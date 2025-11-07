Відео
Україна
Рецепт домашньої квашеної капусти — класика, що завжди виходить

Рецепт домашньої квашеної капусти — класика, що завжди виходить

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 14:44
Оновлено: 14:47
Домашня квашена капуста — класичний рецепт, який завжди виходить і зберігає хрумкість
Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста — справжня класика української кухні. Вона смачна, корисна, проста у приготуванні й завжди виходить, якщо дотриматися пропорцій. Хрумка, ароматна, з приємною кислинкою — така капуста прикрасить будь-яку страву, від картоплі до борщу. Спробуйте цей перевірений рецепт, і він точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • капуста — 1 кг;
  • морква — 100 г;
  • сіль — 20 г;
  • (на одну трилітрову банку потрібно приблизно 3 кг капусти).

Спосіб приготування

Вибрати пізній сорт капусти — такі головки щільні, соковиті й найкраще підходять для квашення. Капусту нарізати зручними шматками, потім нашаткувати — вручну або в комбайні, головне, щоб шматочки були рівномірними. Моркву очистити та натерти на великій тертці, додати до капусти. Якщо хочете, щоб капуста вийшла більш хрусткою, моркви потрібно менше; для ніжнішої текстури — трохи більше.

рецепт квашеної капусти
Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

На кожен кілограм капусти додати 20 г солі. Ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи, щоб овочі пустили сік — саме він забезпечує правильну ферментацію. Розкласти капусту по чистих банках або глечиках, щільно утрамбовуючи. Із зазначеної кількості виходить приблизно одна трилітрова банка і ще трохи залишку. Накрити банки кришками (не герметично) та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні.

перевірений рецепт квашеної капусти
Капуста в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою або паличкою — це потрібно, щоб виходив газ і капуста не гірчила. Уже через три дні вона набуде приємної кислинки й характерного аромату.

смачна квашена капуста в банках
Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову капусту зберігати в холодильнику або в холодному погребі. Вона залишається хрусткою, ароматною й багатою на вітаміни навіть через кілька тижнів.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою рецептів квашеної капусти 

Смачна квашена капуста "Триденка" — виходить завжди, помірно кисла. 

Несподівана добавка при квашенні капусти — виходить у 10 разів смачніше. 

Квашена капуста за старовинним рецептом — така стоїть аж до нової. 

Ароматна квашена капуста з маминим секретом — рецепт ніколи не підводить.

капуста салат рецепт квашена капуста ферментовані овочі
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
