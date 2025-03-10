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Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови

10 марта 2025 00:12
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Вкусный и ароматный грибной суп из шампиньонов — рецепт от свекрови
Грибной суп из грибов. Фото: smachnenke.com.ua
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Если хочется согреться вкусным и нежным супом, этот рецепт именно для вас. Грибной суп из шампиньонов по проверенному рецепту свекрови получается особенно ароматным, наваристым и с приятной сливочной ноткой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

  • вода — 2 л.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • картофель — 2 шт.;
  • плавленый сыр — 100 г;
  • вермишель — 50 г;
  • пучок укропа;
  • соль, перец — по вкусу;
  • масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.

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Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы не потемнел. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

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Тертая морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюле разогреть немного масла, добавить шампиньоны и слегка потушить. Добавить измельченный лук и морковь, влить еще немного масла и протушить овощи вместе.

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Нарезанные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Залить водой, выложить картофель. Варить 15 минут, затем добавить натертый плавленый сыр, соль, перец и постоянно помешивать до полного растворения сыра.

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Морковь, лук и грибы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный укроп, накрыть крышкой и оставить настояться 2-3 минуты.

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Приготовление супа Фото: smachnenke.com.ua

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