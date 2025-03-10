Вкусный и ароматный грибной суп из шампиньонов — рецепт от свекрови

Ароматный грибной суп из шампиньонов — по рецепту свекрови
Если хочется согреться вкусным и нежным супом, этот рецепт именно для вас. Грибной суп из шампиньонов по проверенному рецепту свекрови получается особенно ароматным, наваристым и с приятной сливочной ноткой.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- вода — 2 л.;
- шампиньоны — 200 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- плавленый сыр — 100 г;
- вермишель — 50 г;
- пучок укропа;
- соль, перец — по вкусу;
- масло — для жарки.
Способ приготовления
Шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.
Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы не потемнел. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.
В кастрюле разогреть немного масла, добавить шампиньоны и слегка потушить. Добавить измельченный лук и морковь, влить еще немного масла и протушить овощи вместе.
Залить водой, выложить картофель. Варить 15 минут, затем добавить натертый плавленый сыр, соль, перец и постоянно помешивать до полного растворения сыра.
Добавить измельченный укроп, накрыть крышкой и оставить настояться 2-3 минуты.
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