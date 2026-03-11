Відео
Відео

Дата публікації: 11 березня 2026 12:44
Салат з пекінською капустою Моментальний — простий рецепт з фото на кожен день
Салат з пекінською капустою. Фото: smachnenke.com.ua

Легкі та свіжі салати завжди доречні у щоденному меню, особливо коли потрібно швидко приготувати щось смачне. Салат із пекінської капусти готується буквально за кілька хвилин і виходить дуже соковитим та ніжним. Огірки додають свіжості, яйця роблять страву більш ситною, а ароматна заправка з жовтків і гірчиці надає салату особливого смаку. 

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • капуста пекінська — 300 г;
  • огірки свіжі — 3 шт.;
  • яйця варені — 3 шт.;
  • сіль — 0,5 ч. л.;
  • олія оливкова — 3 ст. л.;
  • сметана — 2 ст. л.;
  • гірчиця — 1 ч. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • цибуля зелена — 1 невеликий пучок;
  • кріп — кілька гілочок.

Спосіб приготування

Пекінську капусту розрізати навпіл і відміряти приблизно 300 г. Дрібно нарізати її ножем і перекласти у велику миску. Свіжі огірки нарізати спочатку тонкими смужками, а потім соломкою. Додати їх до капусти і злегка перемішати.

Приготування салату. Фото: smachnenke.com.ua

Варені яйця очистити і відокремити жовтки від білків. Білки дрібно нарізати і додати до овочів. Жовтки перекласти в окрему миску і розім’яти виделкою до крихкої консистенції. Додати сіль, оливкову олію, сметану і гірчицю. Часник очистити, натерти на дрібній тертці або подрібнити пресом і додати до жовткової суміші.

Готовий салат. Фото: smachnenke.com.ua

Зелену цибулю і кріп дрібно нарізати та додати до миски з капустою, огірками і білками. Додати підготовлений соус і акуратно перемішати салат, щоб заправка рівномірно розподілилася. Подавати салат одразу після приготування. Він виходить свіжим, соковитим і дуже ароматним, тому чудово підходить для щоденного меню.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою салатів, які гарно підходять для зимового раціону 

Легкий салат з пекінською капустою для схуднення — лише 3 інгредієнти. 

Салат оселедець під новою шубою — альтернатива класичній "Шубі". 

Смачний салат "Мадонна" — поєднання краще за набридлі "Шубу" і "Олівʼє". 

Швидкий салат "Кріспі" для схуднення та імунітету — знадобляться яблука, морква та селера.

Смачний салат з оселедцем та яйцем — рецепт за 15 хвилин. 

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
