео

Осінь — час, коли кухні знову наповнюються запахом свіжої капусти, моркви й спецій. Саме зараз господині квасять капусту, щоб узимку вона хрумтіла, мала приємний аромат і смакувала до кожної страви — від борщу до вареників. Але щоб квашена капуста вийшла ідеальною, важливо не лише знати пропорції, а й правильно вибрати саму капусту.

Рецепт опублікували на каналі Лідія Кононенко, вирощуємо разом.

Читайте також:

Авторка популярного українського YouTube-каналу про садівництво Лідія Кононенко поділилася перевіреними порадами, як приготувати по-справжньому хрумку, білу та ароматну квашену капусту.

1. Обирайте тільки великі головки

Найперше правило — не економити на розмірі. З маленьких качанів капуста виходить тьмяна і не така соковита. Великі, щільні й важкі головки — запорука ідеального результату. Саме вони містять достатньо природного соку, завдяки якому процес бродіння відбувається правильно, а листя зберігає хрумкість.

"Головне — вгадати на сіль і взяти соковиту, велику й гарну капусту", — наголосила Кононенко.

2. Не перестарайтеся з морквою

Морква додає солодкості та кольору, але якщо її забагато, капуста втратить свій білий відтінок.

як квасити капусту
Нарізана капуста. Фото: кадр з відео

Надлишок моркви робить розсіл мутним і змінює смак, тому на 5 кг капусти вистачить двох середніх морквин.

3. Дотримуйтеся точної пропорції солі

Це найважливіший секрет, який визначає успіх усього процесу. На 1 кг капусти потрібно 20 г солі — саме стільки забезпечує правильне бродіння. Якщо солі буде менше (15 г або менше), капуста перекисне і швидко зіпсується. Якщо більше — стане занадто солоною і втратить природний смак.

4. Перемішуйте з ніжністю

Ще одна типова помилка — занадто сильно тиснути капусту під час перемішування з морквою і сіллю. Від цього вона втрачає хрумкість.

рецепт квашеної капусти
Капуста у відрі. Фото: кадр з відео

Краще просто акуратно перемішати руками, щоб сіль рівномірно розподілилася, і залишити капусту на кілька хвилин, аби вона пустила сік сама.

5. Не забувайте про проколювання

Поки капуста кваситься, обов’язково потрібно проколювати її ножем або дерев’яною шпажкою. Це дозволяє виходити зайвому газу, завдяки чому капуста не темніє й не гірчить. Робити це варто щодня протягом перших трьох днів.

скільки солі потрібно для квашеної капусти
Банка з водою. Фото: кадр з відео

Секрети Лідії Кононенко — це поєднання народного досвіду та практичного розуміння процесу ферментації. Якщо дотриматися цих простих порад, капуста вийде саме такою, як у дитинстві — білою, хрумкою, соковитою і надзвичайно смачною.

Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
