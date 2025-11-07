Домашня квашена капуста — класичний рецепт, який завжди виходить і зберігає хрумкість

Квашена капуста. Фото: smakuiemo.com.ua

Квашена капуста — справжня класика української кухні. Вона смачна, корисна, проста у приготуванні й завжди виходить, якщо дотриматися пропорцій. Хрумка, ароматна, з приємною кислинкою — така капуста прикрасить будь-яку страву, від картоплі до борщу. Спробуйте цей перевірений рецепт, і він точно стане вашим улюбленим.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

капуста — 1 кг;

морква — 100 г;

сіль — 20 г;

(на одну трилітрову банку потрібно приблизно 3 кг капусти).

Спосіб приготування

Вибрати пізній сорт капусти — такі головки щільні, соковиті й найкраще підходять для квашення. Капусту нарізати зручними шматками, потім нашаткувати — вручну або в комбайні, головне, щоб шматочки були рівномірними. Моркву очистити та натерти на великій тертці, додати до капусти. Якщо хочете, щоб капуста вийшла більш хрусткою, моркви потрібно менше; для ніжнішої текстури — трохи більше.

Капуста та морква. Фото: smakuiemo.com.ua

На кожен кілограм капусти додати 20 г солі. Ретельно перемішати руками, злегка віджимаючи, щоб овочі пустили сік — саме він забезпечує правильну ферментацію. Розкласти капусту по чистих банках або глечиках, щільно утрамбовуючи. Із зазначеної кількості виходить приблизно одна трилітрова банка і ще трохи залишку. Накрити банки кришками (не герметично) та залишити при кімнатній температурі на 3–4 дні.

Капуста в банці. Фото: smakuiemo.com.ua

Щодня проколювати капусту дерев’яною шпажкою або паличкою — це потрібно, щоб виходив газ і капуста не гірчила. Уже через три дні вона набуде приємної кислинки й характерного аромату.

Капуста в банках. Фото: smakuiemo.com.ua

Готову капусту зберігати в холодильнику або в холодному погребі. Вона залишається хрусткою, ароматною й багатою на вітаміни навіть через кілька тижнів.

