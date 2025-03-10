Вкусный и ароматный грибной суп из шампиньонов — рецепт от свекрови

Грибной суп из грибов. Фото: smachnenke.com.ua

Если хочется согреться вкусным и нежным супом, этот рецепт именно для вас. Грибной суп из шампиньонов по проверенному рецепту свекрови получается особенно ароматным, наваристым и с приятной сливочной ноткой.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

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Вам понадобится:

вода — 2 л.;

шампиньоны — 200 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

картофель — 2 шт.;

плавленый сыр — 100 г;

вермишель — 50 г;

пучок укропа;

соль, перец — по вкусу;

масло — для жарки.

Способ приготовления

Шампиньоны нарезать небольшими кусочками. Лук измельчить, морковь натереть на крупной терке.

Нарезанный лук. Фото: smachnenke.com.ua

Картофель нарезать кубиками, залить водой, чтобы не потемнел. Плавленый сыр натереть на мелкой терке.

Тертая морковь. Фото: smachnenke.com.ua

В кастрюле разогреть немного масла, добавить шампиньоны и слегка потушить. Добавить измельченный лук и морковь, влить еще немного масла и протушить овощи вместе.

Нарезанные шампиньоны. Фото: smachnenke.com.ua

Залить водой, выложить картофель. Варить 15 минут, затем добавить натертый плавленый сыр, соль, перец и постоянно помешивать до полного растворения сыра.

Морковь, лук и грибы. Фото: smachnenke.com.ua

Добавить измельченный укроп, накрыть крышкой и оставить настояться 2-3 минуты.

Приготовление супа Фото: smachnenke.com.ua

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