Український капусняк за рецептом бабусі — найсмачніший суп із квашеної капусти, що смакує всій сімʼї

Капусняк с квасолею. Фото: smachnenke.com.ua

Цей український капусняк — саме той домашній смак, який повертає у дитинство. Ситний, наваристий, із кислинкою квашеної капусти та ароматом часнику й копчених ковбасок. За цим бабусиним рецептом страва завжди виходить густою, насиченою й неймовірно смачною — саме такою, яку вся сім’я просить зварити ще.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

капуста квашена — 450 г;

цибуля — 1 шт.;

картопля — 300 г;

фасоля консервована — 1 банка;

мисливські ковбаски — 300 г;

кріп і петрушка — по кілька гілочок;

часник — 5 зубчиків;

борошно — 1 ст. л.;

томатна паста — 70 г;

олія — 70 мл;

лавровий лист — 3 шт.;

запашний перець горошком — 5 шт.;

паприка копчена — ½ ч. л.;

паприка солодка — ½ ч. л.;

сіль — до свого смаку;

суміш мелених перців — дрібка.

Спосіб приготування

У каструлі розігріти олію, додати подрібнену цибулю й обсмажити до легкого золотистого кольору. Додати ложку борошна, перемішати й прогріти ще хвилину — це зробить суп густішим і насиченішим. Викласти квашену капусту й тушкувати на середньому вогні 5 хвилин, доки вона стане м’якшою. Потім влити трохи води, лише щоб покрити капусту, накрити кришкою й тушкувати ще 15 хвилин. Мисливські ковбаски нарізати кружальцями й обсмажити на сухій сковороді 4–5 хвилин до рум’яної скоринки. Картоплю нарізати дрібними кубиками, щоб швидше зварилася.

Капуста та спеції. Фото: smachnenke.com.ua

До капусти додати лавровий лист, запашний перець, обидві паприки, томатну пасту та подрібнений зубчик часнику. Добре перемішати й тушкувати 10 хвилин під кришкою. Потім влити приблизно 1 літр води, додати картоплю й варити 7–10 хвилин до напівготовності. Додати ковбаски та консервовану квасолю, перемішати й варити ще 5 хвилин.

Готовий капусняк. Фото: smachnenke.com.ua

У ступці розтерти решту часнику з подрібненим кропом і петрушкою, посолити та вмішати в готовий суп. Зняти капусняк із вогню, дати йому настоятись кілька хвилин. Перед подачею можна прикрасити зеленню. Суп виходить ароматним, густим і дійсно українським — найкраща страва для холодної пори року.

