Український капусняк за рецептом бабусі — найсмачніший суп із квашеної капусти, що смакує всій сімʼї

Капусняк за рецептом бабусі — всі будуть просити добавки
Цей український капусняк — саме той домашній смак, який повертає у дитинство. Ситний, наваристий, із кислинкою квашеної капусти та ароматом часнику й копчених ковбасок. За цим бабусиним рецептом страва завжди виходить густою, насиченою й неймовірно смачною — саме такою, яку вся сім’я просить зварити ще.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- капуста квашена — 450 г;
- цибуля — 1 шт.;
- картопля — 300 г;
- фасоля консервована — 1 банка;
- мисливські ковбаски — 300 г;
- кріп і петрушка — по кілька гілочок;
- часник — 5 зубчиків;
- борошно — 1 ст. л.;
- томатна паста — 70 г;
- олія — 70 мл;
- лавровий лист — 3 шт.;
- запашний перець горошком — 5 шт.;
- паприка копчена — ½ ч. л.;
- паприка солодка — ½ ч. л.;
- сіль — до свого смаку;
- суміш мелених перців — дрібка.
Спосіб приготування
У каструлі розігріти олію, додати подрібнену цибулю й обсмажити до легкого золотистого кольору. Додати ложку борошна, перемішати й прогріти ще хвилину — це зробить суп густішим і насиченішим. Викласти квашену капусту й тушкувати на середньому вогні 5 хвилин, доки вона стане м’якшою. Потім влити трохи води, лише щоб покрити капусту, накрити кришкою й тушкувати ще 15 хвилин. Мисливські ковбаски нарізати кружальцями й обсмажити на сухій сковороді 4–5 хвилин до рум’яної скоринки. Картоплю нарізати дрібними кубиками, щоб швидше зварилася.
До капусти додати лавровий лист, запашний перець, обидві паприки, томатну пасту та подрібнений зубчик часнику. Добре перемішати й тушкувати 10 хвилин під кришкою. Потім влити приблизно 1 літр води, додати картоплю й варити 7–10 хвилин до напівготовності. Додати ковбаски та консервовану квасолю, перемішати й варити ще 5 хвилин.
У ступці розтерти решту часнику з подрібненим кропом і петрушкою, посолити та вмішати в готовий суп. Зняти капусняк із вогню, дати йому настоятись кілька хвилин. Перед подачею можна прикрасити зеленню. Суп виходить ароматним, густим і дійсно українським — найкраща страва для холодної пори року.
