Салат з пекінською капустою Моментальний — простий рецепт з фото на кожен день

Салат з пекінською капустою "Моментальний" — для щоденного меню
Легкі та свіжі салати завжди доречні у щоденному меню, особливо коли потрібно швидко приготувати щось смачне. Салат із пекінської капусти готується буквально за кілька хвилин і виходить дуже соковитим та ніжним. Огірки додають свіжості, яйця роблять страву більш ситною, а ароматна заправка з жовтків і гірчиці надає салату особливого смаку.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- капуста пекінська — 300 г;
- огірки свіжі — 3 шт.;
- яйця варені — 3 шт.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія оливкова — 3 ст. л.;
- сметана — 2 ст. л.;
- гірчиця — 1 ч. л.;
- часник — 2 зубчики;
- цибуля зелена — 1 невеликий пучок;
- кріп — кілька гілочок.
Спосіб приготування
Пекінську капусту розрізати навпіл і відміряти приблизно 300 г. Дрібно нарізати її ножем і перекласти у велику миску. Свіжі огірки нарізати спочатку тонкими смужками, а потім соломкою. Додати їх до капусти і злегка перемішати.
Варені яйця очистити і відокремити жовтки від білків. Білки дрібно нарізати і додати до овочів. Жовтки перекласти в окрему миску і розім’яти виделкою до крихкої консистенції. Додати сіль, оливкову олію, сметану і гірчицю. Часник очистити, натерти на дрібній тертці або подрібнити пресом і додати до жовткової суміші.
Зелену цибулю і кріп дрібно нарізати та додати до миски з капустою, огірками і білками. Додати підготовлений соус і акуратно перемішати салат, щоб заправка рівномірно розподілилася. Подавати салат одразу після приготування. Він виходить свіжим, соковитим і дуже ароматним, тому чудово підходить для щоденного меню.
